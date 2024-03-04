美國選舉年，股市一般會跑贏

最新的美國PCE數據顯示，收入增長加快，消費卻慢了下來，讓華爾街經濟分析員感到了困惑。市場很快決定相信消費數字，兩年期國債收益率在一小時裏下挫11點，債市全線造好，美國聯儲局減息交易再次登場。美股則在AI狂熱之下繼續上揚，並帶動世界多數股市前行。日本股市再創新高，石油黃金一起上揚。比特幣ETF的出現，為機構投資者進場掃除了最後一個監管障礙，比特幣升破60000美元大關。



美國PCE數據顯示，PCE通脹仍有2.4%，核心PCE仍在2.8%，鮑威爾特別看重的扣除住房、能源和食品的超級核心PCE按月更有0.6%的上漲，反映服務業通脹問題揮之不去。著名經濟學家Anna Wong寫到，強勁的收入、疲弱的消費、熾熱的通脹，這三個數字很難同時出現，但卻發生了，「如果收入強勁，為甚麼消費疲弱？如果消費疲弱，為甚麼通脹猛烈？」



筆者對此的解釋是美國的增長和通脹正在趨向正常化，但是勞工市場則處在一個前所未見的不同周期，用傳統眼光分析經濟就令人感到困惑。不僅如此，甚至在一段時間，數據的發展可能不合邏輯。



亞特蘭大聯儲剛剛公布對美國經濟的最新即時預測，根據GDPNow模型，美國第一季度GDP增長為2.1%，較之前的3%預測大幅下調；個人消費從3%下調至2.2%，民間投資從3%下調至1.1%。下調主要基於最新的建築和生產數據。



GDPNow是聯儲局根據最新數據進行即時預測的增長模型，預測改變的波幅很大，不過在方向上比較準。看來華爾街喊了很久的狼來了，真的來了。美國的經濟增長終於開始大幅下滑，當然下滑幅度被誇大了，前兩期5%左右的增長被庫存等暫時因素所墊高。筆者對經濟下滑不擔心，增長只是從超快狀態回歸到正常狀態。只要美國人的收入增長得以維持，消費是可以維持的，近期跌入衰退的風險不高。



聯儲局有空間減息和有必要減息是兩回事。通貨膨脹大幅回落，現在增長過熱問題也在緩解，給出了聯儲局作政策調整的餘地。然而，就業市場仍然熾熱，服務業漲價仍然嚴峻，聯儲局暫時並沒有感受到減息的迫切性，多觀望一段時間應該是貨幣當局的最佳選擇。筆者相信，除了增長因素外，發債成本因素也很重要，降息更可能需要金融事件來促成。仍預計年中前後美國出現首次降息，如果通脹出現反彈，則時間點可能進一步推遲。

如無意外，美國11月總統大選會由現任總統拜登和前任總統特朗普角逐。(iStock)



3月5日，美國進入超級星期二，15個州分別對兩黨的總統候選人進行初選投票。歷史上，超級星期二很多時候是贏家和輸家的分水嶺，是初選的關鍵時刻。不過今年情況不太相同，共和黨的特朗普和民主黨的拜登在迄今的初選中，閒庭信步般贏下了每一個州的黨員投票，預計他兩人也將是超級星期二的超級贏家，這次初選結果的懸念不大。



共和黨計劃在7月15至18日的黨代表大會上提名本黨總統選舉候選人，民主黨則在8月19至22日在黨代表大會上提名自己的總統選舉候選人。如果不出巨大的意外，看來最終角逐將在現任總統拜登和前任總統特朗普之間進行。特朗普進入總統大選（甚至當選）的最大障礙，是一系列的法律訴訟，尤其是關於其在任期間不當行為的幾個訴訟。



美國最高法院上周決定審議關於特朗普全面豁免權的案件，此舉將特朗普從法律困境中拉了出來。原本地區法院本周一開庭，審議特朗普試圖改變2020年選舉結果的案件，但是由於最高法院的介入，案件必須要等到高院判決後才能進入程序。如按正常流程，高院可能要到今年秋季才有判決，而司法部規定選舉前60日暫停一切政治案件，特朗普案件可能要拖到選舉後才有結果。美國高院的判決結果不得而知，但是它影響了法庭判案的進程，可能對大選結果帶來實質影響。



總統選舉對美國的貨幣政策有何影響？從1971年以來的歷史數據看，每年利率調整幅度（可升可降）平均為145點，大選之年調整幅度為149點；每年利率調整次數為4.0次，大選之年平均為3.9次，2008年金融危機那年的數據被篩除，以維護數據的相對穩定性。從這些數字看，美國選舉對聯儲局貨幣政策沒有直接明顯的影響。



總統選舉對美股有何影響？1928年以來，美國總共經歷了24次總統選舉，選舉年S&P500平均回報率為13%，跑贏大市。不過數據中包含了1928年胡佛選舉的+38%、1936年羅斯福選舉的+34%和1980年列根選舉的+33%，這三次選舉都是從之前的經濟衰退和市場低迷中走出來的，股市數據存在著「倖存者偏差」，可能拉高了選舉年股市的整體平均表現。



近年共和黨和民主黨的中間色彩減弱，左翼極端勢力和右翼極端勢力對選舉的影響更大，對未來的政策走向的影響更大。美國正在拋棄自由主義經濟原則，產業政策和貿易政策在施政中愈來愈重要，而兩黨在貿易、能源和產業支持上的思維很多時候南轅北轍。反而在對華政策上，兩位總統候選人的立場出現罕見的一致。在行事風格和政策側重上，不同總統可能有個人風格，但是世界老大之爭這個根本邏輯應該不會改變。



本周重要數據和事件較多，1）美國2月非農就業數據，預計185K，時薪增長需要留意；2）鮑威爾在國會半年度聽證會上的發言，對市場評估美國減息時間點十分重要；3）ECB更新經濟預測，為接下來歐洲減息提供數據支持；4）英國財相侯俊偉公布預算案，大約有200億英鎊左右的空間作公共開支調整；5）內地發布2月貿易和信貸數據，不過受到季節性因素影響；5）東京核心CPI可能調升至2.5%，不會改變央行的政策軌跡。

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