美國聯邦儲備局主席鮑威爾在1月份的國會聽證會上，直言「儘管仍在疫情中，經濟動能在迅速增強，加大了供應與需求之間的不平衡，導致高企的通貨膨脹」。「我們知道高通脹的代價，」美國貨幣政策掌門人誓言，「我們會使用工具來支持經濟和強勁的勞工市場，來防止高通脹扎根。」

鮑威爾在通脹問題上的言論進一步提高語調，也暗示著聯儲的貨幣政策可能會出招更快速、更密集、更凶狠。

美國聯儲在2021年的多數時間，堅持所見的物價上升來自於產業鏈中斷或運輸瓶頸，因此是暫時性的。這種結論使得貨幣政策落後於形勢，服務業工資直線上升，並觸發史無前例的員工跳槽熱。服務業佔美國經濟七成以上，成本上升而需求顯著復甦，推動了一輪服務業漲價，並帶起新的通脹預期。這明顯不是暫時性的，並具備自我生成能力。

聯儲在12月初，開始改變立場，不再視通貨膨脹為暫時性的，隨後在當月的公開市場委員會上全面轉鷹，在減少購債額度和提高利率上變得更積極主動。聯儲言論轉身後所隱含的政策提速之快，在上世紀八十年代後的聯儲歷史上是罕見的。

聯儲3月份完全停止買債，這是板上釘釘的，市場也已經將此充分反映在資產價格上了。聯儲調高政策利率，目前的官方預測（利率點陣圖）是2022年三次，2023年三次，2024年兩次，但是有可能將加息步伐略微加快，資金正在權衡每季度加息一次的可能性。

真正讓市場擔心的是聯儲是否會突然宣布收縮其資產負債表，將已經製造出來的流動性部分回收。如果說聯儲的三板斧中哪一件尚未被市場充分消化的話，那就是縮表。如果說，聯儲的三板斧中哪一件透明度低難以捉摸的話，那就是縮表。筆者認為，鮑威爾最新講話的隱含之一，就是縮表可能會在不久將來被提上政策議事日程。

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JP摩根CEO戴蒙指出，「消費者的資產負債表從未有如此強勁過」。筆者深感認同，新冠疫情催生出美國前所未見的龐大的貨幣刺激措施，聯儲現在的資產負債表是疫情前的2.5倍，是雷曼危機前的十倍。既然危機已去，通脹成為威脅，回收流動性符合邏輯，符合常識。由於物價高企，聯儲所受到的政治壓力也愈來愈大。

然而，就像人胖上去之後，並不是一下子可以減肥到原型的，因為身體已經習慣於新的常態。無論是經濟還是房市還有證券市場都需要作出調整，更需要時間。聯儲處理縮表不當，是灰犀牛性質的事件，是今年可見的重大不確定性。

從上一次聯儲實施貨幣環境正常化看，市場對taper沒有甚麼反應，對早期加息也反應有限，但是對縮表就有強烈的反應。還記得2018年第四季度美股大跌嗎？還記得2019年初Repo飆升嗎？

本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議。