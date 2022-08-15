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15/08/2022

美通脹見頂 各貨幣升值

#通脹 #美國經濟 #匯率
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國的通脹數據又讓市場心猿意馬了一番，資金歡呼通脹見頂，市場下調對聯儲加息的預期，上周股債油金盡升，美元回落。市場的樂觀情緒連聯儲也看不下去，派出幾位聯儲高官來為市場激情降溫，國債市場稍稍鎮定，不過市場的通脹焦慮確實得到了緩解。英國經濟在第二季度收縮0.1%，是疫情封鎖以來的第一次負增長。美國眾議院通過了削減通脹法案，預計拜登很快簽署，這將成為羅斯福時代以來最大的專項公共開支，預計為環境保護和清潔能源領域帶來很大的投資。中國的社會融資規模不如預期。美國通脹焦慮下降，VIX跌破20關口，回到聯儲大碼加息之前的水平。美元貶值，導致石油和黃金價格上漲。

 

　　美國7月CPI同比增長8.5%，環比增長0%，核心通脹同比增5.9%，環比則與上期持平，幾個數字均好過預期。通貨膨脹同比掉頭回落的最大原因，是能源價格的下降，不過食品價格就繼續向上。實物消費品的價格顯著回落，反映供應鏈問題所造成的價格壓力已經緩和。旅遊出行成本亦見回落。

 

　　然而，服務消費的成本依然高企，餐廳支出和娛樂服務仍在明顯上漲。這說明工資上漲對物價的影響還在蔓延中，工資-物價的螺旋上升也在繼續。CPI中權重最高的租金，環比上漲0.7%，較上月的0.8%稍有放緩，但是仍然太高了。

 

　　這組數據引起了市場一陣歡呼，認為通貨膨脹已經見頂，聯儲政策最強硬的時間可能已經見頂。十年期國債利率在CPI數據公布後瞬間下滑了8點，不過隨後兩日輾轉回升。期貨市場對聯邦基金利率今年的加息預期，也瞬間下降到3.5%，然後輾轉回升。

 

　　假設俄烏衝突不出大的意外，筆者同意美國通貨膨脹可能已經見頂，但是覺得市場過度反應了。聯儲也許今年底或明年初FOMC停止加息，但不代表聯儲很快有減息的空間。美國通脹的最大源頭是工資上漲，由此催生出服務價格上升和租金上升。此問題目前未見消除，並有進一步蔓延的可能。生活成本的預期變了，而員工在就業市場又有議價能力，多數企業也有加價能力，這是未來相當時間拉動美國物價的主要動力。

 

　　9月FOMC會議之前，還有一個就業數據和一個通脹數據，這兩個數據將決定9月會議加息50點還是75點。筆者預計明年第一季度前政策利率上升到3.75%，然後聯儲停止加息。但是服務價格及租金沒有大幅回落之前，聯儲恐怕明年都沒有降息的機會。今年3月的時候，美國CPI達到8.5%，市場大嘩，股市大跌；現在8月份CPI又見8.5%，市場大悅，股市大升。市場情緒有時頗有幾分奇怪。

 

　　美國CPI數據弱過預期，觸發了美元對各主要貨幣全線貶值，而此又推動能源、大宗商品和黃金價格的反彈。我們應該如何看待美元匯率？

 

 

（iStock）

 

　　匯率是兩個國家經濟基本面的折射，反應著在經濟健康程度、經常和資本項目收支，以及貨幣政策前景上的此消彼長。美國經濟增長在放緩，但是比起歐洲日本仍然好很多。美國是能源淨出口國，雖然能源成本升高了，經常項目卻沒有像德國、日本那樣從巨額順差變成巨額逆差。

 

　　從最新的各國CPI數據以及走勢來看，在各主要經濟大國中美國是第一個CPI見頂的。所以聯儲有更大的空間來調整貨幣政策，美元匯率在短期偏弱是可以理解的。

 

　　但是從經濟基本面上看，美國經濟要強過其他國家的經濟。聯儲可能今年底或明年初停止加息，相信歐洲央行和英格蘭銀行也會在差不多的時間停止加息。的確美國的通貨膨脹見頂快過歐洲，不過歐洲見頂後的回落會快過美國，因為歐洲沒有就業市場過熱的問題。美國國債的收益率還是高過德國法國的，吸引歐洲長期資金流入美元區。筆者相信這輪美元升值並沒有結束。美國受到不少因素的牽制，但是比起其他國家，基本面因素還是相對比較好的。

 

　　根據汽車服務公司AAA的最新數據，美國全國油站的平均汽油價格跌破每加侖4美元，比起兩個月前的5美元，下降了20%，下降幅度是2008年雷曼危機以來最快的。能源價格高企，令今年暑假的駕駛出遊人數降低，過去四個星期的汽油需求比一年前下降了6%。美國的原油消耗大約每天2000萬桶，處在歷史平均水平之下。這種局面和我們年初時的想像，有明顯的出入。總體來講，美國的消費還是很旺暢的，但是對汽油的消耗卻沒有想像的那麼多，這和汽油價格暴漲三倍有直接的關係。

 

　　在歐洲，汽油價格也出現了回落。歐元區汽油價格下降了9%，英國8%。歐洲普遍對汽油徵稅較重，加上歐元、英鎊貶值，歐洲的油價下降得沒有美國那麼大。筆者個人認為，天然氣短缺，對於歐洲的影響比石油更大。

 

　　本周焦點有三個，1FOMC 7月會議紀要，預計聯儲高官考慮放慢加息步伐，會議中應該討論到經濟的放緩，不過回避了降息議題。2）中國的工業生產和零售，預計經濟活動仍然受到挑戰。3）歐元區第二季度GDP增長可能被下放修正。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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