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11/08/2024

去槓桿風暴，來得快去得也快

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　衰退交易和套利交易，如兩支重錘般砸在風險資產上，一時間市場震盪，哀鴻遍野。不過恐慌來得快，去得也快。美股既創造了兩年內最差的單日表現，也創造了兩年內最佳的單日表現，一周下來，居然不升不跌，收支平衡。債券市場一度炒作「jumbo-sized cut」（即美國聯儲局9月戲劇性減息），甚至非會議期間緊急減息，不過這種預期很快平息了下來。
　
　　7月非農就業數據出奇地疲弱，參與《彭博社》預測的74位經濟學家中，僅有1人料想到如此差的數據。經濟學家薩姆(Claudia Sahm)的研究指出，當3個月的平均失業率比過去12個月的平均失業率高出半個百分點，表示美國經濟已經進入衰退，刺激措施應該盡早啟動。1950年以來，美國共發生過11次經濟衰退，除了1959年外，薩姆規則準確預測到每一次美國的經濟衰退。
　
　　華爾街對此如臨大敵，認為美國聯儲局可能再次判斷失誤，不得不因此快步減息來補回失去的時間。就業數據公布後，交易員們就在期貨市場開出了今年底前聯儲局減息4碼的定價。FOMC今年還有9月、11月和12月三次例行會議，這意味著市場目前預期聯儲局年內起碼有一次大碼減息。
　
　　投行經濟學家對美國陷入衰退的擔憂，看來比華爾街交易員要小。《彭博社》最近的調查中，69%的經濟學家認為美國會是軟著陸，有另外10%認為如果聯儲局快速出招的話就是軟著陸，只有22%的受訪者相信美國即將進入衰退。多數經濟學家預計9月利率下降1碼，而非期貨市場隱含的2碼。

　　非農就業作為月度數據，其實波動很大，事後修正有時很誇張，而且企業調查和家庭調查的結果經常方向不一致。筆者認為此刻既要意識到衰退風險，又要明白可能出現的數據噪音。更重要的是，美國勞工市場處在一個極端熾熱的狀態，這時候失業率反彈半個百分點，和正常周期尾端反彈半個百分點不可同日而語。畢竟目前所見的就業和景氣周期，與歷史上的正常周期有很大區別。
　
　　美國企業削減招工已經隨處可見，但是大面積裁員則尚未發生。究竟經濟陷入衰退，還是趨向1%增長的軟著陸，暫時還看不清楚，更不宜用失業率一個指標以偏概全。筆者依然認為軟著陸的可能性較大，所以維持9月開啟減息周期、今年降息2至3碼的預測，不過預測錯誤的風險已經從物價過熱轉向經濟失速了。

 

憂慮美國經濟衰退加上日圓拆倉潮，觸發美股上周經歷黑色星期一。(AP)

　
　　日本央行出人意料的鷹派加息/QT（量化緊縮），觸發了一輪波瀾壯闊的風險資產去槓桿潮，幾乎美債和黃金之外的所有資產種類都受到波及。超低的利率水平和持續貶值的匯率，之前令日圓成為完美的套利交易借貸貨幣。借日圓炒其他高收益資產幾乎成為炒家的提款機，近來外資爆炒日本股市中相當一部分資金，也是從日本借來的資金。
　
　　套利交易獲利豐厚，但前提是利率必須相對穩定和匯率必須穩中趨降。日本央行加息原本在市場預料之中，但是行長的鷹派表述改變了市場對未來利率走勢的判斷，觸動了債市、匯市的連鎖反應。由於沽空日圓盤巨大，一旦恐慌開始，便釀成踩踏事件。平日圓空倉，就意味著平其他風險資產的多倉，套利交易平倉恰逢美國衰退交易興起，恐慌指數暴漲，醞釀出完美風暴。
　
　　套利交易連環平倉的特點，是連鎖反應十分激烈，但是來得快也去得快。主導事件的去槓桿是與時間賽跑，但是一旦風險預期達到新的均衡，市場調整也會像風暴一樣戛然而止。日本央行副行長出來喊話，利率正常化是既定目標，但是不會在市場不穩時貿然加息，這被視為給市場的定心丸，雪崩式平倉旋即穩定下來。JP Morgan估計，三分之二的套利盤已經平倉，相信此輪風波已經結束。

　　 筆者看來，日圓套利交易還會捲土重來。哪怕日本再加息，美國再減息，兩者之間的利差在可預見的未來仍然頗大，套利者只需要一個日圓穩定貶值的預期。日圓貶值乃是日本經濟復甦的基石，內需並無強勁恢復跡象的時候，出口增長、海外遊客、股市升勢是必需的。日本當局其實不介意日圓弱勢，只是需要平息本國國民的反彈，畢竟生活成本漲得太快、基礎設施人滿為患。

　　 本周四大看點：1）美國7月核心CPI，預測從3.3%回落到3.2%，若消息正面仍不夠，還要看月底的PCE和鮑威爾在聯儲局年會上的發言；2）美國零售，預計按月升0.4%（vs上期0%），應該可以支持消費軟著陸的故事；3）英國第二季度GDP增長，可能按季達到0.6%（上期0.7%），不過下半年才是真正的考驗；4）日本第二季度GDP增長，預計3.4%（上期-2.9%），感謝汽車生產恢復，感謝弱日圓。中國的月度數據也需要關注。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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