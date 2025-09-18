  • 報價
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

18/09/2025

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元

#騙局大拆解 #防騙視伏器 #騙徒 #Youtube #釣魚騙案 #理財 #騙案 #防騙視伏App #網上騙案
Text: Katty Wu

　　別以為只有老友記才會跌入騙徙的圈套，年輕人同樣會中伏！記者最近在Threads不停見到有網民收到「取消YouTube Premium訂閱」的SMS，騙徙會在短訊留下電話，如果不小心回電，很容易會中招，最近就有位大學生不幸被騙超過40萬港元！

 

　　最近不少人都收到這個SMS：「您的YouTube Premium訂閱已續訂，期限一年，費用HKD1168.00。如需要取消請致電：3844 4085」大家收到之後通常都會嚇一跳，其一就是金額非常大（正常是$88一個月或$1,056一年），其二就是明明沒有試用，何來續訂？如果一時心急，不小心打電話給對方，其實就已經踏入了騙徒的陷阱！

 

　　過去一星期，警方接報超過8宗有關YouTube Premium釣魚短訊騙案，總損失超過87萬港元！日前，有一名大學生收到短訊，指YouTube Premium已續訂並要收取費用，如想取消要致電給對方。受害人不虞有詐回電，對方自稱是YouTube職員，並轉用WhatsApp與他聯絡，更表示如要取消訂閱，便要轉賬保證金作取消手續之用。最後，共轉賬8次至對方的指定的戶口，最後當然失聯，受害人損失超過40萬港元。

 

　　警方提醒大家，騙徒會利用不同套路去接近目標群，漁翁撒網發送一些費用到期、樓下投訴漏水等的釣魚短訊，營造緊張感，再透過對話博取信任，令你墮入騙徒圈套。如收到這類型的短訊，先冷靜看看短訊有否端倪，再向YouTube官方渠道核實相關資料。

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者） 

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

