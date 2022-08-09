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09/08/2022

美國通脹見頂，然後呢？

#通脹 #聯儲局 #美國加息
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國的CPI通貨膨脹，可能在7月見頂，環比增長持平，同比增長溫和回落。

 

　　三大因素支持美國物價上漲動力開始放緩。首先，石油價格回落帶來汽油和燃料價格的回落，起碼暫時遏制住了CPI飆升的勢頭。其次，租金大漲之後換房人士進入觀望狀態，在家工作所帶來的換房迫切性已經衰減，租金上升的勢頭3月之後已經明顯減慢。租金在CPI中的權重很高。第三，供應鏈、運輸鏈斷裂問題已經大致修復，產品價格回落。大型連鎖商場甚至採用大減價策略去庫存，產品通脹已經見頂。

 

　　筆者相信，美國CPI通脹在7月份見頂回落的機會頗大。如果預測成真，對於市場、聯儲和拜登政府都是一個好消息。

 

　　但是CPI見頂之後會怎麼樣呢？筆者認為，在初期較大下滑之後，CPI通脹可能在4%左右徘徊相當長的時間，而且波動很大。波動大的原因不難理解，俄烏衝突仍然充滿不確定性，能源供應已經幾乎沒有彈性，任何地緣政治消息都可能令油價掉頭回升。這是貨幣政策無法控制的，也是無法量化的不確定性。

 

　　筆者堅信通脹回歸政策目標的道路會漫長、曲折，最大的原因就是就業市場和工資上漲。美國經濟中七成來自服務業，人力成本是商業的最大成本。目前每一位進入勞工市場的工人有1.8份就業機會在追逐他，商業不得不用大幅加薪和改善福利來吸引員工。這個改變了勞工市場的均衡，更多人辭職轉工，美國的轉工率乃是戰後有記錄以來前所未見的。商業為了賺錢，勢必調高價格，催生出工資與物價的螺旋上升。

 

　　今天在美國一家中檔餐廳就餐的成本，比疫情前貴了接近一倍。汽油價格、食品價格、酒店價格更誇張。生活成本的大幅上漲，製造出通脹預期，員工在尋求新工作時候一定會反映在工資預期中，而員工在今天就業市場的談判上是強勢的一方。通脹預期改變之後，工資上漲一時半會兒很難平息，所以筆者不相信通脹在短期可以恢復原形。

 

（iStock）

　

　　美國通貨膨脹始於二手車價格上漲等，當時是因為供應鏈問題所致。但是物價壓力逐漸蔓延到服務行業和租房業務，現在連醫療服務這樣的惰性價格也跟著上漲。服務業價格被稱為sticky prices（惰性價格），一旦上漲了是不會像二手車那樣跌回漲價之前的水平的，除非出現雷曼危機那樣的大震蕩。

 

　　紐約聯儲剛剛公布的調查顯示，消費者預期一年後CPI回落到6.2%，三年後回落到3.2%。春江水暖鴨先知，消費者的感覺還是靈敏的。他們認為物價可能逐漸回落，但是回到2%的政策目標仍然還遙遙無期。哪怕聯儲使出洪荒之力，控制物價水平也是一個長期的過程。

 

　　如果是這樣的通脹形勢，聯儲會如何制定貨幣政策？假設CPI證實見頂了，聯儲的鷹派姿態也就見頂了，貨幣當局在加息力度上會放慢手腳，需要時候甚至在言論上表達對增長風險和就業市場的關注。但是鷹派見頂未必代表鴿派到來，因為服務業通脹壓力會持續幾年，通脹預期在相當時間恐怕還是單方向的。

 

　　筆者預期今年再加息125點，明年第一季度再加息25點之後停止加息。政策風險上看，明年上半年聯儲需要進一步加息的機會大過降息的機會。假設美國經濟明年上半年出現輕微衰退，但是就業市場維持緊平衡。

 

　　US inflation，peaked but not out。美國通脹，見頂了，但是一時並未脫險。

 

　　（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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