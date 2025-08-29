  • 報價
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

29/08/2025

網上情緣騙案｜女子收「Jay Fung」Facebook私訊 被誘投資賺錢一齊買樓！家人揭發騙局 損失超過150萬港元！

Text: Katty Wu

　　不少fans都會幻想跟偶像拍拖，但如果這個幻想變成真實，會怎樣呢？其實可能隨時是一個騙局！最近有一名女士就誤以為自己跟Jay Fung馮允謙談戀愛，對方更表示想「一齊買樓」，最終被騙超過150萬港元！

 

　　該名受害人早前在Facebook收到陌生訊息，對方自稱是歌手馮允謙Jay Fung。之後兩人轉用「LINE」繼續聊天，更火速發展成為情侶！某日，對方向受害人推介一個「Jay Fung個人投資基金」，並指短期內有約四成回報，更表示會將回報儲起，將來一齊買樓！

 

　　受害人當然抗拒不了「Jay Fung」的甜言蜜語，二話不說，分多次將超過100萬港元及價值約50萬的「USDT」轉賬至對方提供的銀行戶口。之後，當對方再要求更多金錢的時候，就被家人發現並揭發騙局，結果總損失超過150萬港元！

 

　　其實二人的對話當中，有不少破綻，例如對方提供投資的銀行戶口是個人戶口、所謂的個人投資基金亦未經核實等等，但愛情絕對會令人盲目，當你選擇了相信他，就會連自己都呃埋！

 

　　今時今日網上交友雖然平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要你過數，要立即「Red Flag」！就算要投資，亦必須徹底了解相關平台和產品的特性和風險。

 

　　警方建議大家沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證，check下有無伏！

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

#騙局大拆解 #防騙視伏器 #網上情緣 #Facebook騙案 #防騙視伏App #Facebook #投資騙案 #Jay Fung #USDT #馮允謙 #理財 #騙案 #網上騙案 #騙徒
