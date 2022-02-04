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04/02/2022

Omicron在2022年結束疫情？

#Omicron #新冠肺炎 #陽性清零 #陰性清零 #動態清零 #流行病
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

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    陶冬天下

　　美國有一對夫婦，在除夕夜舉辦party，邀請了另外四對夫婦參加。為慎重起見，大家相聚之前各自做了新冠病毒快速測試，結果十個人中有九個呈陽性反應。大家商量的結果是，九位元呈陽性的朋友相聚happy，那位沒有被感染的留在家裡自己吃飯。

 

　　 這是一個黑色幽默味道極強的故事，笑聲中摻著痛苦、無奈，甚至家庭悲劇。疫情甚麼時候結束？我們甚麼時候可以恢復正常的生活？

 

　　好消息來了，Omicron病毒或許能夠結束新冠疫情。

 

(iStock)

　

　　在最近一期柳葉刀裏，有幾篇關於新冠疫情的文章，其中一篇出自華盛頓大學IHME中心主任Chris Murray的文章最引人矚目。Murray受委託為拜登政府做疫情建模，對疫情發展、傳染率、住院率和病死率的預測一直很准，筆者已經跟蹤他兩年了。這是一位久孚盛名、廣受尊敬的疫情專家，他這次大膽預測新冠大流行可能在不久結束，標誌性時間點是2022年3月。根據現在疫情蔓延趨勢，他預測到三月份全世界一半的人口會感染上Omicron。

 

　　由於突變，Omicron附著於上呼吸道的能力比之前的變異株強10-30倍，這使得它的傳染性超強。但是它在肺部的繁殖能力卻只有之前變異株的三分之一，這就決定了Omicron的重症率和死亡率較其它新冠病毒低很多。

 

　　病毒的生物本性是求生存、求繁殖、求擴張，殺死寄主對實現這個生物目標不利，所以病毒的演變過程，一般是向傳染性增強，致死率下降的方向發展。新冠病毒的演變，符合生物規律。

 

　　Omicron集合了多種變異株的突變，它可以對其它變異株產生保護力，因此幫助人類建立免疫屏障。被Delta病毒感染過的人還可能被Omicron感染，但是被Omicron感染過的極少再被Delta感染。在病毒之間的競爭中，主流病毒會壓縮其他病毒的生存空間，如今美國的新增感染中95%以上是Omicron病毒感染。

 

　　從某種意義上講，Omicron是以輕微感染為代價，換取免疫能力，在筆者眼裡這就是天然疫苗，而且是接種速度極快的疫苗，所有國家都可以獲得的疫苗，研發成本和製造成本為零的疫苗。

 

　　按照這個邏輯，今年春季發達國家中多數人已經對病毒產生了抗體，於是就可能陸續開放邊境。人類無法對病毒清零，但是可以逐漸築起免疫壁壘，同時大幅改善治療手段。這樣就有可能和病毒共存了。

 

　　在人類抗擊新冠疫情的過程中，一直存在著兩種不同思路的抗疫路徑。一種是動態清零，嚴拒病毒於國門之外，一俟發現感染個案便不惜代價窮追猛打。這種思路的代表是中國，中國實現了新冠疫情清零，經濟率先復蘇。迄今為止，中國以及部分亞洲國家在防範和消弭疫情上的成就，是有目共睹的。

 

　　另一種是群體免疫，在公共醫療體系不至於被壓垮的前提下，逐漸讓民眾感染新冠病毒、產生自身抗體、建立社區免疫堡壘。這種思路的代表是英國，英國的「佛系抗疫」在2020年招致感染大爆發，醫療體系癱瘓，政府被迫修改社交距離政策、封城堵路，但是之後英國的抗疫思路仍然是建立在擴大群體免疫基礎上的。

 

　　英國的Omicron疫情來得極快，去得也極快。新冠單日感染人數在一月初創下最高紀錄（比Delta疫情的水準幾乎高了一倍）後掉頭急跌，同期死亡人數的上升也比Delta時候緩慢很多。根據英國國家統計辦公室的資料，或是接受了疫苗或是已經受到感染，百分之九十九的英國人體內對新冠病毒呈陽性反應（抗體超過42ng／ml）。英國政府宣佈取消所有社交距離限制和強制口罩令。

 

　　美國不少城市的新增感染、住院率、死亡率的統計資料，與英國的形態吻合，但滯後若干星期。相信美國政府也會在不久將來放寬抗疫措施。照此趨勢，發達國家的確有可能在今年春季逐步開放邊境，跨國出行不再是難於上青天的事情，在經濟活動和生活方式正常化上也許可以邁出重要的一步。

 

　　重啟跨國旅行上，中國的進展可能會慢一些，不過估計也會慢慢開啟。國務院最近發佈了「適時啟動入境旅遊促進行動」的技術指南，也在為「健康、安全、有序」地恢復中外人員往來做準備。

 

　　其實上述所講的兩種抗疫路徑，都是動態清零，一種是陽性清零，不允許新冠病毒存在，另一種是陰性清零，讓所有人都對病毒產生抗體，開放經濟活動。

 

　　陰性清零的一個重大風險是，新冠病毒可能製造出新的、比Omicron更兇狠的變異株出來。病毒變異無時無刻都在發生，新冠病毒變異已知已經有上千種，只是多數變異未必適合人類，也就沒有上到WHO的希臘文名單中。但是風險隨時存在，而且Omicron或許對新病株沒有保護力。

 

　　針對新冠病毒，人類建立了五條防線，個人防護、封城堵路、疫苗接種、藥物治療、群體免疫。每條防線都有自己的道理，但在不同時期和不同環境下作用不同、效率不同、成本也不同。Omicron的死亡率跌到0.2%以下，略高過流感的平均水準，與甲型流感差不多。當藥物可以提供有效治療的時候，當群體免疫開始提供抗疫堡壘的時候，防疫手段或許需要作一次重新評估。

 

　　從經濟學角度看，凡事都有機會成本。極端抗疫措施所帶來的經濟損失是巨大的、不可持續的。新冠疫情期間，殺死經濟的不是病毒，而是人們的恐慌。如何在生命安全、經濟繁榮和生活自由之間作平衡，是決策者必須要考慮的問題。

 

　　新冠病毒可能長期存在，其性質逐漸從pandemic（大疫情）轉變為epidemic（(流行病），我們必須學會與病毒共存，通過疫情管控和特效治療藥物，在公共醫療體系不被擠兌和低病死率的的前提下與病毒共存。疫情什麼時候結束？Omicron也許幫到忙，但並非決定性因素。決定性因素是我們的心，在做好防護的情況下，放下我們的恐懼，逐漸恢復我們的正常生活。

 

(本文原載于財富雜誌，為個人觀點，並非投資建議或勸誘)

 

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