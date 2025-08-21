滙豐、東亞、創興、上海商業、中信（國際）等多間銀行出現欺詐網站！金管局呼籲市民提高警覺

近年大部分香港人都轉用網上銀行服務，網絡騙案數目相對增加不少。最近有多間銀行發出新聞稿，包括滙豐、東亞、創興、上海商業、中信銀行（國際）等，表示發現欺詐網站、網上銀行登入畫面、偽冒電郵等騙案，金管局呼籲市民要提高警覺。

上海商業銀行

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bankconfirm/shacom/dXK7QGFnBD」

偽冒網上銀行之登入頁面

東亞銀行

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bankconfirm/bea/dXK7QGFnBD

創興銀行

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/chb/dXK7QGFnBD

中信銀行（國際）

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/citic/dXK7QGFnBD

滙豐銀行

偽冒網站網址：

hxxps://cathaypacific[.]fps[.]rest/merchant/bank-confirm/hsbc/dXK7QGFnBD

偽冒網站截圖

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

偽冒網站網址：

Juliusbaer[.]bookingofare[.]com

金管局提醒市民，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。如果曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。