財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

31/10/2025

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元

Text: Katty Wu

　　香港人經常使用速遞服務，騙徒亦看中了這一點，假冒速遞公司發送釣魚短訊，留下電話誘受害人回電，再用不用的藉口，騙走他們的錢。最近有兩名受害人，收到同一個「假冒速遞公司」的釣魚短訊，但遇上兩款不同的詐騙手法，兩人分別損失超過30萬及100萬港元！

 

　　近日有受害人收到「假冒速遞公司」的釣魚短訊，訛稱包裹即將到達，請受害人聯絡速遞員。由於受害人近日曾使用網購平台拼多多購物，所以不疑有詐回電。接聽的「假冒速遞員」訛稱拼多多包裹已損毀，並轉介至另一客服申請賠償事項。

 

　　受害人被轉介到WhatsApp客服申請賠償事項，並向騙徒提供賠償退款的銀行帳戶資料後，騙徒訛稱「退款失敗」及「銀行帳戶存在異常」，繼續以各種藉口如「解凍戶口」及「協助調查金」，要求受害人多次轉賬。期間，受害人打開拼多多時，顯示多件包裹已通過清關手續並即將派發，才驚覺被騙，最終損失逾30萬港元！

 

　　另一名受害人收到同樣的釣魚短訊，但是受害人主動聯絡「假冒理賠客服」，並向騙徒提供賠償退款的信用卡帳戶資料。騙徒以「核對資料」為由，指示受害人開啟WhatsApp視像通話，並按指示向騙徒展示銀行信用卡的正面及背面，信用卡的「使用者姓名」、「號碼」及「安全碼」的資料一覽無遺。過了不久，信用卡銀行致電受害人，表示已中止多單「可疑交易」，受害人才驚覺被騙，最終損失逾百萬港元！

 

　　過去兩周，警方共接獲超過60宗釣魚騙案，騙款逾600萬港元。警方提醒大家：

● 切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼

● 在任何情況下，都不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料

● 利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估 

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

