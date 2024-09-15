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15/09/2024

華爾街令聯儲局左右為難

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　上周出現了兩大逆襲。首先，不被看好的民主黨總統候選人賀錦麗，在電視辯論中輾壓式戰勝了共和黨候選人特朗普，「特朗普交易」不再受到青睞；其次，衰退擔憂再起，華爾街重拾大碼降息交易，美國聯儲局本周開會左右為難。期待聯儲局大動作，兩年期國債收益率創下兩年新低，垃圾債走強；S&P500則攀上去年11月來新高。金價寫下歷史新高，比特幣走強。美元指數疲軟，VIX先升後跌。
　
　　華爾街關於大碼降息的預期，上周出現了大起大落。當8月CPI數據顯示美國通脹反彈後，市場上關於9月減息50點的說法幾乎銷聲匿跡了。但是《華爾街日報》上周四（12日）報道FOMC成員有考慮過大碼減息這個選項，前紐約聯儲主席杜德利同日在新加坡更說「有強烈的理由」減息50點。市場情緒一夜翻盤，期貨市場利率掉期定價40%的概率聯儲局這次會減息50點。
　
　　這給貨幣政策制定者出了一個難題。除了穩定物價和最大化就業外，聯儲局心照不宣地將維護金融市場穩定作為決策的第三個指標。如果減息力度不夠，市場認為聯儲局落後於形勢，經濟即將陷入衰退，則股市可能大跌。如果聯儲局減息50點，另一批人則可能浮想聯翩，是不是當局知道自己不知道的事情，債市可能因此大幅波動。
　
　　上周五（13日）市場對大碼降息預期的升溫，不僅給聯儲局製造一個兩難，也為自己挖了一個坑，其結果或許是增加了風險資產大幅波動的風險。從聯儲局的角度看，治理通脹勝利在望，經濟和消費仍具有韌性，房地產市場開始回升，但是勞工市場突然失速的風險在上升。這種情況下，將利率政策調整到對經濟不再產生抑制性效果的水平是自然的，關鍵是調整的力度與速度。

 

華爾街對降息的預期大起大落，令資產市場劇烈波動。(AP)

　
　　2022年聯儲局錯判通脹形勢，將當時的漲價看作「過渡性」的。市場此後更願意挑戰當局的判斷，認為決策再次落後於形勢，衰退事實上已經開始。聯儲局一則對自己的判斷不夠自信，所以一再強調「一切取決於數據」；二則知道這次決策不能再錯，既不能過度慌張，也不能錯失引導經濟軟著陸的視窗期。
　
　　因此，本次會議的決策估計會非常糾結，因為形勢並不明朗。貿然大碼降息，可能給市場一個錯誤的訊號，但是從前幾周市場的表現看，如果降息不夠，華爾街可能「死給你看」。從聯儲局角度，如果這次錯判形勢對聯儲局的形象衝擊可能較大，畢竟它一直在引導25點減息，聯儲局需要保護自己的信譽。
　
　　究竟25點還是50點？筆者認為兩種抉擇都有可能，不過降息25點的機會更大。熟悉本欄的讀者知道，筆者一直預測25點。筆者的邏輯和判斷都沒有改變，美國經濟仍在正常區間運作的現實也沒有改變，但是聯儲局決策受到華爾街裹挾的機會變大了。筆者相信，25點正常碼減息，輔之以鮑威爾鴿派的言論和強調「取決於未來數據」，可能是比較合適的政策選擇。
　
　　9月10日民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人特朗普，進行了一場經典兼具有扭轉選情意義的電視辯論。賀錦麗接替拜登成為民主黨總統候選人後，一直不接受媒體採訪，加上4年前民主黨初選時糟糕的表現，有人形容她「離開了提示器就不會講話」。甚至賀錦麗團隊在談判這場電視辯論時，提出了諸多要求，都予人不自信的錯覺。
　
　　豈料被認為不擅長辯論的賀錦麗，上演了一場「扮豬吃老虎」的表演，整場辯論從容自信，應對自如，有幾次還擊中特朗普的要害。反觀特朗普就顯得缺乏準備、缺乏聚焦，咄咄逼人地指摘和醜化對手，喋喋不休地為自己辯護，特朗普被賀錦麗牽著節奏走了。特朗普放著通貨膨脹這類選民關心的大話題不講，卻去談論「移民吃狗肉貓肉」、「新生孩子被處決」等匪夷所思的傳聞。
　
　　這是特朗普生涯中表現最差的演講之一，這是賀錦麗生涯中表現最佳的演講之一。賀錦麗缺乏辯論經驗，電視機前不輸就是贏；特朗普思維敏捷、風格剽悍，不贏便是輸。特朗普的表現，不會令他遭遇拜登辯論失利後的窘境，一則如今的共和黨基本上就是特朗普的共和黨，二則特朗普的鐵票對他的忠誠不會改變，三則不太存在金主逼宮的可能。
　
　　然而這次辯論令賀錦麗一洗弱勢候選人的形象。借用《金融時報》評論員文章的標題－－「賀錦麗通過了大考」，她展現出壓力之下的判斷能力、溝通能力和應對能力，這是美國總統需要具備的能力，也是選民看重的。賀錦麗展現出領袖風範，而特朗普光環開始褪色。《路透社》/《Ipsos》的民調顯示，辯論後賀錦麗以47%領先特朗普的42%，這是兩位之間最大的差距。
　
　　資本市場也被觸動。近月盛行的「特朗普交易」被煞停，美債美元走勢需要重新審視，石化能源行業需要重新審視，企業減稅需要重新審視。賀錦麗的經濟政策仍在顯影中，許多細節尚不清晰。分析員多數預計她對拜登政府的政策會蕭規曹隨，不過正如她在辯論中所言，她不是拜登。分析員們正在努力探索賀錦麗的經濟政策、財政理念和產業規劃，「賀錦麗交易」不日登場。
　
　　本周聚焦於FOMC的減息決定，筆者預計25點，但不排除50點，點陣圖可能預計今年會有一次大碼減息；鮑威爾在記者會上的語境需要特別留意，市場也可能出現較大的波動。日本央行估計按兵不動，不過可能暗示10月加息。英國央行則可能暫停減息，但不排除暗示11月降息，同時需要就未來縮表給出說法。此外，日本和英國CPI數據也值得留意。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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