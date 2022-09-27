英鎊暴跌是新政府惹的禍

所有教車師傅都會告訴你，不可以一隻腳踩油門，另一隻腳踩剎車。這件事正在英國發生。九月二十二日，英格蘭銀行宣布加息50點，並表明在未來持續加息，以整治雙位數的通貨膨脹。第二天新任財政大臣關浩霆公布了歷史上最大的減稅方案，來刺激經濟、提振信心、降低營商成本。政策的對錯可以爭辯，更應該留給時間作判決，但是激進的貨幣緊縮政策與激進的財政擴張政策迎面相撞，令經濟學家看得目瞪口呆，英鎊匯率暴跌，英國國債遭遇35年來沒有見到過的拋售。

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當事人央行和財政部原本打算迅速召開記者會，向民眾和市場作出解釋的，但是這個聯合行動卻被取消，取而代之的是央行行長一紙不疼不癢的聲明，一切等到11月份再作打算。央行與政府之間的不和躍然紙上，也讓創出歷史新低的英鎊匯率在不安中無所適從。

英格蘭銀行正在面臨巨大的挑戰。通貨膨脹升上了雙位數字，能源危機、食品短缺仍在惡化中，民眾的通脹預期已經形成，而英國經濟似乎已經陷入衰退。美國聯儲的激進加息，迫使世界上其他央行跟隨，不然匯率就會一貶再貶，製造出龐大的進口通脹壓力。以維持幣值穩定為目標的央行不得不大碼加息，不過英鎊匯率仍然大幅貶值。

新上任的英國首相卓慧思自詡為「撒切爾夫人第二」，不過未見其鐵腕實施結構性改革，卻已經製造出龐大的財政赤字。她一上任就推出能源補貼計劃，平息英國人對能源價格暴漲和生活成本高漲的焦慮。接下來就是這個半個世紀以來最大的財政刺激方案，削減稅率，凍結能源零售價格。這些政策對經濟增長、消費信心有幫助，不過對熾熱的通貨膨脹不啻火上澆油。更有甚者，刺激政策製造出來的巨大財政窟窿，最終要通過政府發債解決，而此必須要央行的背書，意味著政府預期央行會繼續它的量化寬鬆政策。

在沒有與央行充分溝通的情況下，卓慧思政府推出如此龐大的財政計劃（財政大臣關浩霆稱之為財政事件，fiscal event），可以想像市場之瞠目和擔憂，英國國債市場浴血。1992年英鎊匯率機制坍塌、2001年九一一恐怖襲擊、2008年全球金融危機、2012年歐洲債務危機、2016年英國脫歐公投、2020年新冠疫情，都沒有擊垮英債英鎊，這次卻被關浩霆的「迷你預算」壓垮了。

卓慧思內閣執政不靠譜，是有跡可循的。卓慧思本人，2010年進入議會，2012年開始在政府任職，從來沒有負責過經濟事務，自己是一位經濟政策的小白。她挑選的內閣成員半數以上都是密友而不是專家，財政大臣是一位歷史學家，曾經當過前任財政大臣的國會私人助理，但是從來沒有制定過經濟和財政政策，更不明白每項經濟政策都可能觸發市場連鎖反應，然後傳導到實體經濟中，反映在發債成本上。由於整個內閣班底都沒有經濟政策人才和經驗，內部討論時候也沒有人提出不同意見。

這份號稱為「增長計劃」的刺激方案，金額高達2200億英鎊，未被計入的能源補貼部分要再加上1000億英鎊，毫無爭議地製造出一個巨大的財政缺口。然而，這些花費只可以帶來一次性的消費和增長，並沒有結構性改革，也沒有新的增長源泉，花錢過後效果就煙消雲散了。這種效果被英國媒體稱為sugar rush（即喝完糖漿帶來的一時性血糖上升）。分析員則將關浩霆的財政方案和1972年巴拔方案（Barber plan）相比。1972年希思政府推出的巨額財政刺激，雖然一時提升了經濟增長速度，卻催生了更高的通貨膨脹和龐大的財政赤字，英國隨即栽進滯漲困境。

英鎊已經嚴重超賣，出現技術性反彈並不出奇。但是卓慧思政府製造出來的財政缺口，卻一時沒有解決方案；新政府與央行之間的不和諧，也未見改善跡象；市場對新政府的不信任，仍在發酵中。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