「空頭支票」網購騙案｜騙徒扮報課程「過數打多咗個0」要求退還以騙取款項！美容培訓機構、棒球教練 損失逾四萬港元

「空頭支票」是騙徒經常使用的伎倆，最近騙徒瞄準課程主辦者，訛稱「過多咗錢」，要求退還以騙取款項！過去兩星期，警方共接獲超過20宗涉及空頭支票手法的網上購物騙案，比之前有上升趨勢！提醒大家，如果進行網上交易時，假如對方表示「過多咗錢」，就要提高警覺！

其中一個個案，是一名美容培訓機構負責人（受害人）收到騙徒的WhatsApp報名短訊，表示多次嘗試也無法匯錢到公司帳戶，要求受害人提供個人銀行帳號。期間，騙徒訛稱在轉賬時打多咗個「0」，引致「過多咗錢」，並不斷短訊懇求盡快退款，營造緊張氣氛。受害人在查閱網上銀行「戶口結餘」確有該款項時，便將差額轉回給騙徒。騙徒不久後訛稱又「過錯咗錢」，受害人感覺有問題，於是用「防騙視伏器」查看，發現騙徒的WhatsApp號碼及銀行帳號均顯示紅色，代表高危有伏，及後騙徒所入的支票亦彈票，受害人損失超過4萬港元！

另一個案發生於上星期，有私人棒球教練在網上遭遇類似手法行騙，騙徒訛稱報讀$2,000的課程，最終引致受害人損失超過5萬港元。

警方提醒市民，出售任何物品、出租單位或販售課程都可能會遇上彈票黨，唔想「賣粒糖，輸間廠」，應警惕「彈票黨」隨時來臨：

● 當遇上對方稱「過多咗錢」應格外留神

● 絕對不能單憑入數紙或單據作實

● 銀行戶口的「可用結餘」才能真實反映匯款成功入賬

● 有需要時用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者 ）