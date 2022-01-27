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27/01/2022

鮑威爾不太願意安撫市場

#聯儲局 #鮑威爾 #市場 #縮表 #加息 #taper
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

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    陶冬天下

　　解鈴還須繫鈴人，但是繫鈴人並不想解鈴。

 

　　美國聯儲公開市場委員會舉行了2022年第一次會議。值此政策激烈轉變之時、市場大幅下挫之際，這次政策會議吸引了市場異乎尋常的關注。公開市場委員會的會議聲明給出了四平八穩的政策路徑圖，聯儲主席鮑威爾在之後的記者會上就發表了一通頗為鷹派的言論，鮑威爾談話期間，美股由大升轉跌，美債利率上揚。市場對他的言論投下了不信任的一票。

 

　　公開市場委員會會議，在關於未來政策操作上給出了比較清晰的指引。Taper政策維持了今年3月結束購債計劃。利率政策強烈暗示3月份開始啟動加息，具體次數沒有詳細說明。縮表政策則在一份備忘中，表示進度會盡量可預測，主要通過控制到期債券再投資的金額，最終僅持有國債。

　

　　應該說，這是一份不溫不火的會後聲明，對未來三大政策的走向作出了交代，其路徑和力度也大致符合市場的預期。然而，在接下來的記者會上，聯儲主席就擦出了火花，其言論踩到了市場的神經。

　

　　鮑威爾指出，通貨膨脹已經遠遠超出了政策目標，就業目標也已經初步達成，「包括我在內的委員會成員同意勞工市場的狀況與完全就業吻合」。他同時幾乎確認了3月開始加息，「委員會想著在3月調高聯儲基金利率，假定經濟狀況是合適的」。

　

　　然而，當被問及聯儲會不會在今年每次FOMC會議上都調高利率一次時候，聯儲主席回避了正面回應，答案是我們會「卑謙而敏捷」地處理。FOMC在去年12月會議上的利率點陣圖裏，指引市場今年會加息三次，而市場漸漸建立了今年加息四次，甚至五次。個別人士開始談論今年加息7-8次，這種市場擔心，導致美國市場在1月份上演了股債雙殺的局面，資金感到難以把控和量化風險，離場者多，降低槓桿者多。

 

(iStock)

　

　　鮑威爾並沒有安撫到脆弱的市場心，他甚至沒有意願去安撫。他強調的是，本次啟動加息時候的情景，與2015年上次啟動加息時候不同，經濟更強勁、通脹更熾烈。他的言論增加了政策的不明朗因素，加深了市場的疑慮。

 

　　鮑威爾的這些言論，尤其是對每次FOMC會議加息一次的回應，並不在他預先準備好的文稿之中，語言上有一定的隨機性，不需要過度解讀。同時必須明白，鮑威爾面臨著通貨膨脹、經濟復甦和市場情緒的三重壓力，內心裏有顧此失彼的感覺。他此時最關心的通貨膨脹，因為去年多數時候聯儲對通脹的認知是錯誤的，而今年有中期選舉，選民的最大不滿已經從疫情、就業轉向物價了。心有所思，口有所言。這不代表聯儲完全無視市場的焦慮，只是顯示決策者自身的處境。

 

　　格林斯潘成為聯儲主席之後，發明了一個重要的政策武器，那就是與市場溝通。在平時與市場做充分溝通，則政策宣布時候市場就不會有過度反應。他的繼任人伯南克和耶倫在與市場溝通上，都做得不錯，因此在2013年-2019年上一輪貨幣環境正常化時候，市場對他們的政策變化沒有太強烈的反應。鮑威爾在2018年上任之後，在與市場溝通上明顯略遜一籌，於是出現了2018年第四季度股市的大跌。

 

　　筆者預期，聯儲在3月開啟加息周期，每季度加息一次，每次25點，連續兩年。今年夏季啟動縮表，回收流動性，但是動作比較溫和緩慢。美國通貨膨脹在春節開始緩慢回落，但是在相當時間回不到2%的政策目標。

　

　　風險還是在聯儲與市場的溝通上。解鈴還須繫鈴人，不過暫時鮑威爾好像不太願意去安撫市場。

 

(本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議)

　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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