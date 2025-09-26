Facebook假旅行社帳戶又開出現！誤信「專業旅運」機票買一送一廣告 受害人損失超過60萬

沉寂了一陣子的Facebook假冒旅行社騙案又再出現，近日有受害人於Facebook看到假專業旅運的「國泰航空來回機票買一送一」廣告，並透過廣告中的連結以WhatsApp購票，最後被騙走逾60萬港元！

過去兩星期（9月6日至19日)，警方共接獲得超過600宗網上購物騙案，騙款金額逾$1,700萬港元，當中涉及演唱會門券、樂園門票、酒店旅遊套票、機票相關的案件佔超過4成。

其一名受害人於Facebook看到假冒「專業旅運」廣告，內容顯示「國泰航空來回機票買一送一」，於是透過廣告中的連結以WhatsApp查詢，一名假冒「專業旅運平台客服」的騙徒協議代購機票，並要求轉賬訂金到指定個人銀行帳戶。受害人轉賬後，騙徒訛稱款項被凍結，需再轉雙倍金額才能解凍。

受害人再次轉賬後，騙徒又稱轉賬失敗，並轉介聯絡假冒「國泰航空平台客服」與受害人繼續聯絡。假冒國泰航空的騙徒以各種藉口如「提交保證金」、「解凍戶口」等，要求受害人多次匯款，直到受害人存款大幅下降才如夢初醒，最終損失逾60萬港元！

警方提醒大家，假冒專頁會盜用真專頁頭像及圖片，內容抄足真專頁資料意圖魚目混珠，效果與真專頁非常相似，更會用「限時優惠」吸引受害人，令受害人真假難分，所以留意以下幾點，以免墜入騙徒陷阱：



● 假專頁通常只建立了數天至數星期

● 無實體店地址或錯誤地址

● 貼文量少

● 貼文相片多從其他網店擷取

● 按讚者來自世界各地

● 需要匯款至個人戶口

建議大家：

● 留意專頁內的詳細資料，以辨識真假

● 部份知名商戶，例如：「專業旅運 Travel Expert」或「Cathay Pacific 」的Facebook官方已有「藍剔」的驗證標章

● 應盡量選擇實體店舖處理，以減低受騙風險

● 無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

● 賣方若要求過數至私人戶口請小心考慮

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

● 如有任何懷疑，應立即終止交易



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）