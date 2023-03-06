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06/03/2023

數據引領央行利率，反轉依靠政策刺激

#通脹 #美國經濟 #歐洲 #貨幣政策 #中國經濟
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　大西洋兩岸的通脹之火仍在燃燒。繼美國之後，歐洲的通貨膨脹也出現意外反彈，資金被迫重新審視利率周期，揮之不去的通脹陰影主導了風險資產價格。在美國，「加息周期更長、利率水準更高」的看法已經佔據上風，兩年期國債利率一度升到4.92%。美股連續大跌三周之後，上周出現了反彈，不過資金在等待聯儲主席鮑威爾的聽證以及2月份非農就業數字。在歐洲，歐洲央行的會議紀要顯示貨幣當局仍將控制物價視作首要目標，而最新通脹數據令資金揪心，德國兩年期國債利率升至2.69%。受到歐洲通脹形勢的影響，美元匯率走低。中國2月PMI數據創下近年最大升幅，資金憧憬中國需求改善，石油價格上漲。

 

　　市場對於聯儲很快改變目前利率政策的希望已經徹底幻滅了。十年期利率逼近4%關口，成為去年11月以來最高的，Fed Pivot主題下賺到的錢又全部吐了出來。兩年期國債利率升到4.86%，兩年期對十年期國債之間的利差高達91點，這是43年來最大的，預示著美國經濟難逃經濟衰退。

 

　　美股和美債經歷了悲慘的2月份。在過去幾個月中，市場在利率走勢上的看法和聯儲所表達的立場有著重大的分歧，但是2月份經濟數據顯示經濟韌性十足，通脹回落緩慢，資金對利率的判斷不得不向聯儲的點陣圖靠攏。市場與央行在判斷上不一致，其實經常出現。18個月前市場對通貨膨脹的解讀，就和聯儲嚴重分歧，最終是聯儲低頭向市場靠攏。這次就是市場低頭。從利率期貨的定價看，市場現在預計終極利率達到5.31%，也就是3月和5月各加息25點，7月份有大約五分之一的概率再加25點。

 

（istock）

　

　　此輪通脹有明顯的多發性源頭特徵，不僅有能源通脹、供應鏈通脹，還有食品通脹和工資通脹。能源和供應鏈在過去3個月大幅下降，促使了CPI迅速下滑，但是食品和工資通脹的阻力十分沉重，工資通脹尤其顯眼。當社會對漲價形成預期，工資往往是易升難降的。

 

　　本次周期屬於非典型周期，經濟過熱與經濟下行並存，使得央行很難拿捏政策的力度和時機，也使得市場很難拿捏央行的想法和政策路徑，於是出現了前一段時間的資產價格暴漲和2月份的暴跌。聯儲政策制定，需要摸著石頭過河，需要根據最新數據作調整。市場對政策的研判也需要摸著石頭過河，需要一個不斷試錯的過程，這就決定了今年市場忽冷忽熱的特性。數據的飄忽，造成市場對利率政策判斷上的飄忽，並帶來市場情緒上的飄忽。不確定性，是今年的最大確定性。

 

　　筆者看來，未來的政策路徑儘管存在很大不確定性，大致的路徑還是可以猜測到的。由於惰性通脹，聯儲在3月和5月都會加息。為了避免震撼市場，加息幅度應該都是25點。下半年可能再加一次左右，但是之後政策利率更可能在高位持續很久，直至有足夠的證據表明就業市場開始冷卻，漲工資趨勢得到遏制。

 

　　歐洲的通貨膨脹也出現了反復。歐元區2月份CPI上升了8.5%，略低過上期的8.6%，大幅高過分析員預期的8.2%。核心CPI更從5.3%反彈到5.6%。德國、法國和西班牙的2月份通脹都出現了類似的反彈，歐洲的通脹形勢變得更加複雜。

 

　　實際上，能源價格在迅速下降，供應鏈通脹也基本消失，但是食品價格有明顯的上升。更重要的是，服務業的物價開始攀升，背後是漲工資潮。歐洲經濟相比於美國經濟，消費動力疲弱，但是物價上漲和生活成本上漲維持了足夠長的時間，啟動了人們對未來通脹的預期，開始推動工資上漲。

 

　　看來歐洲也遭遇了惰性通脹，工資上漲打亂了央行遏制需求的部署，將物價問題複雜化、長期化，進而可能迫使歐洲的政策利率升得更多，在高位維持時間更久。歐洲央行行長拉加德最近表示，「我們會非常非常警惕地觀察工資和工資談判」，表明貨幣當局對此很有警覺。歐洲央行在會議紀要中指出，信貸步伐放慢是「政策正常化的自然的和央行樂見的結果」，直言「過度緊縮的擔心目前言之過早」。

 

　　歐洲央行針對通脹的立場，比起美國聯儲和英格蘭銀行更強硬，這讓他們在處理通脹反彈時，不需要艱難轉身。歐洲央行不同于美聯儲，它需要顧及歐元區所有國家的利益，尤其是德國和其它北歐國家對物價的擔憂。根據最新的通脹數據和央行表態，筆者把歐元區終極利率水準，從3.5%上調到4%，3月和5月預計各加息50點，6月和7月各加息25點。

 

　　去年上半年美國開始連續加息的時候，歐洲沒有加息，這導致歐元匯率對美元大幅貶值。現在反過來了，未來半年歐洲的加息力度明顯大過美國，歐元對美元匯率也會走強，好在現在石油天然氣價格大幅下挫。儘管產業經濟舉步維艱，人民消費意願低迷，歐元匯率的確給歐洲帶來了龐大的旅遊收入。

 

　　中國新一屆政府班子即將登場。筆者認為，中國經濟今年有望達到5-6%的經濟增長。財政擴張是帶動經濟增長的重要一環。同時社會融資、企業中長期貸款也有改善，信用環境進一步放鬆，中國進入了「寬貨幣、寬信用」的政策時代。

 

　　彭博社報導，由於最近經濟活動有明顯恢復的跡象，政府在出台刺激措施上也許不會一上來就用盡全力。中國經濟正在從疫情的低迷中走出來，這是好的開端，但是報復性反彈未必可以持續。目前經濟確有反彈，但未見反轉，反轉需要經濟信心的恢復，需要盈利和收入預期的改善。預期改善現在還沒有形成，需要政府在政策上再推一把。

 

　　本周四大市場焦點，1）鮑威爾1年兩次的國會聽證，這對市場評估利率走向十分重要。2）美國2月非農就業，預計新增就業20萬份。工資增長在放緩，但仍然太快。3）日本銀行例會，估計政策改變要等到新行長4月9日上任後了，不過現行長黑田在作為央行行長的最後一次記者會上，會不會為繼任人預熱一把就要留心了。4）關注中國的兩會，尤其是有沒有財政刺激措施。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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