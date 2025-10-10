騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元

WhatsApp絕對是香港人最常用的通訊應用程式，無論是跟家人朋友聊天，還是與同事、上司、客戶聯絡，很多時候都會依賴WhatsApp。警方於過去兩星期內，共接獲超過60宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失金額逾1,000萬港元，大家用WhatsApp時要特別小心！

近日有騙徒騎劫了受害人商業夥伴的WhatsApp帳戶，並冒充對方要求受害人支付上月貨款，更指示將款項轉到一個「新的」個人銀行戶口。由於過往該商業夥伴也曾使用不同戶口收款，受害人不疑有詐，按指示轉賬。其後致電夥伴確認時，才驚覺對方的帳戶早已被盜用，事件導致受害人公司損失逾100萬港元！

不想成為下一個「WhatsApp帳戶騎劫」騙案的受害者，請緊記：

● 不要隨意相信聲稱來自官方的短訊

● 不要盡信搜尋器的置頂結果，建議將常用網頁加入書籤

● 不要隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼

● 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號

● 定期登出「已連結裝置」

● 啟用雙重認證功能

● 收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，應先致電對方本人核實

● 匯款前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）