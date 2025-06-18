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18/06/2025

交友App騙案｜46歲本地女子4年內被「網戀男友」騙走近500萬港元！收「律師」WhatsApp稱協助追討 再被騙走130萬！

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Text: Katty Wu

　　不少人都有玩交友App的習慣，當中部分人可能會找到真心相愛的伴侶，走進教堂，但未必人人都那麼幸運！早前，就有一名本地女子，在交友App中結識了一名男子，於網戀的4年間，共花了近500萬港元資助男友發展事業。其後收到「律師」的訊息，稱聲可協助追討損失，結果再被騙走130多萬港元！

 

　　警方指早前有一名46歲本地女子，於2021年透過交友平台「Coffee Meets Bagel」認識騙徒，其後發展成網戀。騙徒以東南亞建築業務為由，要求受害人郵寄銀行卡及提供密碼以資助其業務發展。4年間，受害人以銀行轉賬及銀行卡戶口被提款近500萬港元！

 

　　直至2024年中，受害人經WhatsApp收到另外兩名自稱律師的人傳來的信息，指受害人正遭受騙徒的詐騙，要求受害人轉賬以協助追討。受害人起初半信半疑，但兩名「律師」提供了騙徒的照片加強說服力，令受害人深信自己陷入網戀騙局，於是向兩名「律師」支付合共超過130萬港元的費用。

 

　　受害人曾經要求與「律師」進行視像通話但遭拒絕，至2025年中，3名騙徒失去聯絡，受害人才知道受騙！4年間，受害人損失金額共超過600萬港元。

 

　　可能很多香港女性都在年輕時專注發展事業，很難兼顧感情生活，到中年時，感到心靈空虛、寂寞，便於交友App結識朋友，有點似吳君如主演的電影《我談的那場戀愛》。

 

 

警方教大家幾個洞悉騙局小貼士：

  • Profile靚相可能是網上偷圖，可以嘗試網上搜尋圖片
  • 騙徒通常自稱來自歐美或東南亞地區工作的專業人士
  • 騙徒大多拒絕進行視像通話
  • 介紹網上投資或交易平台聲稱獲取豐厚利潤
  • 以各種藉口要求金錢，包括急需醫療費或禮物清關費等



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