【呈分試 你要知】 六招令子女高效進步 第六招

第六招【多鼓勵子女、多獎勵子女】

在我的18年教學的體驗，發現很多家長由於要工作、要做家務、要照顧弟妹，再加上經常無意識地把其他優秀的同學和自己子女作出比較，思想上往往都變得負面，總忘記了鼓勵子女及獎勵子女，口裏總掛著說子女的不是，永遠都只放大自己子女的問題， 卻縮細子女優點。這樣的負面管教態度及理念，又怎麼會成功呢？

要成為盡責家長，是很有技巧的。可能你會覺得，讚賞冇用的、獎勵冇用的，我要放棄了，子女太差了，正向不了…… 其實，做家長是一個很高深的學問，應該要有課程去報讀的。課程內容包括：如何正面處理子女問題 ? 如何和子女良好地溝通？如何協助子女的學習情況？ 如何提升子女個人品行？ 理解所有選校及升學機制等等。

真正有效的鼓勵，也是很有技巧的。小朋友做得很好，你會怎樣讚賞子女？你可能會說：「做得很好、乖乖、叻叻、繼續努力、送你禮物」等等。 其實，這些讚賞太虛幻及不夠深層次，即不夠力去keep住子女再開心及進步。家長可嘗試這樣讚：「你可以和我分享為何你做得咁好？其實你為何會突然這麼乖乖叻叻？你想我怎獎勵你你才會繼續更加努力？」- 用問題去讚賞，用過程去分享，用恆心去獎勵。

真正有效的獎勵，亦是很有技巧的。很多家長對子女的獎勵變得十分隨意，例如 :明天帶你去迪士尼玩好嗎？今晚食自助餐好嗎？買這個iron man書包給你好嗎？獎你$20買東西 等等。家長絕對要懂得如何恆常獎賞，重點是要有恆心地每天論功行賞，讓子女明白一分耕耘才有一分收穫，能教曉子女學懂腳踏實地，努力工作及追求長、中、短目標，為自己建立滿足感，是非常重要的一件事。

給予子女的獎賞，可以分為大、中、小獎。小獎條件可以是每天自覺完成指定項目 ; 中獎條件可是每月完成指定項目 ; 大獎條件可以是考試成績有進步。獎品可以是零食、電子時間、打波時間、外遊或零用錢，獎勵因人而異，但必須是子女覺得吸引的東西，否則就徒勞無功。如子女不合作，就要被沒收所有福利及獎賞。久而久之，自覺學習就會變成一種生活習慣，學習就會自然變得有系統及有規律，成績自然大進步。

與其怪責子女沒有恆心、沒有專注、沒有目標、還像一個bb，倒不如先怪責自己沒有恆心、沒有專注、沒有為子女設定長、中、短目標，誤把子女當作成人看待，共勉之。

高科技教育中心校長 蘇廸希