財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/08/2025

警方兩星期接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案 總損失金額超過400萬港元！騙徒假冒WhatsApp官方發出的短訊 一不留神就中伏！

#騙局大拆解 #釣魚短訊 #防騙視伏器 #WhatsApp #網上騙案 #騙徒 #防騙視伏App #理財 #釣魚騙案 #騙案
Text: Katty Wu

　　WhatsApp釣魚短訊詐騙又再湧現！過去兩星期，警方接獲近90WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失金額超過400萬港元！騙徒會假冒WhatsApp官方發出的短訊，一不小心點擊連結，帳戶迅即被騎劫！騙徒除了暗中盜用你的身份，閱讀你的對話內容之外，更有機會冒充你，要求親友代繳款、轉賬，甚至向他們借錢，令親友蒙受損失！

 

　　近日，一名17歲女學生在課堂上，收到假冒WhatsApp官方發出的短訊，謊稱其帳戶已被檢舉，需點擊短訊內的連結進行登錄驗證，否則帳戶將被封鎖。受害人不虞有詐，點擊連結進入假網站，並提供電話號碼及驗證碼，帳戶隨即被騎劫！

 

　　她的父親之後收到「女兒」發來的WhatsApp短訊，要求父親轉賬學費以報讀AI課程。父親未有向女兒查證，便將學費轉賬至騙徒提供的戶口。事後，父親向女兒了解報讀情況方知受騙，最終損失逾9千港元！

 

警方提醒市民：

　　●     不要隨意相信聲稱來自官方的短訊

　　●     切勿向任何人提供驗證碼收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，不要輕易轉賬，應先致電對方本人核實

　　●     定期檢查並登出「已連結裝置」

　　●     轉賬過數前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

DIVA CHANNEL
