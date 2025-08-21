  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

21/08/2025

滙豐、東亞、創興、上海商業、中信（國際）等多間銀行出現欺詐網站！金管局呼籲市民提高警覺

#騙局大拆解 #騙案 #騙徒 #網上騙案 #理財 #金管局 #欺詐網站 #上海商業銀行 #創興銀行 #東亞銀行 #中信銀行 #滙豐銀行 #防騙視伏器 #防騙視伏App
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　近年大部分香港人都轉用網上銀行服務，網絡騙案數目相對增加不少。最近有多間銀行發出新聞稿，包括滙豐、東亞、創興、上海商業、中信銀行（國際）等，表示發現欺詐網站、網上銀行登入畫面、偽冒電郵等騙案，金管局呼籲市民要提高警覺。

 

上海商業銀行

 

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bankconfirm/shacom/dXK7QGFnBD」

 

偽冒網上銀行之登入頁面

 

東亞銀行

 

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bankconfirm/bea/dXK7QGFnBD

 

創興銀行

 

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/chb/dXK7QGFnBD

 

中信銀行（國際）

 

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/citic/dXK7QGFnBD

 

滙豐銀行

 

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/hsbc/dXK7QGFnBD

 

偽冒網站截圖

 

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

 

偽冒網站網址：

Juliusbaer[.]bookingofare[.]com

 

　　金管局提醒市民，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。如果曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#騙局大拆解 #騙案 #騙徒 #網上騙案 #理財 #金管局 #欺詐網站 #上海商業銀行 #創興銀行 #東亞銀行 #中信銀行 #滙豐銀行 #防騙視伏器 #防騙視伏App
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk