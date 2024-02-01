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01/02/2024

鮑威爾重創3月減息預期

#陶冬天下 #美國聯儲局 #減息 #經濟 #通脹 #鮑威爾
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　萬眾矚目的FOMC今年第一次會議塵埃落定，美國聯儲局果然沒有作出利率或流動性政策上的改變。主席鮑威爾則率先出擊，重創市場對3月減息的預期，「我們並不宣告勝利」，美國貨幣政策一哥斬釘截鐵地說，「我不認為我們在3月會議上可以達到足夠的信心⋯⋯（3月減息）不是基本場景」。

 

　　遭到聯儲局針對的3月減息預期，因此出現了大的調整。CME FedWatch顯示市場定價的3月減息概率，迅速滑落到40%以下，而5月減息的概率則接近60%。交易員依然維持今年減息6碼的預期，vs聯儲局12月點陣圖的3碼減息，所以聯儲局和華爾街關於減息時機與力度的角力仍在進行中。

 

　　「Don't fight the Fed」是華爾街的祖訓，但是這一批交易員，好像將此血淚教訓忘記到爪哇國去了。政策制定者與市場交易者之間的主要分歧，在於對未來美國前景的解讀，對於美國經濟陷入衰退、通脹迅速下降，兩者的判斷不一樣。正因為這種差異，市場無視了聯儲局三番五次「high for longer」的喊話；正因為這種差異，12月CPI數據意外反彈後，市場的預期改變僅維持了幾個小時。

 

 聯儲局與市場交易者對美國前景的判斷並不一致。(AP)

 

　　毫無疑問，美國的通脹已經出現了明顯的回落，從巔峰時候的9.1%放緩到現在的3.4%，其過程相當迅速，鼓勵了市場與政策制定者作對的勇氣。不過仔細看最新的通脹數據，物價下降的動力幾乎全部來自能源部門，房租仍在上漲，汽車保險、能源電力、飛機機票、醫療服務等也在全面回升。

 

　　美國這一輪通脹，基本上有三個不同的源頭：供應鏈通脹、能源通脹和服務通脹，前兩個是供應端的，貨幣政策可以起到的抑制作用有限，服務通脹才是需求端的，聯儲局政策的影響主要集中在需求上，但是美國需求卻持續火爆，貨幣政策對需求的抑制效果不彰。現時所見的物價回落，其實是其他原因帶動的。

 

　　恰恰對服務業物價的抑制，才是決定美國通脹能否回歸到政策目標的關鍵，才是考驗聯儲局政策效果的關鍵。換句話說，通脹下來了，但是迄今的成功和聯儲局政策關係並不大，聯儲局對服務業漲價的戰鬥才剛剛開始。

 

　　美國的物價上漲十分驚人，疫情期間沒有去美國的人，大多對飆升的物價感到吃驚，對「小費通脹」感到吃驚。服務業連環漲價，和材料漲價有關係，不過最主要的恐怕還是工資漲價。激進的財政擴張和信用擴張，在供應鏈危機、能源糧食漲價的催化下，觸發物價的連環上揚，更改變了人們對未來的通脹預期。藍領勞工市場的供需不平衡，使得通脹預期和漲工資之間形成連環反應。

 

　　此時此刻，美國的貨幣當局，並未將此連環反應解開，服務業通脹也就未能得到有效的控制。服務業佔CPI七成權重，漲工資浪潮得不到控制，聯儲局的緊縮政策便是未竟之志。

 

　　在過去30年的全球化浪潮下，美國經歷了大規模的製造業外移，藍領工人的工資上漲受到壓抑，遠遠跑輸給資產價格上漲和白領工資上漲。疫情催生的產業鏈斷裂和俄烏戰爭導致的能源價格飆升，不僅帶來了物價的大幅上升，更改變了人們對物價前景的預期。恰好這個時候，低端勞工市場出現了供需失衡，藍領工人迎來了罕見的漲工資潮。通脹預期一旦形成，回歸常態需要較長的時間。服務業通脹仍在高位徘徊，不代表聯儲局525點加息沒有效果，只是政策效果可能需要時間來消化、體現。

 

　　聯儲局這輪暴力加息，對金融環境的衝擊甚大。2008年開始的量化寬鬆政策，使得一代交易員生活在零利率環境中，超低利率被視作常態，突如其來的猛烈加息和持續高企的資金成本，隨時可能使金融行業最弱的一環崩裂，並威脅到系統性穩定。

 

　　同時，美國的財政赤字在以史無前例的速度積聚著，高利率政策對政府支付構成壓力。財政部的最新數字顯示，政府支付的債務利息開支已經超過國防預算，本財政年度規模只會更大。更有甚者，國債市場進入發債高峰期，迫切需要聯儲局在流動性和資金成本上製造更友善的發行環境。

 

　　相信聯儲局等不到核心通脹回落到2%的政策目標，就需要進入減息周期，首次降息的時間點大約在年中，今年減息3至4碼。從國債發行角度和紓緩金融環境角度看，調整收縮資產表（俗稱QT）可能更重要，也更難預測。

 

　　筆者認為，聯儲局會從5月開始減息，今年累計減息4碼。第二季度開始放緩tapering的力度，在之後的一年持續削減抽取流動性的規模，直至最終完全停止QT。聯儲局政策轉身的日子已經接近了，只是要晚一點點。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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