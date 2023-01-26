達沃斯語境稍改，日央行政策未變

上周傳來三個聲音，推動了全球風險資產市場的價格波動。第一個是IMF總裁指出，全球經濟情況可能沒有當初想像的那麼壞，市場對經濟前景的整體情緒有所改善。第二個是日本銀行拒絕調整對債市的干預政策，日圓大幅轉弱。第三個是美國的12月零售數字差過預期，PPI的漲幅也低過預期，disinflation（非通脹）的呼聲漸高。資金仍在權衡經濟放緩的數據訊號和美歐央行維持緊縮政策的表述，資產價格走勢各異。

今年以來走勢淩厲的S&P500在上周回檔，不過納斯達克上揚。歐洲股市下跌，亞洲股市上漲。憧憬中國經濟重啟，國際原油價格繼續攀升，天然氣價格下挫，大宗商品保持好調。

在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇上，發言者對今年經濟的總基調有所改善。IMF總裁格奧爾基耶娃認為雖然俄烏衝突持續，利率不斷上升，生活成本高漲，但預期全球經濟將在今年觸底反彈，「情況比兩個月前想像的沒有那麼差」。這是IMF半年以來最樂觀的言論，預計很快會上調經濟增長預測。國際能源組織作出了對石油需求的樂觀預測，「接近半數的增長來自中國優化疫情管控政策」。達沃斯論壇其他講者（包括中國副總理劉鶴）對本國經濟的評論，也多數正面。

（CNS資料圖片）

至於央行的言論，就維持審慎的態度。歐洲央行總裁拉加德誓言，繼續收縮的路線。聯儲副主席布蘭納達則強調，應付通脹「需要時間和決心」。相對於央行們的強硬姿態，經濟數據越來越疲軟。美國12月份零售環比下降1.1%，大幅差過經濟學家的預測，12月數字也被下方修正。購買力被蠶食和按揭利率被上調的雙重壓力，明顯反映在消費信心上。與此同時工業產出和PPI數據也很不理想，市場對美國經濟前景的評估更加謹慎，不過這個對市場意味著什麼，觀點卻有分歧。除了硬著陸派和軟著陸派之外，disinflation（非統張）的說法最近較有市場。disinflation和deflation的差別在於前者無需陷入衰退。

日本銀行在1月18日的例會上決定維持利率政策不變，選擇不調整收益率曲線管理（yield curve control，YCC）政策，市場大感意外，日圓對美元匯率暫態暴貶超過2.5%。BoJ在上個月出乎意料地宣佈將對十年期國債的干預區間，從正負0.25%擴大到正負0.5%，被市場認為是政策改變的前奏。去年美國聯儲啟動了極為激進的加息政策，而日本央行維持政策利率不變，令兩國國債收益率的差距越來越大，資金借日圓、買美債的套利交易更成為躺贏的投資品種。

這次日本銀行選擇按兵不動，未必代表未來政策不變，只是決策者暫時沒有準備好。央行行長黑田東彥上任不久就開啟了波瀾壯闊的貨幣寬鬆征程，他作為央行行長的整個職業生涯，就是建立在此基礎上的，由他自己來否定自己，恐怕勉為其難。黑田4月離任後，政策轉身的鋪墊工作就可能展開，預計今年4-6月BoJ停止YCC操作。在此之前，有可能將干預品種從十年期轉為五年期，也有可能進一步擴大干預區間，以此來管理市場預期。

本周有三個看點：1）美國第四季度GDP增長，預計環比折年率後為1.7%，vs上季的3.6%，不過扣除貿易和庫存之後，國內需求可能在加速。2）美國12月PCE，預計環比0.3%，核心PCE預測同比4.5%，為2021年第四季度以來最低的。3）歐元區1月PMI，預測重上50榮枯線。

最後祝大家兔年吉祥，身體健康，家庭合睦，工作順利，投資有成。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。





