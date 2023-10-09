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09/10/2023

就業興旺再惹通脹擔憂，債市拋售重訂資金成本

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　面對美國聯儲局月復一月苦口婆心的勸告，市場今年以來一直無動於衷，始終認為利率見頂後會迅速下降。上周資金終於嘗到苦果，意識到華爾街代代相傳的「智慧」，原來是有點道理的，「不要和聯儲對著幹」。上周最大的市場故事是，在國債市場上的拋售下，30年期國債收益率一度衝破5%的大關，創下2007年以來的新高；2年期國債收益率一度突破5.17%，最後收在5.08%，也是2007年以來的新高。美國國債市場的亂局，也衝擊到歐債市場，觸發了市場對金融風險的擔憂。債市意見領袖Mohamed El-Erian認為，高資金成本下，市場某些環節可能有突發風險。相對於國債市場，美國的信用債市場相對穩定，美元指數在之前一路高歌之後，上周也出現回軟。

 

　　與債市的巨幅波動相比，美股擊退了一次次市場恐慌，上周交出了穩中有進的成績。美國9月份非農就業336K，比分析員預期的多出一倍。股市認為這是經濟韌性十足、盈利軟著陸的兆頭，作出了與股市截然相反的判斷。據報沙特向白宮表示，如果油價維持在高位，明年開始願意提高產量，石油期貨上周暴跌8%。黃金和大宗商品價格紛紛回撤。

 

　　在麥卡錫撮合下，溫和派共和黨眾議員聯手民主黨議員，通過了45天的短期緊急預算，美國政府得以避免關門。不過眾院議長麥卡錫被成功罷免，令接下來的預算談判更加困難。日圓對美元上周一度衝破150關口，觸發匯市大幅調整，可是日本政府在市場干預上態度閃爍，讓日圓交易員躊躇不已。

 

　　美國9月份新增加就業336K，上月數據也被大幅向上修正至227K。這是一組極其強勁的就業數字，反映出熾熱的勞工市場並沒有受到累積525點子加息的遏制，美國經濟韌性十足，近期出現經濟衰退風險基本消失；另一方面表明工資上漲動力仍在，聯儲控制服務業通脹的任務仍然任重道遠。失業率停留在3.8%，大致符合市場預期。時薪按月增長0.2%，按年增長4.2%，依然增長過快，不過速度在放緩。

 

　　 強勁的就業數據進一步增強了市場對未來利率走勢的審慎態度，期貨市場預計今年年內有50%的概率再加息一次25點子，vs數據公布前40%的概率。在加息周期的尾端，多加一次息或少加一次息的隨機性很大，接下來的通脹和就業數據對「摸著石頭過河」的政策制定者11月會議的決策有直接的影響。但是在筆者看來，對明年利率走向的預判更重要。

 

（資料圖片）

 

　　目前美國的經濟形勢，簡單而言就是「回歸均衡」，經濟增長和通貨膨脹在同步回落，不過近期陷入衰退的機會不大。GDP增長2.1%的情況下，貨幣政策的確沒有作出快速鬆綁的理由，加息可能停止，但是減息卻不在望。這就是貨幣當局所說的high for longer，也是債市目前試圖重新定價的場景。如果美國政策利率持續徘徊在5厘以上，全球的資金環境就進入了新的篇章，2008年開啟的超低利率槓桿水平就可能出現變局。

 

　　不過，今年之後美國的經濟增長可能迅速下滑，預計明年GDP增長只有0.5%。更重要的是，儘管聯儲放慢了加息步伐，市場利率卻節節向上，大幅推高了融資成本，對所有高槓桿的經濟部門構成威脅。美國政府巨額的財政赤字需要市場融資，金融機構的帳面虧損需要妥善處理，公司信用市場需要流動性加持。不僅是美國，意大利10年期國債的融資成本從2022年初的0.5%暴漲到目前接近5%，對歐洲、歐元又意味著甚麼？

 

　　筆者認為明年美國的減息步伐，可能比目前點陣圖所表述的更大。懸念是過慣了超低資金成本日子的經濟、金融部門，是否有能力平穩過渡到全新的利率環境中去。

 

　　本周兩大央行看點是美聯儲和歐洲央行9月份會議的會議紀要，窺探今年還有沒有另一次加息機會；兩大數據看點是美國9月份CPI和中國信貸、出口數據。

　　本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，亦非投資建議或勸誘。
　

 

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