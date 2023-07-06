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06/07/2023

高頻信貸數據增加了聯儲第二次加息的機會

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　剛剛出來的商業信貸高頻數據顯示，商業銀行貸款大幅上升，漲幅更為過去八周最高的，工商貸款、居民房貸和信用卡借款均有明顯反彈。工商企業貸款一周增加了102億美元，居民地產貸款增加50億，信用卡貸款38億，這些數據反彈在挑戰人們關於經濟衰退的預期，也給聯儲壓力實施第二次加息。

 

 

　　最近歐、美、英、日央行，齊齊發表了更加鷹派的言論，給下半年全球經濟走勢蒙上了一層陰影。其中最為強硬的是歐洲央行，總裁拉加德強調要堅持「持續」的緊縮政策，來遏制工資上漲和經濟過熱。歐洲央行預測，如果不冷卻就業市場，2025年時候歐元區工資會上漲14%，觸發工資-物價的螺旋攀升。

 

　　能源通脹和供應鏈通脹在歐元區已經基本消失，但是工資上漲在加速。儘管歐洲沒有出現美國就業市場的供不應求，經濟也連續兩個季度負增長，但是之前的物價上漲觸發了此起彼伏的工潮，也帶來了工資的上升。就業人數增加加上工資增長加速，使得全民收入增長加速。歐洲經濟可能在未來一年只有0.2%-0.3%的溫和增長，但是居民部門的超額儲蓄接近GDP的7%。

 

　　預計歐洲央行會在7月和9月會議上各加息25點，之後根據情況決定接下來的政策動作。西班牙的CPI已經回落到1.6%，低於政策目標的2%，但是德國的CPI卻滯留在6.8%，這個加大了歐洲央行推出統一的貨幣政策的難度。歐洲央行7月開始將每月縮表額度從之前的150億歐元，上調到250歐元，它的資產負債表從現在的7.7萬億歐元下降到2024年底的6.1萬億，對市場的衝擊可能比較大。

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾也擺出相對強硬的姿態，「儘管政策在限制經濟，但是可能限制得不夠，或限制得不夠長時間」。他把矛頭直接指向就業市場。在國會半年度聽證會上，鮑威爾直言「今年年底前進一步加息將是適當的」。市場普遍認為6月份沒有加息只是一個暫停，期貨市場價格隱含著超過八成的概率FOMC會在7月會議上加息25點，之後會不會繼續加息，取決於未來的數據。

 

　　月度數據大致反映，美國經濟在第二季度仍維持著1.5-2%的增長速度。房地產市場出現反彈，服務業依然火爆，耐用消費品訂單上漲。美國經濟的韌性，超出了許多人的預計。當然，最近的ISM數據偏弱，並持續落在榮枯線之下。服務業強、製造業弱的格局仍舊維持。

 

　　美國的關鍵搖擺因素還是在就業市場，以及相關聯的家庭收入增長。儘管旅遊休閒、醫療保健和政府部門還會有進一步的增長，但是增長速度已經明顯放緩，而其他部門如建築、金融、IT行業則已經進入萎縮狀態。請人-失業比率在下降，失業補貼申請人數升上新的臺階。堪薩斯聯儲勞工市場狀況指數已經回落到2019年水平，預示著非農就業數據下半年會明顯降溫。

 

　　有足夠的徵兆，美國就業市場可能會在下半年冷卻，不過最終結果尚待確認。後疫情時代出現的「超額消費」，應該已經接近尾聲，但是此判斷目前仍屬假設。這使得聯儲的貨幣政策處在摸著石頭過河狀態，筆者的預測也同樣處在摸著石頭過河狀態。最可能發生的是，聯儲局在7月和9月各加息25點，然後就此結束本輪加息週期。聯儲最快今年底或明年初重新審視利率政策，到時候看金融緊縮情況和經濟衰退風險。明年減息的力度未必小。

 

　　本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，也非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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