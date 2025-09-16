警方兩星期接獲40宗涉及「空頭支票」手法網購騙案！女事主透過小紅書賣家具 反被騙徒呃走逾$40萬！

涉及「彈票黨」的網上購物騙案老是常出現，藉口都是：過多咗錢、轉錯戶口等，如果因一時心急退錢，就會中騙徙的圈套！警方在過去兩星期，共接獲逾40宗涉及空頭支票手法的網上購物騙案，總損失超過300萬港元！

日前，一名女事主透過小紅書以$700放售餐桌組合，騙徒隨即以WhatsApp聯絡表示有意交易，但隨後聲稱誤將$14,000轉入事主戶口。事主看到網上銀行「賬面結餘」顯示有該筆款項，但未有仔細核實「交易記錄」及「可用結餘」，便將差額退回。

豈料騙徒食過返尋味，訛稱轉錯錢、家人過錯數等諸多藉口，用多張「空頭支票」存入接近$100萬到受害人戶口，一再要求事主退款！事主無仔細檢查，先後轉賬逾$40萬到對方指定的帳戶，直至最後發現騙徒的轉賬都是空頭支票，才驚覺受騙！

警方提醒市民，網上購物時，如果對方聲稱不慎錯誤轉賬到你戶口或轉賬錯誤金額，應要求對方聯絡有關銀行或電子錢包營運商，相關機構會要求對方提供相關轉賬資料以便通知收款方機構聯絡收款人取回款項，不要自行將差額退回。亦要記得核實「交易記錄」及「可用結餘」，以確認交易完成！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）