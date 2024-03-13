聽說過「通脹」、「通縮」，但你有沒有聽說過「縮脹」？這是美國新興起的一個詞，英語稱Shrinkflation，這是由英語中Shrink和Inflation合成而成的，意指大公司不提高商品價格，但大肆縮小產品尺寸及重量，變相推高物價。CPI數據下來了，美國消費者對物價上漲的不滿卻持續著。

去年美國經濟的增長在西方工業大國中是最快的，通脹回落也是最快的，就業市場依然強勁，股市一片火爆。拜登在這個時候宣布尋求競選連任，當然信心滿滿。他在國會演講中稱，「我們的經濟令世界仰慕」。

然而，美國選民似乎並不仰慕。據FT-Michigan Ross民意調查，選民認可拜登管理經濟的比率維持在36%，和去年11月時一樣；不認可度就高達59%，比去年11月僅僅降了2個百分點。同一個調查顯示，美國選民中認為自己生活得不錯或可以維持生活的，達到48%，比四個月前升高了5個百分點。

好消息是，美國經濟展現出了很好的韌性，儘管GDP增速正在回落到正常的水平，可是在可預見的將來不會出現衰退，就業和工資增長仍然十分可觀。壞消息是，選民沒有把功勞記在白宮頭上，這對於正式宣布參加2024年總統大選的拜登相當不利。拜登的民意支持率，低過最可能的對手特朗普，而經濟成就正是白宮重點推銷的業績。

更壞的消息是，傳統上支持民主黨的有色人種選民，正在遠離民主黨，傾向於將選票投給共和黨；稍令白宮感到欣慰的是有錢人這次略微傾向於支持民主黨。但是這個民意調查餘溫未退，拜登就親自宣布對有錢人增稅、對大企業增稅。

儘管選民的收入增長是近40年來未見的，儘管就業增長是近40年來未見的，儘管CPI通脹的下跌是工業國中最快的，儘管美國家庭在地產和股市中大賺了一把，但選民並不買帳。選民看到的是，超市消費品不漲價但是分量小了，工資漲了但是購買力弱了，GDP增長快了但是債務增長更快。

美國超市消費品沒有漲價，不過分量卻小了，變相推高物價，形成「縮脹」。(AP)

拜登政府在以每100天1萬億美元的速度積累著國家債務，一年接近4萬億。要知道上一任民主黨總統奧巴馬上任時，美國總債務為14萬億美元，美國花了234年才積累下14萬億債務，拜登一個任期就可以超出。這些債務基本上是靠聯儲局量化寬鬆政策埋單的，而憑空產生的流動性，製造出通貨膨脹，製造出一場劫貧濟富的財富再分配。

FT-Michigan Ross民調顯示，80%選民仍然認為通貨膨脹是目前最大的經濟壓力，數值僅比四個月前低了兩個百分點。消費物價回落了，超市包裝裏的分量卻也少了，這種障眼法，選民明白。

美國有著三種通脹：供應鏈通脹、能源通脹和服務業通脹。前兩種消失了，將CPI數值從峰值的9.1%拉到去年底的3.1%。前兩種的通脹消退並非白宮、聯儲局之功，而服務業通脹才是貨幣政策、財政政策可以抑制的。聯儲局在加息上十分凶猛，但是拜登政府在削減財政赤字上卻寸土未進。如今並非戰爭年代，超過6%的赤字GDP比率在美國歷史上是史無前例的、不可持續的，但是白宮會照做，聯儲局也不得不跟進支持，減息和停止縮表勢在必行。

經濟並不是聯儲局需要減息的原因，財政赤字才是。如果有點金融事件，聯儲局的政策轉向就可以更堂而皇之出場了。

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