財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

15/10/2025

WhatsApp帳戶騎劫騙案｜假冒業主要求租客預繳租金 30歲男租客損失逾4萬元

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #防騙視伏器 #釣魚騙案 #網上騙案 #WhatsApp #騎劫WhatsApp帳戶 #騙徒 #防騙視伏App #騙案
Text: Katty Wu

　　WhatsApp帳戶騎劫騙案數字有上升的趨勢，警方上星期共接獲28宗相關騙案，總損失金額超過65萬港元！警方指騙徒騎劫WhatsApp帳戶後，就會假冒不同的人物，度身訂造藉口去誘騙受害人，一不小心，就很客易跌入圈套。

 

以下3樣是騙徒常用手法

 

1. 假冒子女通知父母繳交學校費用

 

　　案例：一名48歲女士收到假冒女兒的WhatsApp訊息，表示需要繳交補習費，於是便轉賬至對方指定的戶口。最後她向女兒核實，才知女兒的WhatsApp帳戶被騎劫，損失超過1萬元。

 

2. 冒業主要求租客預繳租金

 

　　案例：一名30歲男租客收到假冒業主的WhatsApp訊息，要求他預繳3個月租金，並給他$3,000優惠，租客便轉賬給對方。最後他向業主核實，才知業主的WhatsApp帳戶被騎劫，損失超過4萬元。

 

3. 假冒親友借錢

 

　　案例：一名53歲女士收到假冒丈夫的WhatsApp訊息，急需借錢週轉。轉賬後收到丈夫通知WhatsApp帳戶被騎劫，才得悉被騙，損失超過13萬元。

 

　　警方再三提醒大家，千萬不要過數後才去核實！收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，應先致電對方核實。財到光棍手，一去無回頭！

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

etnet.com.hk