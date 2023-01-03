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03/01/2023

2023年全球經濟：路徑與懸念

#全球經濟 #日圓 #內房 #聯儲利率 #美匯
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　2022年是幾乎所有投資者都想儘快忘記的一年，大多數資產種類都輸錢了。據金融時報數據，全球債市和股市總計損失超過30萬億美元，大幅超過了2008年的損失，打破了歷史記錄。

 

　　一代人所未見的通貨膨脹席捲全球，逼迫各國央行採取了激進的加息政策，在九個月的時間裡紛紛將政策利率從零利率推向中性利率，重創了金融市場，並對經濟構成打擊。

 

　　資本市場焦慮地等待經濟衰退的到來。等待時間已經結束，英國率先進入經濟衰退，估計歐洲大陸也正在邁向衰退。最新的數據顯示，美國經濟距離衰退只有咫尺之遙，一個小小的意外衝擊便可能將把世界最大經濟體推進衰退。

 

　　美國經濟的韌性，在幾大經濟體中是最強的，其支持來自消費。美國消費受到快速的工資上漲和資產負債表改善的雙重支持，頂住了通脹擠壓購買力和聯儲推高資金成本的衝擊。然而，支撐消費的這兩個因素都是雙刃劍。工資和物價輪番上升利好購買力，但卻讓通脹問題長期化，逼迫聯儲採取更嚴厲、更持久的手段來遏制需求。同時，美國的房價已經明顯下挫，加上按揭成本飆升，家庭的負債情況已經在惡化。筆者認為，今年春季之後聯儲將停止加息。但是由於就業市場在上半年還會熾熱，聯儲在扭轉政策上仍然束手束腳，哪怕經濟會逐步放緩至溫和衰退，減息恐怕也要等2024年才會出現。

 

　　筆者預計歐洲經濟在2023年輕微收縮-0.1%。石油和天然氣價格近來有了很大的回落，大大地紓緩了通脹壓力，但是歐洲央行的暴力加息已經對經濟構成沉重打擊。天然氣斷供給重化工業造成的衝擊需要若干年的時間才能修復。通脹回落為貨幣政策創造出回檔的空間，預計政策利率達到3%之後穩住。不過，歐洲央行的貨幣政策受到美國政策的干擾，為了維持匯率穩定，歐洲央行停止加息可能慢過聯儲。

 

　　中國經濟在2022年受到疫情的嚴重干擾，消費、投資和出口三駕馬車同時出現下滑，房地產市場也成交量大跌，一批民營地產商面臨資金鏈斷裂的風險。受到疫情的衝擊，2023年第一季度經濟面臨很大壓力，之後則有望逐步恢復。中國政府再次將「穩增長」放在重要地位，筆者相信2023年是財政政策發力之年，貨幣政策預計也會進一步放鬆。房地產新政之下，房地產的供應端的資金狀況有所改善，但是需求情況仍是未知數。

 

　　最後談談全球房地產市場。美歐政策利率急速推升，帶動按揭利率大幅上揚，全球房地產市場進入了調整期，並在2023年繼續，不過不同國家調整的形式各不相同。美國房地產價格在疫情期間漲幅驚人，不過回檔已經出現，2022年二手房銷售下跌得遠遠快過2007年周期。美國的房價傳統上對按揭利率並不敏感，反而對供應情況很敏感。這次聯儲激進式加息，促使發展商迅速改變對後市的看法，房地產建築量暴挫。這種局面拖累了美國的經濟增長，不過也減少了住宅供應，為房地產市場調整提供安全墊。

 

　　美國、日本和多數歐洲國家都沒有過多的住宅供應，房價調整也就比較可控。英國、德國和法國的住宅供應量接近歷史最高水準，有價格壓力。加拿大、澳大利亞和紐西蘭的供需關係更令人擔心。

 

（istock）

　

　　筆者認為，2023年有四大懸念，美元匯率、聯儲利率、日本債市和中國樓市。

 

　　1）美元匯率：2022年美元匯率從96升到114，再輾轉回落，很大程度上反映出全球貨幣政策的走勢、經濟形勢的分歧和資金流向上的變化。而美元匯率的波動，既是各風險資產價格波動的重要催化劑，也裹挾了各國央行的貨幣政策。在2023年，美元匯率的走勢同樣重要。美國聯儲會不會在下半年減息對美元匯率至關重要。俄烏衝突和石油價格如何演繹，也對美元匯率至關重要。筆者認為，美元匯率回到97。

 

　　2）聯儲利率：聯儲在去年九個月時間裡一口氣將政策利率推升了425點，速度之快、態度之堅決都是罕見的。但是隨著利率接近中性區間，貨幣當局開始放慢加息步伐，FOMC的點陣圖預言2023年不會減息，2024年才會減息。市場對此有不同看法，認為經濟衰退迫在眉睫，就業市場也出現了各種裂痕，因此賭聯儲今年降息。不過，市場觀點相當分歧，波動很大。筆者認為，明年減息機會不大，利率在高位橫行的可能性最大，如果通脹高燒不退的話不排除下半年再加息。2024年會減息。

 

　　3）日圓匯率：2022年大多數國家的匯率對美元都有大幅貶值，不過日圓貶值幅度在G7國家中是最大的。這和日本堅持超寬鬆的貨幣政策有關。年底前，日本銀行突然顯露出願意調整政策的姿態，令2023年的日圓走勢更加引人注目。日本銀行現在對JGB市場的干預，是不可持續的，他們在政策上改弦易轍只是時間的問題。在實際動手前，BoJ需要很好地引導市場預期才行，不然日元風險會通過套利交易管道向全球金融市場傳導。筆者認為，明年四月放棄干預，在此之前央行逐步引導預期。

 

　　4）中國房市：近十年中國經濟的槓桿迅速上升，而槓桿主要加在了房地產領域。「房住不炒」國策和「三條紅線」政策斷了地產商的融資管道，信用違約頻發；同時，買房者的價格預期發生變化，需求大幅萎縮。房地產「十六條政策」標誌著中國房地產政策出現改變，政府提出「房地產穩定發展」模式，但是目前的政策可以暫時紓緩部分房企的流動性壓力，真的想讓地產市場轉向恐怕還需要更大的刺激措施和信心的修補。筆者認為，房地產政策會有進一步的放開，流動性政策也會更積極作為。

 

　　在2023年，全球經濟在步向衰退，而貨幣緊縮最慘烈的時間已經過去。下半年經濟有沒有機會出現轉機，到時候看信心能否恢復。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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