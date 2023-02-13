美聯儲談論再加息，日央行迎來新行長

聯儲首次明確提出，如果經濟繼續熾熱，會考慮繼續加息。交易員急忙調整對終極利率的預期，美國國債市場遭遇了今年以來最差的單周表現。聯儲的鷹派表述加上企業盈利不理想，美股報出12月中以來最大的跌幅。受到繼續加息的影響，對政策最敏感的兩年期國債利率與十年期之間的差距拉闊到-78點，這是八十年代初以來所未見的，強烈暗示美國經濟的衰退風險。日本政府打算提名名不見經傳的植田和男擔任下一任央行行長，市場大感意外，日圓升、日債跌。在中國，社會總融資和信貸爆出天量水準，激起資金對未來政策刺激的期望。普京宣佈削減石油產量，抗恒西方所設置的價格上限，油價反彈。受到美國加息預期的影響，美元指數上周上升。

聯儲主席鮑威爾上周在經濟俱樂部的講話值得關注，這是聯儲把加息幅度下調到25點並暗示不久可能停止加息、同時非農就業爆出超大增長後的第一次發言。鮑威爾的講話主要有三點：1）遏制通脹還有很長一段路要走，2）聯儲準備暫停加息，但是如果有需要也不介意多加一兩次，3）貨幣政策的走向取決於經濟數據。鮑威爾也把話講得很坦白，政策利率回到中性水準之後，未來的利率走勢會取決於數據。

至於未來數據走勢如何，其實聯儲自己也不清楚，於是在政策表述上愈來愈模糊。最近這次會議上，聯儲將加息幅度調降到25點，這是去年5月開啟暴力加息後第一次回到正常的政策力度，但是鮑威爾又用堅決的語調否認近期減息的市場預期，鷹派地實施加息減碼。這次演講則是鴿派地表明加息未必很快結束。政策放緩時候，聯儲的語境變強硬；政策立場變強硬的時候，語境又變得溫和了。

美國經濟正在經歷一場非典型的週期變化。高企的通脹、熾熱的就業、轉弱的經濟和忽冷忽熱的市場同時存在，令聯儲在拿捏政策力度上比較吃力，於是在對政策表述上趨於模糊化，在話語把握上尋求與政策的對沖。

筆者對聯儲政策的預期沒有因為鮑威爾談話而變化，3月最可能是美國本週期最後一次加息，但不排除5月再補加一次25點，降息要等到明年。從現在至5月還有很多個就業和通脹數據，所以預言5月份的聯儲政策，具有很大的不確定性。筆者不太看重5月份加不加息，應該考慮的是加息周期行將結束時候的投資策略。

G7國家中，加拿大是第一個明確表示停止加息的，除了日本外其他央行在上半年都會作出類似的部署。如果加息週期即將結束，往往債市好過股市。同時科技公司這麼裁員，美國經濟下行的壓力想必在水面下已經開始蔓延了，並可能衝擊盈利。

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日本媒體報導岸田政府決定提名植田和男在4月接任日本銀行行長職位。這是一個意外的任命，一般市場預期現任副行長雨宮正佳會接任這一職位，但是據說被雨宮婉拒了。消息震動了日債和日圓市場。雨宮與現任行長黑田東彥的思路接近，曾經在採訪時強調，「沒有任何迫切需要讓收益率曲線控制政策更加靈活。」雨宮出局令市場措手不及。

植田和男現任日本共立女子大學經濟學教授，1998年時被任命為日本銀行審議委員，是當時日本銀行行長速水優零利率政策的堅定支持者，不過被官方和民間批評為對時事和民意不夠敏感，在推進政策正常化上行動過緩。日本政府預計在14日正式提交植田的提名，此提名需要得到日本參眾兩院通過方能生效。

植田和現屆日本銀行交集不多，並非現任日本銀行官員，相信在處理黑田遺留下來的政策時候沒有歷史包袱。從植田近來的言論上，看不出他是鷹派還是鴿派，思維上守著中間路線。不過這恰恰是市場的擔心，市場憂慮他偏離黑田超級鴿派的路線。

植田曾經在麻省理工學院讀博士，師從經濟學泰斗、前聯儲副主席、前以色利央行行長斯坦利-費舍。在費舍門下，植田的師兄弟中還包括前聯儲主席伯南克、前歐洲央行主席德拉吉。難怪他的另一位師兄弟美國前財長拉里-薩默斯，形容植田為「日本版的伯南克」。

比植田那些顯赫的師兄弟陣容更有趣的，恐怕是雨宮拒絕了政府的邀請，不願意在央行掌舵。估計雨宮眼中，也許這是「無法完成的任務」。黑田和雨宮持續了許多年的深度寬鬆政策，並在國債市場大舉干預，務求把利率釘在零利率上。美國加息後，市場人士認為美日之間的利率差愈來愈大，不可持續，越來越多的資金沽空日債。日本央行一意孤行，與市場對著幹，如今造成了騎虎難下的局面。

日債市場已經形成了「金融堰塞湖」，一旦決堤，對日本經濟、日圓匯率乃至全球金融市場都可能構成重大的威脅，是2023年最大的「灰犀牛」之一。植田上臺後，一定要拆解這個炸彈。日本銀行如何管理市場預期，逐步地疏解沽空壓力，讓政策改變的時候不至於製造太大的衝擊，對植田是一個巨大的考驗。用金融時報的標題形容植田面對的任務，「沒有犯錯的空間。」

本周關注點是美國1月份核心通脹，預計同比繼續回落到5.5%，扣除租金部分後核心通脹環比可能只有0.1%，如果屬實這將是一年來最振奮人心的宏觀數據。歐元區通脹和FOMC 1月會議紀要也需要留意。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。