  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

15/08/2025

騙徒盜用「香港駕駛學院」頭像及圖片 建立仿真度極高的假Facebook專頁！以限時優惠吸引受害人轉賬至假戶口

#騙局大拆解 #香港駕駛學院 #防騙視伏器 #騙案 #學車 #網上騙案 #假專頁 #防騙視伏App #騙徒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　打算學車的朋友要小心！近日有騙徒盜用「香港駕駛學院」的頭像及圖片，建立仿真度極高的假Facebook專頁，更冒充香港駕駛學院回覆課程查詢，並要求以銀行轉賬方式繳費，收款戶口英文名稱為「HONG KONG DRIVING ACADEMY」，而這個並非香港駕駛學院的名稱。香港駕駛學院提醒市民，他們並不會以私人戶口、個人姓名或第三者名義收取費用。

 


香港駕駛學院在Facebook發出聲明，提醒市民小心假冒專頁及詐騙。（圖片來源：Facebook@香港駕駛學院）

 

　　警方亦提醒大家，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶。這次假冒「香港駕駛學院」的專頁，盜用真專頁頭像及圖片，內容抄足真專頁資料意圖魚目混珠，效果與真專頁非常相似，更用「限時優惠」吸引受害人，令有意學車的人士難分真假。但百密都有一疏，留意以下幾點破綻：

 

1.    「假專頁」建立於2022年，而「真專頁」建立於2011年

2.    所有貼文都是近日上載，其中最早的貼文實際是在2025年8月10日上載，但騙徒卻假扮成 2024年4月發布

3.    貼文內容及相片多從「真專頁」擷取

4.    按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象

5.    報名過程簡陋，更冒充香港駕駛學院提供收據文件

6.    需要匯款至個人戶口

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

警方提醒大家：

●    留意專頁內的詳細資料，以辨識真假

●    應盡量選擇實體店舖處理，以減低受騙風險

●    無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

●    賣方若要求過數至私人戶口，請小心考慮

●    在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

●    如有任何懷疑，應立即終止交易

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙局大拆解 #香港駕駛學院 #防騙視伏器 #騙案 #學車 #網上騙案 #假專頁 #防騙視伏App #騙徒
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk