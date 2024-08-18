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18/08/2024

市場重拾信心，聚焦Jackson Hole

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　衰退恐慌漸退，套利交易已平。美國8月通脹終於回落到3%以下，而消費信心出人意料地反彈，初領失業救濟也相對平穩，令更多基金經理按照經濟軟著陸思路部署投資組合，風險資產市場迅即再增槓桿，全球股市在上周錄得9個月來最大的單周漲幅。借日圓炒日股又起，東證指數上周漲7.9%。大碼減息的機會下降，美債調整，2年期國債收益率從低點反彈21點，恐慌指數VIX滑落到15之下，美元匯率貶值，黃金白銀走強。民主黨總統候選人賀錦麗在民調中首次領先共和黨的特朗普，並將降低生活成本、提高經濟保障當作首要執政任務。日本首相岸田退出自民黨總裁選舉，各路強人摩拳擦掌。
　
　　上周美國的經濟數據，指向經濟軟著陸，證實了筆者一貫的看法，也紓緩了市場對於衰退的焦慮。密歇根大學消費者信心在8月升至67.8（Vs上期的66.4和經濟學家預期中位數66.9），為5個月來消費信心首次反彈，對於市場尤其顯得珍貴，對於貨幣政策制定也具有重大的參考意義。
　
　　當然，消費者的整體信心仍然受到生活成本高企、勞工市場降溫和借貸成本沉重的三層遏制，但是看起來家庭需求仍然堅挺，對就業疲軟具有一定的韌性。同時也必須看到，消費者愈來愈多地轉向信用卡透支，依靠儲蓄來維持支出。目前消費者對勞工市場的預期相對穩定，僅有35%的受訪者預計未來一年失業率會大幅上升。這正是美國聯儲局希望看到的——消費放緩但信心未塌。
　
　　同時，美國的7月通脹繼續緩慢下行，CPI連續第五個月按年數字放緩，並在疫情後首次重回「2字頭」，略低於市場預期；7月核心CPI按年上升3.2%，為2021年初以來的最慢增速，符合市場預期。如果對核心CPI做技術處理，3個月環比再折成年率，扣除能源和糧食後，美國的物價水平已經跌破2%的政策目標水平了。
　
　　從控制物價角度看，儘管被聯儲局作為標桿的PCE 12個月平均值尚未達標，通脹趨向政策目標已經相當明顯，足以給FOMC成員足夠的「信心」，在9月啟動減息周期。不過由於物價回落十分平緩，而經濟暫時看不到斷崖式下跌的跡象，聯儲局的減息程式也會按部就班。「聯儲局傳聲筒」、記者Nick Timiraos寫道，最新的CPI數據為聯儲局在9月會議上減息掃清了道路。
　
　　從利率期貨市場的定價看，交易員認為9月減息一碼的概率是100%的，減息兩碼的概率是34%，至明年3月底，隱含利率下降146點，也就是說在未來的五次FOMC會議上，Fed Fund rate每次平均下降29點。兩個星期前市場一度期盼的恐慌式大碼減息，看來機會愈來愈小，已經不再是華爾街的主流看法了。
　
　　這種減息預期，接近筆者這幾個月的一貫看法。在筆者眼中，「薩姆規則」只是許多經濟指標中的一個，除此之外，其他前瞻性指標並沒有硬著陸的跡象，而非農就業數據的急降不過是往昔過熱狀態的回歸正常，需要密切觀察，但是暫時不宜過度反應。美國的經濟增長、消費信心、就業增長乃至通貨膨脹，目前看來更像回歸常態。
　
　　剛剛出爐的美林8月全球基金經理調查(FMS)顯示，76%的基金經理認為，美國經濟在未來12個月會軟著陸，vs 13%認為硬著陸、8%不著陸。儘管新增就業近來大幅下滑，基金經理中認定軟著陸的人數比例，竟是過去兩年來最高的。同一調查顯示，基金經理所持有現金比重升至4.3%（vs上個月4.1%）。儘管市場動盪之下，現金持有量略有上升，比重仍是疫情結束以來第二低的，事實上比2022年10月的現金持有量少了一半有餘，所謂「去風險」也不過是點到為止。

 

聯儲局主席鮑威爾將在Jackson Hole年會發表主旨演講，或主動表述未來減息路徑。(AP)

　
　　8月22至24日，聯儲局將在懷俄明州Jackson Hole舉辦經濟政策年會，大會主題是Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy（重新評估貨幣政策有效性和傳導機制）。各路財經媒體雲集此度假小鎮，聚焦在聯儲局主席鮑威爾的主旨演講上。以聯儲局7月底才對減息鬆口和9月中大概率調低政策利率看，鮑威爾在會上可能主動表述未來減息路徑。
　
　　聯儲局目前對經濟環境的認知大致如下：1）通脹最壞時間已經過去，重回政策目標只是時間問題，但仍可能有波動；2）經濟衰退風險有所上升，就業市場需要密切關注，不過目前看來軟著陸機會較高；3）金融市場波動加大，需要通過言語加以引導，暫時毋須直接下場干預；4）部分實體經濟環節受到利率高企的衝擊較大，從信用卡逾期到商業物業流動性，問題在積聚，但未構成系統性風險。
　
　　筆者認為鮑威爾即將開啟的是按部就班式的減息模式，在高透明度下，不疾不徐地推進利率環境正常化，逐步將政策利率調降至中性水平（即對經濟既不產生刺激，也不構成抑制），讓經濟在市場自我調節中完成下行周期的最後一段；同時關注衰退與通脹風險，維護市場秩序。筆者相信，目前出現大碼減息的機會甚低，一旦聯儲局行事過激，反而可能引起市場驚恐。
　
　　這個判斷的核心邏輯，是美國的經濟增長、消費信心、通貨膨脹均在實現「正常化」。脫離超級過熱狀態，不意味著直接滑向衰退。在經濟周期的尾部，出現經濟數據下滑實屬正常，出現大幅下滑也不必恐慌。最重要的觀察數據已經從通貨膨脹轉向消費信心了，而消費信心的前瞻指標就在就業市場中尋。
　
　　借用芝加哥聯儲主席的最近言論來總結聯儲局的立場，「聯儲局的決策與選舉無關，聯儲局的決策與經濟相關」，「我們不對股票市場作出反應，我們的目標是最大化就業和穩定物價」。自從7月底FOMC會後，聯儲局主席鮑威爾已經有一段日子沒有在公眾場合發言了，他將在本周重回聚光燈下。
　
　　本周重大事件較多：1）聯儲局Jackson Hole年會，鮑威爾預定在23日上午發表演說；2）民主黨召開全國代表大會，賀錦麗會在22日發表接受演說並正式成為總統選舉候選人；3）日本央行行長植田在國會特別聽證會上解釋上月底加息事項；4）歐洲央行發布7月政策會議紀要；5）聯儲局發布FOMC 7月會議紀要。除此之外，還可以關注歐元區漢堡商業銀行(HCOB)PMI。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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