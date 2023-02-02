美國聯邦儲備局公開市場委員會在2月1日會議上決定加息25點，至4.50-4.75%；同時維持相對鷹派的語境，強調「在目標區間繼續加息將是合適的」。此舉符合筆者的預期，聯儲「打左燈、向右拐」，一方面回到了傳統的加息力度，另一方面試圖管理市場對減息的預期。

貨幣當局有提及最近放緩的通脹數據，但是在會後聲明和記者會上強調在結束加息周期之前，「繼續進一步調高政策利率是必要的」。主席鮑威爾指出，盡管總體通脹水平有所回落，勞工市場仍然過度緊張，核心服務業通脹繼續高企。他的結論是，「現在還不是宣布勝利的時候」。他重申，相對於增長風險聯儲更關注通脹風險，決策者認為過度加息的風險是可控的，而遏制通脹政策失敗會制造出不受控的預期，可能帶來更高的宏觀成本。至於未來政策走向，他表示「取

決於數據」。

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本次會議不涉及修改經濟預測以及點陣圖，鮑威爾提及委員會再加兩次息，把政策利率調至5%以上的判斷。目前的點陣圖預測Fed Fund利率上升到5.00-5.25%後停止加息。筆者預期聯儲再加息1-2次，每次25點，今年不減息。利率期貨市場的價格隱含資金預期加息至5%，然後今年會減息兩次，每次25點。

美股和美債都對聯儲放慢加息步伐感到滿意，股債雙升。面對半杯水，到底是一半滿還是一半空？利率已經升到15年來的最高水平，不過加息周期應該接近尾聲。市場決定用正面態度來解讀，強調「非通脹」(disinflation)，也就是通貨膨脹在逐步受控，而經濟仍展現出足夠的韌性，似乎可以避免衰退。

筆者認為，真正讓市場感到鼓舞的是鮑威爾沒有講出來的話。聯儲主席回避了提及最近金融環境的改善，暗示願意容忍市場情緒轉向正面。最近按揭市場、信用債市場和股票市場均出現了明顯的反彈，聯儲選擇了不作政策打壓，說明它的焦點只放在就業-物價的螺旋攀升上，樂見金融環境改善。

美國的通脹數據已經有明顯的改善，但是就業市場依然過熱。這一點市場與聯儲的判斷是一致的。不過市場認為，美國的經濟形勢會比聯儲預料的更差，就業市場不久逆轉，逼使貨幣政策在下半年作出U型調整。在這個問題上，筆者更認同聯儲的看法。另外股市和債市對經濟前景的看法上也不一致，債市認為衰退不可避免，而股市則趨向於相信軟著陸。筆者認為，超額儲蓄基本耗盡，房價飆升所帶來的財富效應已經逆轉，消費將引領經濟下滑，但是衰退並非必然。

無論何種情況，聯儲的加息周期已經接近尾聲，美國會比歐洲更早停止加息，美元匯率應該會進一步走弱，資金應該會流出美元區，流入其他地區，尤其是新興市場。不過提醒一句，看空美元是一個非常擁擠的交易。

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