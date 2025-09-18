YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元

別以為只有老友記才會跌入騙徙的圈套，年輕人同樣會中伏！記者最近在Threads不停見到有網民收到「取消YouTube Premium訂閱」的SMS，騙徙會在短訊留下電話，如果不小心回電，很容易會中招，最近就有位大學生不幸被騙超過40萬港元！

最近不少人都收到這個SMS：「您的YouTube Premium訂閱已續訂，期限一年，費用HKD1168.00。如需要取消請致電：3844 4085」大家收到之後通常都會嚇一跳，其一就是金額非常大（正常是$88一個月或$1,056一年），其二就是明明沒有試用，何來續訂？如果一時心急，不小心打電話給對方，其實就已經踏入了騙徒的陷阱！

過去一星期，警方接報超過8宗有關YouTube Premium釣魚短訊騙案，總損失超過87萬港元！日前，有一名大學生收到短訊，指YouTube Premium已續訂並要收取費用，如想取消要致電給對方。受害人不虞有詐回電，對方自稱是YouTube職員，並轉用WhatsApp與他聯絡，更表示如要取消訂閱，便要轉賬保證金作取消手續之用。最後，共轉賬8次至對方的指定的戶口，最後當然失聯，受害人損失超過40萬港元。

警方提醒大家，騙徒會利用不同套路去接近目標群，漁翁撒網發送一些費用到期、樓下投訴漏水等的釣魚短訊，營造緊張感，再透過對話博取信任，令你墮入騙徒圈套。如收到這類型的短訊，先冷靜看看短訊有否端倪，再向YouTube官方渠道核實相關資料。



