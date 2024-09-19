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19/09/2024

市場贏了，聯儲局降息50點

#聯儲局 #陶冬天下 #財金大勢 #減息
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯儲局公開市場委員會，在北京時間凌晨兩點宣布降息50點，用強動作啟動了新一輪減息周期。

 

　　減息本身不是甚麼新聞，但是減息25點還是50點，卻成為市場熱烈爭議的話題，也使得這次減息決定成為鮑威爾作為聯儲局主席之後，決策最躊躇的一次利率調整。19位FOMC成員中，11人認為今年最後兩次開會時，可能需要再降息50點。的確自從2007年以來，這次是最富有爭議的一次。

 

　　認為聯儲局需要大碼減息的理由很簡單：通脹已經受控，就業市場迅速冷卻，聯儲局應該迅速調降利率，把資金成本推回到正常水平。這一派的觀點相信，勞工市場回落，即將帶動消費信心和收入增長回落，美國經濟不久會陷入衰退，甚至可能已經進入衰退。當按揭需要再融資時，融資成本會高出一截；同時低收入家庭的疫情補貼已經用盡，不少人靠信用卡過活，利率不降的話，債務負擔可能明顯惡化。

 

聯儲局公開市場委員會降息50點，用強動作啟動了新一輪減息周期。(Shutterstock)

 

　　認為聯儲局只需要減息25點的理由是，目前所見的幾乎所有數據，都指向經濟從熾熱狀態轉向正常狀態，暫時沒有見到經濟迅速滑入衰退的跡象。最近飆升的失業率，不過是前一段時期就業市場高燒不退的滯後反應。儘管企業招人速度慢了下來，解僱現象卻不普遍，而且工資仍在上漲。這種情況下，聯儲局減息應該按部就班，應該避免給市場製造恐慌。

 

　　那麼是甚麼令聯儲局選擇大碼減息呢？我覺得有兩個原因。第一，美國會不會進入衰退，其實有比較大的爭議。在經歷了2022年錯判通脹形勢後，聯儲局不敢再賭了。看不清楚的，寧願先做防衛性動作，然後再伺機調整。第二，市場在逼宮，減息不到位，資產價格可能大幅調整。期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」。除了物價和就業兩個政策目標外，穩定金融市場是聯儲局心照不宣的第三個政策目標。

 

　　除此之外，聯儲局發出了一個堅定明確的訊號，就是不惜代價保障經濟免於陷入衰退。貨幣政策的重心已經明確無誤地從抗通脹轉向保就業了。

 

　　我看來，比減息一碼還是兩碼爭論更有意義的，是探討未來利率政策的路線圖。9月減息之後，又會有怎樣的政策跟進？終極利率水平究竟是多少？減息的路徑軌跡有多少確定性和透明度？對美國經濟有甚麼樣的影響？對全球經濟和市場又有甚麼樣的影響？探究這些問題，可能更有意義。

 

　　我認為，第一次強勢減息之後，聯儲局可能在11月再減息兩碼，然後展開按部就班的逐步下調政策利率模式，同時聯儲局官員通過口頭干預來調整市場的預期。如果經濟數據大幅好過預期，就不排除暫停減息一次；如果經濟狀況不好，也可能出現一次減兩碼。但是主基調估計是按部就班，盡量避免導致不必要的市場恐慌。

 

　　其實，商業利率早就下降了多過50個點，比如今年5月時，30年房屋按揭利率是7.5厘，現在是6.1厘。換句話說，商業市場定價早就反映了這次聯儲局減息。何況，半數的美國按揭貸款人在QE時代早就鎖定了超低利率，現在降25點還是50點，根本不會影響他們，也不至於帶來大規模的轉按。所以這次減息的幅度之爭，新聞意義大過市場意義。在極短期對資產市場有影響，可是一個月之後，也許就沒有人再提這次減息了。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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