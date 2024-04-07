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07/04/2024

就業數據超預期，聯儲局還減息嗎？

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　美國3月非農就業數據，如同驚蟄的春雷，炸醒了華爾街。不僅5月減息幾乎沒有可能了，6月的可能性也在下降，甚至今年減不減息都成為懸念。美股剛剛走出5年來最靚麗的第一季度，4月第一個星期差一點爆出全資產種類最差的單周表現，市場對減息路徑感到了迷茫。超強勁的就業數據，讓兩年期國債收益率一天漲了11點，美債全線被拋售，並帶弱了多數發達國家的債市。

　　中東局勢不穩、沙特調高原油價格，讓能源價格紛紛大漲，布倫特原油衝上每桶90美元。大宗商品和貴金屬價格大幅上升，黃金創下歷史新紀錄。美元匯率指數走貶，日本央行行長暗示今年內可能首次加息，日圓兌美元仍處弱勢。比特幣價格衝擊70000美元未果後，獲利盤大量湧現。

　　美國勞工部數據顯示，3月新增就業303K份，超過了《彭博社》調查中所有經濟學家的預期，比中位數高出一半有餘。就業增長涉及許多行業，其中健康醫療、酒店服務和建築業一馬當先。美國聯儲局主席鮑威爾說，「治理通脹還沒有完結」，他是對的。勞工市場不冷卻，工資上漲就難以控制，服務業通脹便難以控制。

　　這是近一年來最火爆的就業狀況，不僅顯示通脹的最後一里曲折複雜，也表明美國距離經濟衰退還很遠，這對於市場的減息預期是一個衝擊，不過細節更有趣。CME Fed Watch顯示市場認為6月減息的機會從數據公布前的66%，下降到51%。利率期貨價格隱含市場認為今年減息三次，不過第三次的機會從之前的70%下降到了66%。換言之，減息預期的中位數變化並不大，但是市場分歧加大了，更多的交易員考慮今年少減息，甚至不減息。

　　在過去兩星期，有12位FOMC成員先後發表了至少20場公開演講，他們對未來利率走勢的判斷也變得分歧。明尼蘇達聯儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)開始談論如果通脹不下來，根本不應該降息；在決策過程中影響力頗大的聯儲理事沃勒(Christopher Waller)認為不急於減息；克利夫蘭聯儲主席馬斯特(Loretta Mester)則不排除6月減息。

　　聯儲局主席鮑威爾一方面聲稱對通脹受控沒有完全信心，另一方面則強調要根據數據決定下一步利率動作。美國經濟走到加息周期的尾部，勞工市場和工資增長仍舊如此強勁，是史無前例的，很可能出現了與過去周期不同的軌跡，使得經驗和模型無法作出較好的預測，決策者只能憑藉最新數據摸著石頭過河。這樣的結果自然是，市場之間以及決策者內部的意見趨向分散、分歧。

 

聯儲局主席鮑威爾強調，要根據數據才可決定下一步利率動作。(AP)


　　筆者同意6月減息的機會略有下降，不過年中啟動減息、今年減息三次仍是最可能發生的。以目前美國經濟的增長、通脹和消費形勢看，根本不需要減息。減息的第一個原因是紓緩每年超過一萬億美元國債的利息支出，第二個原因是為金融領域最弱的一環減壓，除了商業地產處於水深火熱中之外，區域性銀行的情況也不妙，債券組合中的巨額虧損只是通過會計手段遮掩著。

　　這兩個定時炸彈，美國決策者非常清楚，只是不方便在選舉年拿出來公開討論。聯儲局需要數據或事件來堂而皇之地啟動減息周期，但是最近的經濟數據不很知趣。甚麼時候開始減息？Data dependent（取決於數據），時機難以判斷，但方向的確定性很高。

　　歐洲大陸的降息時間點則更清楚一點。3月歐洲央行政策會議的會議紀要顯示，政策制定者看到了「足夠令人信服的證據」，歐元區歷史上最嚴重的通貨膨脹已經得到顯著緩解。儘管還要等待更多的數據和證據，「降息的理據正在強化，啟動減息的時間愈來愈清晰」。毫無疑問，這是歐洲央行在利率問題上最明確的一次表白。

　　歐洲與美國的不同在於勞工市場，儘管那裏也在漲工資，歐洲不存在就業市場的供需失衡，也就沒有形成工資－通脹－預期的連環攀升。歐洲走出供應鏈通脹、能源通脹後，在控制服務通脹上的難度比美國小很多。另外，歐債危機後，歐洲堅持了均衡財政大方向（疫情期間有例外），使得歐洲沒有美國那麼大的財赤包袱，此時歐洲的貨幣政策比較容易切換。

　　目前期貨市場價格顯示，交易員預期今年歐洲減息三次，6月啟動減息周期的可能性為85%。歐洲經濟已經觸底，對美出口復甦和旅遊業繁榮，為歐洲經濟托底，短期來看，歐洲經濟出現弱復甦的可能性較高。但是，歐洲內需依然低迷，德國經濟困難重重。在過去10年，歐元區經濟增長加起來才有4%左右，這是歐洲經濟困境的注腳，也是未來經濟前景的伏筆。

　　歐洲看來已經度過了能源危機最壞的時間，不過如《經濟學人》雜誌所言，兩個新的挑戰正在浮出：第一個是中國電動車和新能源設備以廉價高質的姿態，衝擊歐洲市場，衝擊歐洲重要產業，歐洲高端製造業面臨全球競爭力下降的局面；第二個是美國正在從公平競爭走向產業扶持，尤其如果特朗普再次當選，歐洲對美貿易可能面對考驗。

　　這20年歐洲的內需乏善可陳，增長依靠產品出口和旅遊。在逆全球化勢頭下（包括歐洲自己對中國產品的限制），歐洲的貿易空間受到擠壓。同時，區域內統一市場進度緩慢，結構性改革雷聲大雨點小，人口結構愈加老化。政治上傳統的中間勢力被邊緣化，極端右派在愈來愈多的國家掌權，對於政策穩定和發展經濟不是好事。

　　本周三大看點：1）FOMC 3月會議紀要，不過重要性被已出的就業數據沖淡；美國核心CPI，預計從3.8%微降到3.7%。2）歐洲央行行長拉加德4月11日記者會，可能為6月減息給出比較明確的暗示。3）中國3月通脹預計按年升0.5%，農曆新年效果消失。

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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