15/08/2025
騙徒盜用「香港駕駛學院」頭像及圖片 建立仿真度極高的假Facebook專頁！以限時優惠吸引受害人轉賬至假戶口
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
打算學車的朋友要小心！近日有騙徒盜用「香港駕駛學院」的頭像及圖片，建立仿真度極高的假Facebook專頁，更冒充香港駕駛學院回覆課程查詢，並要求以銀行轉賬方式繳費，收款戶口英文名稱為「HONG KONG DRIVING ACADEMY」，而這個並非香港駕駛學院的名稱。香港駕駛學院提醒市民，他們並不會以私人戶口、個人姓名或第三者名義收取費用。
香港駕駛學院在Facebook發出聲明，提醒市民小心假冒專頁及詐騙。（圖片來源：Facebook@香港駕駛學院）
警方亦提醒大家，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶。這次假冒「香港駕駛學院」的專頁，盜用真專頁頭像及圖片，內容抄足真專頁資料意圖魚目混珠，效果與真專頁非常相似，更用「限時優惠」吸引受害人，令有意學車的人士難分真假。但百密都有一疏，留意以下幾點破綻：
1. 「假專頁」建立於2022年，而「真專頁」建立於2011年
2. 所有貼文都是近日上載，其中最早的貼文實際是在2025年8月10日上載，但騙徒卻假扮成 2024年4月發布
3. 貼文內容及相片多從「真專頁」擷取
4. 按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象
5. 報名過程簡陋，更冒充香港駕駛學院提供收據文件
6. 需要匯款至個人戶口
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
警方提醒大家：
● 留意專頁內的詳細資料，以辨識真假
● 應盡量選擇實體店舖處理，以減低受騙風險
● 無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料
● 賣方若要求過數至私人戶口，請小心考慮
● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險
● 如有任何懷疑，應立即終止交易
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票