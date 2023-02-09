鮑威爾講清楚了，看市場聽不聽得進了

聯儲主席每年一次在經濟俱樂部的演講都受到市場關注，鮑威爾今年的演講更成為市場的焦點。在經歷了475點加息之後，美國貨幣當局暗示暫停加息已經不遠了，但是接近53萬人的新增就業數據又將市場的心提到了喉嚨口上。究竟美聯儲會不會在3月後停止加息？到底決策者如何看待通脹走勢？

聯儲主席鮑威爾在昨晚講得很清晰。1）遏制通脹還有很長一段路要走，2）聯儲準備暫停加息，但是如果有需要也不介意多加一兩次，3）貨幣政策的走向取決於經濟數據。隨著政策利率回到中性水準，鮑威爾重複了他表達了幾次的觀點，就是未來決策會取決於數據（data dependent）。

至於未來數據如何行走，其實聯儲自己也不清楚，於是在政策表述上愈來愈模糊和左右逢源。2月初FOMC會議上，聯儲將加息幅度調降到25點，這是去年5月開啟暴力加息後第一次回到正常的政策力度，但是鮑威爾又用堅決的語調否認近期減息的市場預期，典型的「打左燈、向右拐」，鷹派地實施加息減碼。這次演講則是鴿派地表明加息未必很快結束。

數據的起伏，主導了聯儲的語境。政策放緩時候，語境變強硬來中和政策立場；政策預期變強硬的時候，語境又變得溫和了。

美國經濟正在經歷一場非典型的周期變化。高企的通脹、熾熱的就業、轉弱的經濟和忽冷忽熱的市場同時存在，令聯儲很難把握政策力度的拿捏，於是在對政策表述上趨於模糊化，在話語把握上尋求與政策的對沖。

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筆者對聯儲政策的預期沒有變化，3月最可能是美國本週期最後一次加息，但是不排除5月再補加一次25點，降息要等到明年。貨幣政策決策者並沒有水晶球，他們和市場一樣，都在摸著石頭過河。只是市場過河途中，一陣high，一陣low。看看這次市場會不會聽得明白。

本文為個人觀點，並非投資建議。