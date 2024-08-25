  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

25/08/2024

減息上，市場比鮑威爾激進

#陶冬天下 #減息 #鮑威爾 #Jackson Hole #聯儲局 #美國 #船運 #罷工 #港口 #勞工市場 #財金大勢 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　「調整政策的時機已經成熟」，美國聯儲局主席鮑威爾為9月減息發出了明確無誤的訊號，全球金融市場額手稱慶。市場判斷鮑威爾講話頗為鴿派，對政策利率敏感的兩年期國債大受追捧，收益率在他的講話期間下降了11點，美元指數直降到接近100。美國經濟軟著陸，全球多數股市皆大歡喜。
　
　　鮑威爾的溫柔，讓市場士氣大振，恐慌指數VIX回到了7月非農數據公布前的水平，美國金融環境指數也重新回到數據公布前的水平。同樣在Jackson Hole聯儲局年會上，歐洲央行和英倫銀行官員也先後表達了9月減息的可能性，一場全球範圍內的貨幣寬鬆大體成陣。日本央行行長植田則因為國會臨時聽證被迫缺席，他在東京表示將繼續推進利率政策正常化，但就輕描淡寫其政策對套利交易的打擊。
　
　　被稱為聯儲局天線的《華爾街日報》記者Timiraos昭告天下，「鮑威爾轉身(Powell Pivot)完成了」。鮑威爾在Jackson Hole年會上，正式開啟了減息周期。這是他第二次在年會上討論重大政策問題（上一次是2022年），整個市場聚焦於他的每一句話，而他自己的講演相信也是字斟句酌的，「征程的方向是清楚的，減息的時機與力度取決於未來的數據、經濟前景的演變和風險的分布」。
　
　　在演講中，鮑威爾明確展現出決策者對控制通脹的信心，認為已經「非常接近」實現通脹目標。於是政策關注點開始移向勞工市場，指出現在的就業市場比起之前的過熱狀態「已經明顯降溫」，接著他補充道，失業率上升不是因為大規模裁員，而是更多反映湧入市場的新勞工供應，以及不再像過去那樣瘋狂招人。他對經濟的形容是「solid pace」（堅實增速）。
　
　　在此大判斷下，鮑威爾提到招人和辭職水平已經低過2018-19年水平，名義工資增長出現放緩，就業市場比較疫情前的2019年是「更不緊」，當時的通脹水平低於2%。他的結論是，通脹向上的風險在消失，就業向下的風險在上升，遂是時候調整利率政策。在適當調整限制性政策之下，「我們有很好的理由相信，經濟會實現2%的通脹，並維持強勁的就業市場」。
　
　　鮑威爾這個發言，既清晰又均衡，清晰地表達了物價受控、政策重心移向保就業的思路，同時均衡地反映對雙目標的承諾和對軟著陸的信心。他描述了一個按部就班式推進減息的路徑。但是，市場對此的反應就有點小激動，對聯儲局快步減息的預期進一步加強。

 

交易員大膽預測美國將大規模減息，對經濟形勢的判斷比聯儲局悲觀。(AP)

　
　　從利率期貨市場定價看，市場預期今年最後三次會議減息100點4碼（起碼有一次減息50點），明年前6個月再減息100點4碼。換言之，在確認9月啟動減息之外，交易員大膽地預測更大規模的減息，同時對經濟形勢的判斷比聯儲局悲觀。當然，交易員不必賭贏最後的結果，只要市場在未來一年中情緒有更悲觀的一刻，就可以賺到錢。7月非農就業數據後所謂的jumbo-sized cut（超大碼減息），就是賺傻人的錢。
　
　　鮑威爾演講中的一個失策，是沒有提及決策者心目中的終極利率（減息的停止點位），這可能和聯儲局對未來的判斷尚不清晰有關，可能和不想影響市場定價有關，但是這樣做的代價是市場自行判斷終極利率，帶出更頻繁的市場波動。筆者認為，這次減息的終極利率大約在2.5厘左右。如果消費信心崩塌或商業按揭連環爆，則利率可能低過這個水平。
　
　　鮑威爾在這次演講中，還回顧了自己任內對通脹判斷的失誤。那次供應鏈斷裂所導致的物價上漲已經結束，不過新的看來已在升起。上周四（22日），加拿大鐵路和港口工人開始罷工，美國東海岸和墨西哥灣港口工人也在準備罷工，國際碼頭工人協會(ILA)揚言如果無法與資方在9月底前達成新的協議，10月1日開始，代表美國東海岸、墨西哥灣、波多黎各、五大湖地區以及美國主要河流沿岸85000名碼頭工人的工會將實行大罷工。全美最繁忙的十大港口中，有六個港口在這個工會控制之下。
　
　　這可能使得美國聖誕節貨品的卸貨任務大量壓在西海岸碼頭上，而西海岸碼頭本身的吞吐能力、裝卸效率久為人詬病。上海到紐約船運航程加上港口/陸路運作，平均需要50天左右的時間。一旦港口罷工成真，這將是近20年來罕見的大工潮，大量美國聖誕節商品無法按時抵達美國，對美國物價、消費可能構成巨大衝擊。
　
　　全球供應鏈智庫Sea-Intelligence分析表明，每一天港口工人罷工，需要6天左右的時間來清理積壓，如果罷工兩星期，就可能導致從港口吞吐到貨車運輸的連環積壓，清理或許要到2025年才完成。疫情期間，美國港口供應鏈斷鏈，還出現了卸貨場地、集裝箱等周轉失靈，甚至進出碼頭車輛堵塞。
　
　　美東航線風險，是在胡塞武裝事實上封鎖住蘇伊士運河、逼迫亞歐航線繞道好望角之後的又一個運輸供應鏈風險。由於經濟下滑、消費疲弱，這次航線成本上漲尚未充分反映出來，但是這種斷鏈一定會以某種方式體現出來，而且可能有意料之外的事情發生（上次是集裝箱無法回流所造成的航運業狼狽）。
　
　　本周市場焦點是美國7月核心PCE，預計增速回落到2.7%。個人消費勢頭應該略增，但是消費者對價格更敏感。除此之外，預計歐元區8月通脹按年升2.1%，支持歐洲央行9月減息。東京核心CPI料略有加速。

　

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#陶冬天下 #減息 #鮑威爾 #Jackson Hole #聯儲局 #美國 #船運 #罷工 #港口 #勞工市場 #財金大勢 #通脹
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk