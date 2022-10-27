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27/10/2022

歐洲天然氣驚爆負價格

#天然氣 #負價
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　10月25日歐洲時間，荷蘭天然氣即時交易價格出現了負值，這是繼上次石油價格出現負值後又一次奇景。價格只維持了非常短暫的時間就出現反彈，但是和人們印象中的歐洲能源危機相比卻顯得格格不入。究竟發生了甚麼？

 

　　簡單來講，就是太多天然氣運往歐洲，歐洲的天然氣港口基礎設施不勝負荷，運氣船嚴重壓港，甚至出現有船到了歐洲，然後轉運亞洲的消息。既然卸貨、倉儲和運輸都有問題，不如跳樓大減價處理出去。這次出現負價格的是現貨價，一小時後卸貨的，並非主流價格。主流成交在期貨市場那裏。現貨價格反映的是，世界上七成的天然氣船不是在歐洲等待卸貨就是趕往歐洲的路上，基礎設施出現了瓶頸。明年3月交割的氣價當然不是這樣的。

 

（shutterstock）

　

　　不過荷蘭TTF一個月的期貨指數，也跌破了100關口，已經貼近俄羅斯進軍烏克蘭時候的水平。究其原因，第一，普京徹底切斷對歐供氣，俄羅斯在市場的話語權也就沒有了。第二，經過一輪搶購，歐洲各國的天然氣儲備已經普遍上升到90%以上（去年這個時候百分之八十幾）。第三，今年秋季歐洲的氣溫比平時暖和，市場懷疑冬季也不太冷。第四，各國推出很多節能措施，不少工廠停工，經濟也不好，需求比預期少了。

 

　　普京斷氣這招，看來不奏效，搬起石頭砸了自己的腳，斷了自己的財路，也把市場拱手讓給了美國。

 

　　本文為個人觀點，不代表作者所在機構的立場，並非投資建議或勸誘。

 

 

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