09/09/2025

假冒快遞公司騙案｜被假客服誘導於假網站輸入銀行資料 74歲本地男子損失近200萬港元

Text: Katty Wu

　　釣魚短訊老是常出現，早期騙徒喜歡假扮電訊商或大型零售商，訛稱有逾期賬單未繳或積分即將到期，而近期就經常扮快遞公司、政府或公共機構，聲稱有包裹未能成功送達或要求補充個人資料。當然，全部都是陷阱，目的是令你回覆或回電，再找機會套取你個人資料。

 

　　於剛過去的8月份，警方接獲140多宗網上釣魚騙案，當中超過4成涉及假冒快遞公司，損失金額逾800萬港元。而最令人關注的是，近兩成受害人為65歲以上的銀髮族。

 

　　其中一名74歲本地男子，收到冒充快遞公司發出的短訊，聲稱未能成功派送包裹，並附上聯絡電話，受害人不虞有詐致電查詢。假客服指示受害人到假網站填寫資料，以申請退款及賠償。受害人深信不疑，於假網站輸入其銀行戶口資料，直至他發現其銀行戶口於未經其授權下先後3次被轉賬，才驚覺受騙！受害人共損失近200萬港元。

 

　　警方提醒老友記，對付騙徒一定要時刻保持警覺，收到任何可疑短訊，切勿隨意點擊入面的連結或致電訊息內的電話！最穩陣是直接向相關機構查證，保護自己免受損失。同時，記得善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等作詐騙風險評估。

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

etnet.com.hk