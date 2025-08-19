警方兩星期接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案 總損失金額超過400萬港元！騙徒假冒WhatsApp官方發出的短訊 一不留神就中伏！

WhatsApp釣魚短訊詐騙又再湧現！過去兩星期，警方接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失金額超過400萬港元！騙徒會假冒WhatsApp官方發出的短訊，一不小心點擊連結，帳戶迅即被騎劫！騙徒除了暗中盜用你的身份，閱讀你的對話內容之外，更有機會冒充你，要求親友代繳款、轉賬，甚至向他們借錢，令親友蒙受損失！

近日，一名17歲女學生在課堂上，收到假冒WhatsApp官方發出的短訊，謊稱其帳戶已被檢舉，需點擊短訊內的連結進行登錄驗證，否則帳戶將被封鎖。受害人不虞有詐，點擊連結進入假網站，並提供電話號碼及驗證碼，帳戶隨即被騎劫！

她的父親之後收到「女兒」發來的WhatsApp短訊，要求父親轉賬學費以報讀AI課程。父親未有向女兒查證，便將學費轉賬至騙徒提供的戶口。事後，父親向女兒了解報讀情況方知受騙，最終損失逾9千港元！

警方提醒市民：

● 不要隨意相信聲稱來自官方的短訊

● 切勿向任何人提供驗證碼收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，不要輕易轉賬，應先致電對方本人核實

● 定期檢查並登出「已連結裝置」

● 轉賬過數前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）