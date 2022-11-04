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04/11/2022

聯儲利率：下高速公路但是繼續前行

#加息 #聯儲局
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

 　　美國聯儲公開市場委員會，在其11月2日會議上表達了四層意思。1)上調聯邦利率75點，至3.75-4.0%。這是聯儲第四次大碼75點加息，今年3月以來聯儲累計加息375點，是本世紀八十年代初以來所未見的。2)明言在某個時間點，加息幅度會作出調整，「這個決定最快在下次會議，或之後那次作出」，這個思路7月以來就講出來了，這次把12月時間點提出來了。3)最近的數據表明，「終極利率水平可能高過我們之前的預期」。這是全新的提法。4)「現在說停止加息，十分言之過早」，聯儲再次重申將遏制通脹到2%目標水平的決心，因為就業市場仍然「極度熾熱」。這個觀點講過很多次，只是市場有些其它想法。

 

（iStock）

　

　　記者會上鮑威爾使用了典型的鮑威爾語法，既是鷹派，又是鴿派。市場的瞬時反應，似乎顯得有點困惑。儘管表述有點模糊，他的思路和邏輯是清晰的，結論就是slower for longer(慢而長)。這次會議前，市場熱切等待聯儲會提出減少加息力度，他們得到了。但是同時得到的是，加息周期可能被拖長的言論。

 

　　不少市場人士預言，聯儲暴力加息的最壞時間已經過去，明年春季聯儲會停止加息，並在下半年開始降息。筆者認同，聯儲在一輪激進的前置性加息之後，會停下來觀察其政策效果，加息可能會暫停。聯儲在一年內，將零利率拉升到中性水平，其決心不可謂不大，其力度不可謂不大。在此基礎上如何行事，已經沒有現成的路徑圖了，需要根據數據和形勢作出判斷。由於利率政策在實體經濟中的效果有時滯，決策者進入觀望期不難理解。

 

　　然而觀望期後利率會向下，還是持平，抑或向上其實並不清楚。聯儲有言在先，加息進入深水區，根據數據而決定。本次會議的政策語境，證實了筆者的判斷。那麼甚麼數據重要呢？聯儲的兩大政策目標，物價和就業。通貨膨脹是不是決定性地持續地向政策目標2%的方向下降？就業市場有無冷卻跡象工資大漲趨勢是否逆轉？

 

　　近月美國的通脹數字顯示，供應端通脹壓力明顯放緩，需求依然旺盛，服務業通脹嚴重，而這個的背後是工資的持續大幅攀升。工資上漲帶動萬物漲價，而此催生通脹預期，引發新的工資上揚。通脹預期，已經令房租、醫療、教育等平時不太漲價的領域價格攀升，而這些惰性通脹一旦形成很難降回來。

 

　　筆者判斷，CPI通脹回落到4-5%之後，下降速度大幅放慢，遠遠高過2%的政策目標。聯儲遏制通脹的道路會曲折漫長。如果這個判斷成立，2023年聯儲減息的可能性不高；反而如果能源或食品價格控制不當，聯儲甚至可能重拾加息。

 

　　生活成本迅速上漲，已經成為政治問題。中期選舉中選民最關心的不是最高法院對墮胎的判決，而是自己的錢袋子縮水。這個壓力不僅在拜登政府和民主黨身上，也在聯儲決策者身上。

 

　　市場指向經濟衰退的風險，認定聯儲會因此而改變政策。首先，美國經濟現在總體而言並不弱，製造業的疲軟被服務業的繁榮所遮掩。其次，如果經濟不是暴跌，聯儲的著眼點在就業市場而不是GDP數字；就業市場的工資上漲和新增就業目前都很強勁。筆者相信，為了遏制通脹、平息民怨，聯儲願意接受一場溫和衰退，不會因為增長數字疲弱而改變政策方向。減息需要等到每月新增就業持續低過100K、工資進入零增長後，決策者才會考慮。

 

　　這次會議帶出了一個新的不確定性，就是終極利率水平在聯儲心目中沒有既定目標，因為就業市場狀況不明朗，不可控。

 

　　筆者如此形容11月聯儲會議上的政策路徑。聯儲的政策車輛下了加息的高速公路，換擋慢行，但是在普通道路上還要開一陣。如果惰性通脹揮之不去，明年下半年利率繼續上升。

 

　　本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘

 

 

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