站著「躺平」的港府抗疫

Omicron病毒的蔓延，令香港的形勢急轉直下，牽動著所有香港人的心。筆者剛剛接受了第三針疫苗注射，雖然等候時間略長過之前，筆者感受得到了疫苗中心所有員工的敬業和操勞，感受得到了香港市民的秩序與耐心。比起許多國家所經歷過的混亂，香港真的做得很不錯了。

然而，最近所見兩件事，卻令筆者如鯁在喉。

第一件是港府對新冠確診人士居家隔離的安排。家中有人確診並居家隔離，同住的家人竟然可以出入不受限制。筆者的第一反應是，？#@*&！。的確歐美也是這樣的規定，不過他們不再準備動態清零。香港醫院已經飽和了，不得已要將確診者留在家中。這麼處理的原因不難理解，第一這家人也需要出來購買生活必需品，政府根本沒有提供餐飲與生活必需品的能力，第二政府也根本沒有可行的技術手段來追蹤有關人士的行程。但是香港有多少家庭可以專門騰一間房間出來給感染者？Omicron在空氣中的傳染力有多強，筆者就不贅言了。放一批在自己家中很可能受到感染的人士上街，卻又逼迫居住大廈有一兩單感染的居民在寒風中等候強檢，真是黑色幽默。

第二件是星期日中環的街頭、地道裏擠滿了數百名外籍工人，百分之百沒有遵守社交距離的要求，不少人還拉下口罩吃東西。這批人Happy完之後，晚上散去是要回到僱主家中，對社區構成潛在威脅的。筆者未見不時經過的警察票控違反限聚令的人士。與此形成鮮明對照的是成千上萬的香港商業、從業人員，卻在嚴苛的限聚令下走向失業、走向破產。

筆者對奮戰在一線，冒著受感染危險高強度、長時間工作的醫護員工乃至前線的抗疫官員，懷著深切的敬意，他們為著守護香港做出了巨大的犧牲。然而，上面所提的政策漏洞(以及其他許多)不難被發現，難道不值得高薪厚祿的高官過問嗎？政府要求動態清零，整個社會表現出不同於歐美的配合和支持，但是政府在政策執行上似乎並沒有打算動態清零，讓為此付出沉重代價的香港市民情何以堪。

這是真的動態清零，還是身體站著但心理上已經躺平了呢？

(資料圖片)

坦率說，港府白白浪費了疫情平靜的一年半時間。安心出行，至今不是實名制，也無法在必要時追蹤行程。長者疫苗接種率低的問題早就出現了，為何到現在才臨急抱佛腳？香港人均病床少，隔離病床更少，但是兩年來卻沒有改變。

坦率說，動態清零不是一句口號。中國內地在動態清零上過去兩年做得十分成功，但這是在行政強勢、司法基礎、民眾支持、大數據追蹤等得天獨厚的條件共同支持下取得的。社區、村鎮挨家挨戶敲門的這種基層動員能力，是不可複製的。民眾百分之百的配合服從，也是不可複製的。

坦率說，港府目前的政策正在為香港經濟帶來結構性傷害。無數金融界外派人員，正在搬離香港去往新加坡，因為現行的隔離政策實在對開展業務太難了。這種情況不僅在金融業發生著。而且，商業、就業的犧牲是看不見盡頭的，因為以香港這樣的開放型經濟，出現感染個案會不斷發生。

無論是繼續動態清零還是與病毒共存，請港府給出一個清晰的、經過深思熟慮的、可以為多數市民所接受的長遠策略。目前這種兩邊不到岸的抗疫政策，對不起香港市民，也對不起你的職位。

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