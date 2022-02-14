藥監局緊急批准新冠藥，逐步開放不遠了？

國家藥監局11日在應急審批後，附條件批准了某海外藥廠的新冠病毒治療藥物的進口注冊。

【國家藥監局應急附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片組合包裝進口注冊】2月11日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片╱利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）進口注冊。本品為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者，例如伴有高齡、慢性腎髒疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。患者應在醫師指導下嚴格按說明書用藥，使用中應高度關注說明書中列明的與其他藥物相互用信息。（來自財聯社APP）

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此藥其實與其它不少藥物有撞車現象，未必是最佳的新冠特效藥，但確是現有的治療藥物中最常見的。

筆者認為重要的不是這隻藥，而是中國在抗疫策略上可能正在發生微妙的改變。動態清零的抗疫策略在中國十分有效，也取得了舉世矚目的成績，但是長期堅持必然帶來沉重的經濟社會成本，所以需要準備下一步。更重要的是，已經在全球感染中佔95％以上的Omicron的傳染性極強，清零難度呈幾何級上升，而死亡率已經降到了流感的平均水平。在防和治之間的權重，也許需要有一個重新的考量。

英國已經率先取消了所有針對疫情的管控措施，預計絕大多數發達國家會在3－4月開放，令經濟活動正常化。這給堅持清零政策的中國經濟帶來巨大的挑戰，經濟無法永遠置身於全球循環之外而生存的，否則從產業鏈到訂單都可能受到衝擊，而內部經濟也會因為疫情的反覆而不斷受到困擾。

筆者大膽推測一下，中國會在5－6月開始，有限度地漸進式地開放邊境。開放速度和力度上一定是循序漸進的，因為中國暫時沒有群體免疫堡壘，必須防範公共醫療體系遭到擠提。這是一個摸著石頭過河的過程。

筆者認為邁出下一步之前，首先必須要有特效藥，而且必須要有國產特效藥，在產業鏈上可以自主、安全、可控。其次，中藥在整個防治藥物體系中必須佔有重要一席。最後，必須在疫情風平浪靜的時候。然後，在防和治之間作出一個重心轉移。

發達國家都會比中國開放得早，但是中國遲早也會開放。優等生等著其他學生抄卷子，結果發現其他人全交卷出去玩了。自己也交卷之前會有心理掙扎的，最終還是交卷子離場。

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）