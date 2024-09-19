市場贏了，聯儲局降息50點

美國聯儲局公開市場委員會，在北京時間凌晨兩點宣布降息50點，用強動作啟動了新一輪減息周期。

減息本身不是甚麼新聞，但是減息25點還是50點，卻成為市場熱烈爭議的話題，也使得這次減息決定成為鮑威爾作為聯儲局主席之後，決策最躊躇的一次利率調整。19位FOMC成員中，11人認為今年最後兩次開會時，可能需要再降息50點。的確自從2007年以來，這次是最富有爭議的一次。

認為聯儲局需要大碼減息的理由很簡單：通脹已經受控，就業市場迅速冷卻，聯儲局應該迅速調降利率，把資金成本推回到正常水平。這一派的觀點相信，勞工市場回落，即將帶動消費信心和收入增長回落，美國經濟不久會陷入衰退，甚至可能已經進入衰退。當按揭需要再融資時，融資成本會高出一截；同時低收入家庭的疫情補貼已經用盡，不少人靠信用卡過活，利率不降的話，債務負擔可能明顯惡化。

聯儲局公開市場委員會降息50點，用強動作啟動了新一輪減息周期。(Shutterstock)

認為聯儲局只需要減息25點的理由是，目前所見的幾乎所有數據，都指向經濟從熾熱狀態轉向正常狀態，暫時沒有見到經濟迅速滑入衰退的跡象。最近飆升的失業率，不過是前一段時期就業市場高燒不退的滯後反應。儘管企業招人速度慢了下來，解僱現象卻不普遍，而且工資仍在上漲。這種情況下，聯儲局減息應該按部就班，應該避免給市場製造恐慌。

那麼是甚麼令聯儲局選擇大碼減息呢？我覺得有兩個原因。第一，美國會不會進入衰退，其實有比較大的爭議。在經歷了2022年錯判通脹形勢後，聯儲局不敢再賭了。看不清楚的，寧願先做防衛性動作，然後再伺機調整。第二，市場在逼宮，減息不到位，資產價格可能大幅調整。期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」。除了物價和就業兩個政策目標外，穩定金融市場是聯儲局心照不宣的第三個政策目標。

除此之外，聯儲局發出了一個堅定明確的訊號，就是不惜代價保障經濟免於陷入衰退。貨幣政策的重心已經明確無誤地從抗通脹轉向保就業了。

我看來，比減息一碼還是兩碼爭論更有意義的，是探討未來利率政策的路線圖。9月減息之後，又會有怎樣的政策跟進？終極利率水平究竟是多少？減息的路徑軌跡有多少確定性和透明度？對美國經濟有甚麼樣的影響？對全球經濟和市場又有甚麼樣的影響？探究這些問題，可能更有意義。

我認為，第一次強勢減息之後，聯儲局可能在11月再減息兩碼，然後展開按部就班的逐步下調政策利率模式，同時聯儲局官員通過口頭干預來調整市場的預期。如果經濟數據大幅好過預期，就不排除暫停減息一次；如果經濟狀況不好，也可能出現一次減兩碼。但是主基調估計是按部就班，盡量避免導致不必要的市場恐慌。

其實，商業利率早就下降了多過50個點，比如今年5月時，30年房屋按揭利率是7.5厘，現在是6.1厘。換句話說，商業市場定價早就反映了這次聯儲局減息。何況，半數的美國按揭貸款人在QE時代早就鎖定了超低利率，現在降25點還是50點，根本不會影響他們，也不至於帶來大規模的轉按。所以這次減息的幅度之爭，新聞意義大過市場意義。在極短期對資產市場有影響，可是一個月之後，也許就沒有人再提這次減息了。

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