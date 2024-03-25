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25/03/2024

日本政策邁出歷史性一步

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　Policy Pivot（政策轉身）開始了。經過數月醞釀之後，央行開始了各自的運作。儘管就業和通脹數據不盡人意，美國聯儲局在利率點陣圖中維持了今年減息三次的前瞻性指引，鮑威爾明示減息已不遙遠；日本銀行宣布放棄收益率曲線管理政策，並將官方利率調整到零之上；英格蘭銀行也由鷹轉鴿，行長貝利親自提醒減息，期貨市場現在預期英國減息時機向美國看齊；心動不如手動，瑞士央行直接減息，率先開啟了全球降息之旅。

 

　　靴子落地，資產價格各自就位。美國國債收益率曲線下移，債市交易員盡量將預期與聯儲局立場同步。美股在經濟軟著陸和貨幣政策相對溫和的雙主題下，走出今年以來最佳單周表現，並引領全球股市向好。日本銀行審慎對待加息，日經指數上周暴漲逾5%，日債有序調整，日圓匯率不跌反升。英鎊走軟。原油和黃金價格輕微上揚。

 

　　日本銀行在上周邁出了貨幣政策正常化的關鍵一步，將基準利率從-0.1厘上調至0至0.1厘區間。它還決定不再購買ETF和房地產投資信託，並逐漸減少商業票據和企業債券的購買量，預計約一年後徹底停止。央行正式退出負利率與收益率曲線控制(YCC)政策，但會繼續購買日本國債，以維持市場秩序。

 

　　去年4月植田和男出任央行總裁後，擺出並不急於調整政策的姿態，麻痹市場。去年聖誕節前，日本銀行在毫無徵兆的情況下，突然調整了收益率曲線管理的區間，打了假日中的投機者一記悶棍。政策突然變動，增大了波幅和風險溢價，迫使沽空盤自動調整倉位、去槓桿。日本銀行隨後再次銷聲匿跡，並通過日圓匯率大起大落，繼續打擊「躺贏」的套利交易。這次政策調整延續了同一思路。

 

　　本次日本的利率調整，規模不大，市場除了不清楚準確的政策推出時機，應該說是有足夠的心理準備，所以消息公布時，資產價格的波動不算太大。能夠從現代歷史上最瘋狂的貨幣政策中全身而退，凸顯出沉穩老到的植田之策劃能力、執行能力和領導能力。這次操作在世界央行史上會留下一筆。

 

　　日銀政策轉身後會不會繼續加息？筆者認為未必。日本內需十分疲弱，央行實在無需要大幅調高利率。日本目前的通脹和美國的有著本質的不同，2%至3%的年度物價上漲，在日本被視為好的通脹，有利於將滯留在銀行的資金引向投資和消費。尤其目前的通脹主要來自外部因素，通脹還有回落的風險，所以日銀最好的策略就是觀察，看看新出現的漲工資對內部需求帶來怎樣的影響。

 

2%至3%的溫和通脹，可促進日本的內需。(Shutterstock)

 

　　筆者相信，日本銀行本階段的目標是貨幣政策正常化，打破負利率，恢復資金成本的市場定價功能。此目標已經達成，在可預見的未來，日銀並不需要進一步推高資金成本，不需要像聯儲局那樣抑制需求。日本銀行在今年繼續加息的可能性不高，市場的聚焦點在於零利率交易，而不是加息交易。

 

　　溫和通脹，對於日本內需重啟十分重要，日本經濟已經進入了一個良性迴圈。日本加息的最大影響，恐怕在海外。日本企業的盈利，常年留在海外，日本家庭儲蓄中，也有相當部分流向各高息貨幣資產，日本利率轉正，對停留海外的日本資產來說變得具吸引力，部分資金可能班師回朝。同時日圓超便宜，可能吸引更多海外熱錢流向日圓資產。

 

　　4年前為了應付疫情所帶來的市場恐慌，聯儲局推出了史無前例規模的量化寬鬆政策，挽救了經濟和金融市場，但也觸發了猛烈的通貨膨脹。經歷了一輪加息和和流動性收縮後，聯儲局主席鮑威爾稱，「今年減息可能是適當的政策」。聯儲局掌門人本周期第一次清晰地預告利率政策即將改變，FOMC最新的點陣圖表明決策者預計今年在下半年減息三次。

 

　　今年減息三次，在幾個月前可能被市場認為過於保守，但是現在卻得到了資金的讚揚。在過去的幾個月，就業市場出乎預料地火爆，通貨膨脹不再像之前那樣迅速回落，聯儲局政策收縮的效果受到質疑。對此，鮑威爾用「通往2%通脹目標的道路有時有點顛簸」，輕描淡寫地一筆帶過，暗示利率政策不會因此受到大的影響。

 

　　聯儲局對經濟的描述相當正面，將今年的GDP增長預測從1.4%上調到2.1%，同時將核心通脹上調到2.6%。和1月的政策聲明相比，3月的刪除了勞工市場正在放緩的字眼，取而代之的是「就業增長仍然強勁，失業率仍然較低」。看來聯儲局認為，美國經濟「stronger for longer（更強更久）」，明後年的減息空間可能比之前所說的小一些，但是貨幣當局仍舊打算不久啟動減息程式。

 

　　其實聯儲局知道經濟增長和就業市場都不需要很快減息，這在它自己的經濟預測中反映得一清二楚。不過貨幣當局卻沒有採取教科書式的暫停、觀察，而打算盡快轉向貨幣寬鬆。筆者相信，聯儲局明白現在的勞工市場正在經歷非典型的周期，其形勢無法用過往的經驗、模型來判斷、預測。

 

　　同時，美國的財政狀況在迅速惡化，大約每100天就會增加1萬億美元聯邦債務，在大選之年，白宮根本無意收斂赤字財政的做法，高利率政策導致每年上萬億美元的債務利息支出。而且，高利率正在擠壓部分金融領域的生存空間，不少寫字樓和商場存在違約風險，並可能衝擊金融穩定。基於這兩個原因，聯儲局可能比正常情況更早地開始減息，不再執著核心通脹觸碰2%的政策目標。

 

　　筆者預測聯儲局年中啟動減息，今年和明年各減息3碼。歐洲央行和英格蘭銀行可能同時進入減息周期，減息頻率和力度大致相仿。

 

　　本周數據焦點：美國核心PCE通脹，預計按月升0.3%，按年升2.8%，繼續高企；PCE消費按月升0.5%，PCE收入增長0.5%，顯示需求端繼續強勁。東京CPI預計回落，不過仍在2%之上。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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