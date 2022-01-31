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31/01/2022

美聯儲強硬 華銀行放水

#人行 #放水 #聯儲局 #收水 #鮑威爾
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

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    陶冬天下

　　「聯儲震盪」持續發酵，鮑威爾讓市場感到驚顫了，美股差一點連跌四周，不過在周五下午上演了一場驚天逆轉，S&P500和NASDAQ勉強錄得一周正回報。在記者會上被問及會不會今年每一次FOMC會議都加息一次，鮑威爾對此不置可否，回避了正面回應，市場聞訊暴跌。及至周五下午抄底資金掃貨，美股V型反彈。美債同樣受到鮑威爾言論衝擊而遭到拋售，十年期國債利率一度扯高到1.85%，兩年期一度1.19%，之後市場情緒有所平復，利率略有回穩，不過兩年期還是創下了疫情以來的新紀錄，彰顯市場對聯儲行動的擔心。「聯儲震盪」的最直觀表現是VIX曾經飆升到39，市場的焦慮、恐懼和對沖需要盡在其中。

 

　　聯儲擺出激進的姿態，和歐洲央行的鴿派立場形成鮮明對照，美元匯率在上周三升上一個新的平台，DXY企穩在97大關之上。央行加息在即，英國國債亦遭拋售，一年期國債利率升到2019的水準，不過英鎊兌美元卻跌了，畢竟聯儲更強勢，未來動作可能更大。儘管全球股市跌趴下了，油價卻是生龍活虎的，在烏克蘭危機的刺激下，布蘭特原油周五一度沖上91.5美元，最終收每桶90.5美元，這是2014年以來的新高。風險資產股票不濟，避險資產黃金同樣不濟，金價上周連下四個台階，丟失了1790關口。作為避險貨幣競爭對手的比特幣，在大跌之後上周出現了反彈。

 

　　關於這次FOMC會議，筆者認為需要分開兩部分來看。第一部分是公開市場委員會會議和會後聲明，無論是政策立場還是言辭，其實並不激烈。FOMC在未來政策操作上給出了比較清晰的指引。Taper政策，到今年3月結束購債計畫。利率政策，強烈暗示3月份開始啟動加息，具體次數沒有詳細說明。縮表政策，在一份備忘中表示在進度儘量讓市場可預判，通過減少到期債券再投資來緩慢縮減資產負債表。應該說，FOMC對未來三大政策的走向作出了交代，所描述的路徑圖也大致符合市場的預期。

 

　　第二部分，接下來的鮑威爾記者會就出了問題。鮑威爾被問及聯儲會不會在今年每次FOMC會議上都上調利率一次，也就是三月之後七次會議中FOMC是否連續加息七次，鮑威爾選擇了回避正面答覆。聯儲給出的正式指引是今年會加息三次，近周市場漸漸建立了年內加息四至五次的預期，個別交易員談論今年加息7次，這種憂慮導致了美國市場在一月份上演了股債雙殺的局面。其實FOMC會議期間甚至會議公告發佈之後，股市並沒有太大的反應，鮑威爾對連續七次加息提問不置可否，美股立刻轉向暴跌。解鈴還須系鈴人，但是系鈴人並無意解鈴。

 

　　筆者認為，回答激進加息問題並不在鮑威爾預先準備好的文稿中，他選擇不作即時回應，有一定的隨機性，所以我們無須過度解讀。不過同時必須明白，鮑威爾面臨著通貨膨脹、經濟復甦和市場情緒的三重壓力，現在的確有點進退失據。加上今年有中期選舉，物價問題已經成為選民最大的不滿，所以聯儲需要給自己留多一點運作空間。心有所思，口有所言。這不代表聯儲完全無視市場的焦慮，只是折射著決策者自身的處境。

 

　　筆者預測聯儲在3月開啟加息周期，每季度加息一次，每次25點，連續兩年。今年夏季啟動縮表，回收流動性，但是出手比較溫和緩慢。市場對加息過度有擔心，對縮表過急有擔心，但是真正讓市場震盪不已的是聯儲在溝通上不得要領，令資金感到難以把握和量化風險。貨幣當局有責任舒緩市場情緒，起碼給出更清晰的指引。

 

