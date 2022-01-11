  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

11/01/2022

鮑威爾暗示縮表了

#加息 #縮表 #貨幣政策 #聯儲局 #taper #鮑威爾
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    每周更新

    陶冬天下

　　美國聯邦儲備局主席鮑威爾在1月份的國會聽證會上，直言「儘管仍在疫情中，經濟動能在迅速增強，加大了供應與需求之間的不平衡，導致高企的通貨膨脹」。「我們知道高通脹的代價，」美國貨幣政策掌門人誓言，「我們會使用工具來支持經濟和強勁的勞工市場，來防止高通脹扎根。」

 

　　鮑威爾在通脹問題上的言論進一步提高語調，也暗示著聯儲的貨幣政策可能會出招更快速、更密集、更凶狠。

 

　　美國聯儲在2021年的多數時間，堅持所見的物價上升來自於產業鏈中斷或運輸瓶頸，因此是暫時性的。這種結論使得貨幣政策落後於形勢，服務業工資直線上升，並觸發史無前例的員工跳槽熱。服務業佔美國經濟七成以上，成本上升而需求顯著復甦，推動了一輪服務業漲價，並帶起新的通脹預期。這明顯不是暫時性的，並具備自我生成能力。

 

　　聯儲在12月初，開始改變立場，不再視通貨膨脹為暫時性的，隨後在當月的公開市場委員會上全面轉鷹，在減少購債額度和提高利率上變得更積極主動。聯儲言論轉身後所隱含的政策提速之快，在上世紀八十年代後的聯儲歷史上是罕見的。

 

　　聯儲3月份完全停止買債，這是板上釘釘的，市場也已經將此充分反映在資產價格上了。聯儲調高政策利率，目前的官方預測（利率點陣圖）是2022年三次，2023年三次，2024年兩次，但是有可能將加息步伐略微加快，資金正在權衡每季度加息一次的可能性。

 

　　真正讓市場擔心的是聯儲是否會突然宣布收縮其資產負債表，將已經製造出來的流動性部分回收。如果說聯儲的三板斧中哪一件尚未被市場充分消化的話，那就是縮表。如果說，聯儲的三板斧中哪一件透明度低難以捉摸的話，那就是縮表。筆者認為，鮑威爾最新講話的隱含之一，就是縮表可能會在不久將來被提上政策議事日程。

 

(iStock)

　

　　JP摩根CEO戴蒙指出，「消費者的資產負債表從未有如此強勁過」。筆者深感認同，新冠疫情催生出美國前所未見的龐大的貨幣刺激措施，聯儲現在的資產負債表是疫情前的2.5倍，是雷曼危機前的十倍。既然危機已去，通脹成為威脅，回收流動性符合邏輯，符合常識。由於物價高企，聯儲所受到的政治壓力也愈來愈大。

 

　　然而，就像人胖上去之後，並不是一下子可以減肥到原型的，因為身體已經習慣於新的常態。無論是經濟還是房市還有證券市場都需要作出調整，更需要時間。聯儲處理縮表不當，是灰犀牛性質的事件，是今年可見的重大不確定性。

 

　　從上一次聯儲實施貨幣環境正常化看，市場對taper沒有甚麼反應，對早期加息也反應有限，但是對縮表就有強烈的反應。還記得2018年第四季度美股大跌嗎？還記得2019年初Repo飆升嗎？

 

　　本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#加息 #縮表 #貨幣政策 #聯儲局 #taper #鮑威爾

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk