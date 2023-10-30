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30/10/2023

美經濟強力反彈，歐央行暫停加息

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　利率擔心、地緣政治和部分盈利失望讓基金觀望，資金繼續流出股債市場，美國10年期國債收益率上周一度再創新高，美股也走出2011年以來最差的10月份表現節奏。恐慌指數(VIX)第二個星期突破20關口，在此之前的半年中指數一直在此之下，很多時候甚至低於16。從幾十年數據看，VIX 20並不算特別高，但是從過去十年看卻是高的，顯示市場對QE所帶來的低利率常態產生了信心動搖。不確定性升高，美元指數循例走高，黃金、瑞郎等避險資產也有較好的表現。

 

　　美國經濟在第三季度爆出4.9%的超高增長，不過市場依舊認為美國聯儲局11月會議不會加息。歐洲央行在剛剛結束的例會上宣布維持政策利率不變，對歐洲經濟的表述相對鴿派，不過總裁拉加德同時警告減息在「相當長的時間內」不會發生。東京CPI意外出現反彈，市場揣測日本央行可能調整通脹預測，日銀宣布額外債券購買操作，日圓對美元衝破150心理關口。中國政府宣布發行1萬億元人民幣特別國債，支持基建、防災等投資。以色列擴大對加沙地帶的軍事行動，阿拉伯國家反應溫和，原油價格回落。黃金現貨價格突破2000美元大關。比特幣上周一大漲。

 

　　美國經濟在第三季度增長4.9%（環比折年率），這是社交限制被取消那輪反彈後最快速的經濟增長，遠遠高過市場預測的中位數4.3%，不過大致符合本欄目近來所警告的美國增長反彈。拉動經濟的主要動力來自消費。消費支出在第三季度大增4.0%，vs前期的0.8%，這一項就為增長提供了2.7個百分點的貢獻。同時，設備投資、非住宅商業投資都在失速。無論如何，強勁的消費基本上消除了美國進入衰退的任何近期可能性。

 

(iStock)

 

　　但是接近5%的增速也充滿著水份。庫存為第三季度增長貢獻了1.3個百分點，政府支出貢獻了0.8個百分點，合起來貢獻了超過四成的增速。不過這兩項在未來都會逆轉，應該視為統計噪音。扣除這兩項波動，美國經濟大約增長了2.8%，仍然非常強勁，但不至於讓政策制定者跳起來立刻採取措施。預計核心資本投資繼續下滑，學生貸款減免期結束衝擊消費，汽油價格回升影響購買力，相信美國經濟仍在下降通道，下降速度取決於消費情況。

 

　　在筆者看來，美國經濟正在回歸均衡（return to balance）的過程中，增長回落到一個可持續的水平，消費增長回落到與收入增長相匹配的水平，通脹回落到央行可以放心的水平。這個過程的時間與力度仍有爭議，但是趨勢是明顯的。值得指出的是目前看來這輪回歸是可控的，突然陷入衰退的可能性暫時看來不大，貨幣政策因為衰退風向而大幅放鬆的機會也就不大。

 

　　聯儲局公開市場委員會本周重拾加息的可能性不大，利率期貨價格顯示市場認為有約25%的概率加息25點子，這與三周前50%的概率形成反差。市場明白，加息是一種貨幣政策，不加息不減息也是一種貨幣政策，利率在高位橫行同樣可以在資金成本上給經濟帶來壓力，迫使其繼續去槓桿。筆者認為，除非出現非常意外的數據過熱，聯儲局可能以滑翔機運動方式處理利率政策，為遏制物價作最後努力。

 

　　政策利率維持不變，不代表市場利率也維持不變。聯儲局的「Higher for Longer」立場，不僅對國債價格構成重大衝擊，也對企業集資構成重大衝擊。10月份前三個星期，美國公司在債券市場的集資金額，創下了2011年以來10月份的新低。7月份後聯儲局已經停止加息，但是同期投資級公司債利率卻從5.6%升到6.3%，垃圾債更從8.4%升到9.4%。這意味著公司廉價融資的管道被堵塞，發債成本明顯增高，回購自己公司股票也就缺少彈藥了。

 

　　其實將政策利率維持在高位，也是一種貨幣緊縮，只是傳導機制從政策利率轉向了市場利率。

 

　　歐洲央行上周決定維持利率政策不變，停止了連續十次的強力加息，儲蓄利率維持在4厘。從-0.5厘推升到4厘，歐洲僅花了14個月時間，這在歐央行歷史上絕無僅有。一方面歐央行停止加息，另一方面行長拉加德強調現在排除未來加息還為時過早。拉加德警告高利率會存在足夠長，繼續對通貨膨脹產生出遏制作用。

 

　　今年歐洲經濟增長動力不足，經濟停滯色彩濃厚，能源價格回升對物價和消費信心都有影響，投資信心缺失更成為經濟長期發展的掣肘。不過歐洲今年的情況與去年很不相同，能源短缺所帶來的震撼、短缺，今年不太會重現。和美國一樣，光憑經濟衰退，歐央行在相當時間也毋須減息，通過政策利率高位橫行來進一步遏制通脹。歐洲最弱的環節在高債務國，意大利10年期國債利率收報4.81%，基本處在歐債危機以來的高位上。

 

　　人大常委會批准了國務院增發特別國債和調整今年的財政預算。此舉對第四季度和明年上半年加大財政刺激的力度十分重要，今年中國達成年初設定的增長目標應該懸念不大。此方案平衡了中央與地方之間的財權事權分配，對分稅制改革後愈顯突出的地方財政赤字問題作出了重要的探索。中央政府加槓桿負債，然後通過支付轉讓來充實地方財政、削減地方債務、降低融資成本，這是一個非常有益的嘗試。專項債發行加上之前的地方特殊再融資債券發行，對資金供需構成衝擊，預計央行會有後續的流動性安排。筆者相信，加大中央財政擴張力度、改善地方財政壓力、優化債務結構，對於中國經濟是有益的，不過目前所見的發債規模仍不足以扭轉地方財政的困局，也未必足以催生出內生主導的可持續經濟發展，中國經濟仍需要更大的政策力度和進一步的政策創新。

 

　　本周焦點在FOMC會議決定，再次暫停加息的機會較高，鮑威爾記者會對未來經濟、通脹、利率走向的語境更值得關注；日本銀行和英格蘭銀行也開會，預計利率政策不變；中國召開五年一度的金融工作會議。數據方面，美國就業數據最重要，預計10月份非農就業增加183K，較上期大幅回落，預計時薪按年增加0.2%；中國10月份製造業PMI，可能因長假期而回軟到50之下。

 

　　本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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