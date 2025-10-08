  • 報價
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

Netflix釣魚短訊騙案｜3宗受害人均為65歲以上退休人士！82歲婆婆損失超過$400萬

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #釣魚騙案 #騙案 #網上騙案 #騙徒 #Netflix騙案 #Netflix #老友記 #防騙視伏器 #防騙視伏App
Text: Katty Wu

　　早前跟大家分享過有關YouTube Premium的釣魚短訊騙案，騙徙扮客服幫手取消訂閱呃「保證金」，年輕人都中招，更何況老友記？警方於幾日內接報至少3宗有關Netflix釣魚短訊騙案，總損失超過430萬港元，3宗受害人均為65歲以上退休人士，其中一名82歲婆婆更損失逾$400萬！

 

　　近日身邊有不少親友都收到騙徙假冒Netflix發出的SMS短訊，內容大致上都是這個格式：「您已成功續訂Netflix家庭版會員服務，月費HK$2180.00 若非您本人操作，請您聯系客服取消：3001_6134」。

 

　　基本上都是跟Youtube Premium釣魚短訊同一套路，內容舊酒新瓶，稱Netflix會員服務已續訂並收取費用，都是想大家打電話去取消。

 

　　近日一名82歲婆婆收到「續訂Netflix釣魚短訊」後大為緊張，隨即回電短訊內的電話號碼。對方自稱Netflix職員，並表示如要取消訂閱，便要轉賬保證金作取消手續之用。最後，婆婆轉賬共14次至對方的指定的銀行戶口，其後對方失聯，損失超過$400萬！

 

　　警方提醒大家，男女老幼都有機會成為騙徒目標！即使從來都無訂閱過會籍，都有可能因為騙徒製造的緊張感而信以為真，無核實便轉賬或提供銀行戶口資料予對方。記住多關心身邊的親友，尤其老人家！

 

　　如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，check下有無伏！

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

 

