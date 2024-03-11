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11/03/2024

美歐一齊暗示減息不久後發生

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　鮑威爾在減息問題上鬆口了，這沖淡了強勁的新增就業人數所帶來的焦慮，美債市場減息交易再度升溫。美國聯儲局轉鴿，債券市場全面走強，美股各大指數則紛紛回落，歐亞股市大多上漲。美元貶值，金價上漲，比特幣價格創出歷史新高。OPEC+延長削減產能，但無助穩定油價，主要石油和天然氣指數上周一同告跌。黃金成為這輪減息交易的主流交易載體，金價上周跳升4.6%，創新紀錄。
　
　　最新公布的2月非農就業數據中，新增就業275K，vs市場預期的200K；不過1月新增就業從353K被下方修正到229K，去年12月新增就業從333K被下方修正到290K。超預期的最新就業數據和前兩個月一口氣被調低的167K，形成頗大反差，最後市場決定跟著工資走，時薪按月上漲僅僅0.1%，交易員的結論是工資壓力在降溫，通脹壓力在降溫。失業率也從3.7%上升到3.9%。
　
　　這組就業數據中最值得關注的是服務業就業。健康保險、酒店服務和政府部門仍在大量招人，勞工參與率在各個部門之間分配不均衡，都顯示服務業通脹的威脅仍然存在。另一方面，雖然工資上漲放緩，就業面卻在拓寬，使得家庭的收入增長依然健康，消費衰退的風險不高。就業市場依然強勁、工資增長開始放緩、經濟增長回歸常態、消費者的購買力底蘊深厚，勾畫出美國軟著陸前景。
　
　　聯儲局主席鮑威爾在國會聽證上指出，減少政策遏制效果太快、太多，可能會逆轉通脹下降的趨勢；同時減少政策遏制效果太遲、太小，可能不必要地削弱經濟。鮑威爾形容距離決策者有足夠的信心減息「已經不遠了(not far)」，這是他在本周期對減息時機最清晰的表述。
　
　　鮑威爾國會證詞基本上指向今年年中前後首次降息，與筆者近月的判斷一致。聯儲局3月20日例會之前，還有2月核心PCE通脹數據，這個數據不至於改變聯儲局3月的決策，但可能影響鮑威爾會後記者會的語境。3月FOMC會議最主要關注的是最新的點陣圖。

 

預期在大約年中時，美歐英央行會分別啟動政策利率下行周期。(Shutterstock)

　
　　不僅聯儲局在減息問題上進一步鬆口，歐洲也一樣。歐洲央行行長拉加德坦承，政策制定者開始討論減少抑制性政策，「我們在控制通脹上已經取得重大進展，如果不是已經達成目標的話」。英格蘭銀行行長貝利也提及物價水平出現了「令人鼓舞的跡象」。筆者預計今年年中前後，美歐英央行會在差不多的時間，分別啟動政策利率下行周期。期貨價格顯示，市場預計美歐各減息四碼。
　
　　上世紀90年代涉足投資的人，一定記得時任聯儲局主席格林斯潘提出的Irrational Exuberance（非理性繁榮），意指市場參與者在主觀判斷下通過資金的大量湧入，不斷推高資產價格，並形成股價與資金的互動攀升。格林斯潘警告市場運行超越了正常判斷和合理預期的範圍，非理性投資決策帶來了資產價格的空前繁榮，也為日後資產價格暴跌埋下伏筆。
　
　　格林斯潘坐在聯儲局第一把交椅期間，以言談晦澀著稱，許多發言既可理解成A，亦可理解成B，他十分樂意和市場及分析員捉迷藏，也不嘗試針對市場對自己發言的理解作出澄清，但是這次他講得非常清晰。有趣的是，美股不斷上漲，格林斯潘也不再提「非理性繁榮」，而改從生產力改善角度看待資產價格不斷上漲。幾年後dot-com泡沫破滅。
　
　　歷史有著驚人的相似。聯儲局從1993年底開始暴力加息，在短短15個月內加息300點，然後迅即進入減息周期。美國經濟快速擺脫了海灣戰爭所帶來的衰退，增長強力反彈。當時能源價格暴漲帶起了通脹，不過物價很快回落。其實該時美國經濟好壞消息參半，聯儲局政策卻毅然決然地由緊轉鬆。互聯網時代誕生，也為資金帶來了無窮的想象空間。美股大幅上升，VC投資和IPO市場更展現出空前的繁榮。這些現象放到今日，頗有似曾相識的感覺。
　
　　當然，dot-com時期的科技公司以小公司為主，大部分沒有盈利；AI時代的弄潮兒多為大公司，科技巨企的盈利水準理想，現金流充裕。更重要的是，當年貨幣環境收緊就真的收緊了，如今聯儲局的資產負債表收縮之後仍是2008年時候的10倍左右，過多的流動性在追逐有限的資產。而且，ETF大行其道，令流動性主要湧向幾家龍頭公司，形成自我生成的流動性與股價之間的互動。
　
　　在格林斯潘的同一個演講中，還有幾句並不出名但同等重要的話。他認為非理性繁榮一旦出現，便會產生自我生成的心理合力，推動股價上漲，泡沫甚麼時候破滅，「我們並不知道」。
　
　　本周焦點，1）美國通脹數據，預計CPI和核心CPI穩中（按年）略降；2）中國發布2月信貸及社融數據。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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