投資騙案｜登廣告放租車位 反被誘騙投資虛擬貨幣！女會計損失近600萬

雖然警方經常提醒大家要小心網上投資騙案，但仍然有很多香港人跌入騙徒的圈套！過去一星期，警方共接獲超過160宗網上投資騙案，總損失超過9,000萬港元！近日有一名女子刊登廣告放租車位，反被騙徒誘騙投資虛擬貨幣，結果損失近600萬港元！

警方指該名45歲女會計員於網上放租車位，不久便收到WhatsApp訊息查詢，最初騙徒以租車位為由與受害人打開話題，之後慢慢推介低風險高回報的美元穩定幣（USDC）投資，又指投資虛擬貨幣比放租車位賺更多，逐步令受害人相信有高回報投資計劃而墮入騙局。騙徒向受害人提供超連結，點擊後便進入虛假投資平台進行投資。

騙徒起初會在平台上製造受害人投資獲利假象，再不斷誘騙其增加投資金額。最終兩個星期內，受害人將自己200萬港元積蓄及替爸爸管理的400萬港元，合共約600萬港元，轉到騙徒兩個指定虛擬貨幣錢包，直到不能提現加上騙徒失聯，受害人才知被騙！

警方再次提醒，要避免成為騙徒下個目標：

● 切勿輕信有獲利豐厚而低風險嘅投資計劃

● 當放租或放售物業或車位時，有陌生人主動接觸並推介投資計劃，就要特別小心

● 如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）