　　美國這次通貨膨脹，很大程度上是供給側出了問題，能源、食品、工資，這些都不是貨幣政策可以直接觸及的，從過往經驗來看聯儲需要更長的時間才能控制住供給側通脹。今年供應鏈恢復和基數效應消失會帶來初步的CPI下降，但是筆者認為之後美國的通貨膨脹可能在較高的水平徘徊。

 

　　上周公布的美國去年第四季度GDP資料，環比折年率增長6.9%，遠遠超出路透社分析員預測中位數5.5%和上季度的2.3%。這是一個非常強勁的增長數字，不過這種增速未必可以維持。企業擔心供應鏈問題，開始了大規模補庫存，這一項給經濟貢獻了四個百分點的增長，但是補庫存往往只是2-3個月的現象。扣除庫存和淨出口，美國靠真正內需帶動的增長為1.9%，這個才是真實的美國增長速度。

 

　　再看消費，美國消費者支出增長了3.3%，比上期的2.0%有明顯的改善。從各種觀察看，消費者開始花錢了。疫情期間美國政府發放了巨額疫情補貼，但是大家被困在家裡，沒有地方花錢，所以儲蓄率升高了，炒股票的人多了。現在大家開始消費了，不過對於物品的消費意願大過對服務的消費，這和疫情有關。

 

　　12月份的零售狀況並不理想，曾經令經濟學家擔心，現在看來消費者擔心供應短缺、投遞不暢，所以提早消費，從十一月就開始採購了。政府開支大幅下降，最大原因是國防開支大幅下降，另外拜登政府的基建計劃進度緩慢，同時地方政府也在削減開支。

 

　　筆者預料美國的增長速度會明顯放緩，第一季度增長回落到0.7%。Omicron病株的蔓延、兒童稅務優惠的結束和持續的供應鏈問題，會大幅壓縮經濟的增長空間，之後預計經濟會回升。Omicron疫情見頂之後，相信服務業消費會有明顯的提升，全年經濟增長預測為2.4%。

 

(iStock)

　

　　換一個話題，中國人民銀行在2022年初作出了一個巨大的轉身，貨幣政策開始放寬，貸款利率也隨即下調。近日筆者連續聽到幾位朋友提及，銀行主動詢問他們的貸款需要，貸款的利率和條件都很好，而且不需要抵押。這是近年罕見的現象，說明國家的意願開始落實到銀行行動上了。

 

　　去年不少企業資金非常緊張，但是銀行在放貸上對非國企卡得很緊。去年下半年銀行借貸中中長期貸款下降，短期票據業務上升。短期票據業務可以營造借貸的資料假像，但是對實體經濟的説明卻不大。於是下半年有些公司出現了資金鏈危機，部分房地產公司爆出債務違約或現金流出險。房地產公司周轉困難，直接拖累了上下游企業，也影響了其他企業對經濟的預判。

 

　　這次銀行放水的力度，可能大過市場預期，銀行主動找客戶借錢、銀行加班審批借貸項目，都不是常見的。銀行恢復金融仲介功能，比央行放水更重要。當然政策能夠為經濟帶來多大刺激，還要看借貸的另一面，企業願不願意借錢，願不願意投資。

 

　　不僅貨幣政策，財政政策也有啟動的跡象，機械訂單在1月份似乎有明顯上升。去年第四季度地方專項債發行了很多，但是地方基礎設施建設卻不見明顯加速，基建投資連續七個月負增長。地方上高品質的基建項目儲備有限，另外地方政府的財政吃緊。近來中央政府穩定經濟、刺激經濟的政治意願，看來傳導到地方了。再加上今年是十四五規劃的第二年，傳統上五年規劃的第二年一般是建設的高峰，所以農曆新年後，財政和貨幣刺激措施可能開始發力，筆者估計中國經濟在春節後有一波政策主導的經濟升溫。

 

　　本周有四個焦點，1）美國一月份非農就業，預計增長200K，失業率維持不變，工資繼續大幅上漲。2）歐洲央行開會，估計行長拉加德重申通脹不全是暫時性的，但是工資壓力並不大，她可能強調今年不太可能加息。3）英格蘭銀行開會，預計加息25點至0.5%，並開始準備縮表。4）烏克蘭邊境局勢以及戰爭風險。除此之外，歐元區第四季度GDP也需要留意，預測同比增長4.4%。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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