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03/10/2022

英市驚悚時刻 美元強勁周期

#英國 #卓慧思 #北溪管道 #英鎊 #財政政策 #美匯 #通脹 #外匯
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　英國新政府的「小財政預算」，在英債和英鎊市場炸出一個大洞；不知名的「國家級」破壞行動，在北溪輸氣管上炸出若干個洞；加上聯儲高官再次強調，遏制通貨膨脹是當務之急，貨幣政策不會理會市場動盪和經濟下行，上周股市債市再次動盪不已，S&P500連續第三個季度下挫，創下了2008年以來的最長紀錄。英國推出巨大的財政刺激措施後，投資者對其控制財政和貿易雙赤字的信心崩塌，英國國債遭到全面拋售，英國央行被迫重啟購債計劃干預，全球債市在一輪恐慌之後回穩。這個期間，英鎊對美元一度跌破1.06，創下歷史新低之後反彈。美元指數曾經逼近115關口，之後也輾轉回落。歐元、日圓和人民幣匯率，也呈先跌後穩走勢，只是沒有英鎊那麼極端。

 

　　北溪管道遭到人為破壞，加上西方限制俄油運輸保單日子接近，而OPEC+幾個龍頭國家開始探討減少產量，布蘭特原油價格在星期一探底84美元後反彈，需求陰影未退，供應風險大增。輸氣管爆炸事件並沒有引起歐洲天然氣價格大漲，TTF指數收報165，為6月以來的低位。黃金價格隨著美元指數大跌和反彈，價格走勢上幾乎見不到其避險屬性。S&P將英國的主權評級展望調為負面。

 

　　發生在過去八個交易日的英債、英鎊故事幾乎就是荷里活大片的劇情。英國財政大臣關浩霆（又譯克沃滕）在幾乎沒有和市場溝通的情況下，公布了金額高到2200億鎊的減稅和能源補貼措施。此舉觸發了英國國債市場恐慌性拋售，因為唐寧街十號並沒有解釋如何填補那450億英鎊減稅所帶來的財政收支缺口。面對市場焦慮和動盪，英國首相卓慧思和財政大臣關浩霆並沒有主動採取應對措施，而試圖讓市場自行消化政策變化。英格蘭銀行也取消了與財政部的聯合記者會。

 

（iStock）

　

　　當局的無動於衷，觸發了投資者信心的崩盤，英鎊對美元跌到歷史新低，意味著更大的進口通脹壓力，更困難的貨幣環境。在上周早期，國債市場的買盤幾乎消失。許多退休基金在購買「零風險」國債時候都帶有槓桿，債市的暴跌迫使他們必須補倉，但是流動性枯竭使得整個國債市場處在斷崖下滑狀態。最終英國央行不得不出手干預，重啟購債計劃，宣布動用650億英鎊維持長端國債市場秩序。英格蘭銀行在幾天前剛剛大碼加息，半年前開始被動縮表，突然轉向救市，實屬不得已，但也顯得尷尬。

 

　　據最新民調，卓慧思領導的保守黨只有21%的支持率，而工黨支持率則飆升至54%，兩黨支持率之差是近三十年來未見的。卓慧思及關浩霆均面臨下台的壓力。

 

　　英國的市場動盪，也在其它地區引起了連鎖反應。上周早期美國和歐洲債市一起遭到拋售，美國十年期國債利率一度升破4%。之後全球債市跟隨BoE干預而回穩，不過之後就輪到央行出來解畫，FedECB高管分別表明，BoE所為是「個別事件」，不影響他們將遏制通脹進行到底的決心。

 

　　卓慧思政府的財政方案，激起如此大的風波，表明1）卓慧思政府太沒有執政經驗，對市場反應沒有適當的預判。2）卓慧思和關浩霆同屬保守黨右翼，思想激進，認為金融市場屬於精英階層，屬於被革命的物件，對市場如此敵意是近二十年來發達政府中首見的，但未必是最後一個。3BoE原本在縮表上比較積極（是G7央行中首個考慮主動縮表的），但是一旦市場出現系統性風險，還是要下場拯救，它是本周期的第一家，估計不是最後一家。

 

　　更根本的問題是，央行與政府政策的不同步，甚至反向操作。BoE推出極度緊縮的貨幣政策的第二天，卓慧思政府推出極度寬鬆的財政政策。這種不協調是非常罕見的，不僅如今在英國出現了，以後也可能在美國和歐洲出現。

 

　　美元匯率大幅上揚，DXY今年以來累計升值16.7%。美國聯儲的連續大碼加息，令美元一騎絕塵，各主要貨幣分別創下數十年的新低。美元最初升值，各國還有竊喜的感覺，但是近來的看法出現明顯改變，紛紛出招干預本國幣值的過度下挫。

 

　　本周期的一個突出特點是供應端通貨膨脹，尤其以能源和食品價格為甚。本幣匯率的大幅下挫，在能源和食品價格之上增加了匯率的乘數效應，放大了通脹壓力，也令貨幣政策的承壓百上加斤。強美元同時吸引更多海外資金流入美元區，減輕了美國的流動性壓力，但是對其他國家則增加了流動性壓力。

 

　　為了抗衡聯儲的大力加息，多數國家選擇與聯儲同步加息，而日本則選擇直接干預匯市。問題是其他國家的經濟健康弱過美國，登上美國的大碼加息戰車，意味著貨幣政策失去自主性，也意味著本國經濟受到更大的衝擊。

 

　　這種各國競相升值的現象，被稱為逆向貨幣戰爭。之前的貨幣戰爭是央行之間比爛，通過匯率貶值爭取出口優勢。現在則各國競相加息，來避免匯率過度貶值和進口型通脹。這種做法對於多數國家實屬有害。上世紀八十年代和九十年代先後出現過美元超級周期，給世界帶來了巨大的震盪。這一代央行官員和市場人士都沒有經歷過當時的震盪和痛苦。

 

　　本周焦點有兩個，1）英國債市和卓慧思政府的最新發展，2）美國非農就業數據，預計300K，平均時薪環比反彈到0.4%，仍然指向FOMC 11月加息75點、12月50點。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

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