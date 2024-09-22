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22/09/2024

感謝央媽鮑威爾

#財金大勢 #陶冬天下 #聯儲局 #鮑威爾 #通脹 #日本央行
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國聯儲局大碼降息，上周霸屏了全球市場和媒體。25點還是50點，成為華爾街的哈姆雷特之問，聯儲局主席鮑威爾為15年來市場對利率看法最分歧一刻打上了句號，也為未來美國利率路徑畫出了更多的問號。期待經濟軟著陸，S&P500再創歷史新高，並引領全球股市走強。美債在消息傳出一刻有波動，但是整周看變化不大，減息消息已經預先被消化了。美元走勢大致相同。
　
　　日本央行在利率政策上按兵不動，但明言如果經濟好轉會繼續加息。英倫銀行也決定按兵不動，不過暗示最快11月會再次減息。資金成本下降，原油價格和大宗商品價格齊升，黃金、白銀、比特幣各有精彩，感謝央媽鮑威爾的呵護。
　
　　聯儲局以激進方式減息，啟動了新一輪信用擴張周期。以50點開啟減息周期比較罕見，格林斯潘時代迄今僅出現過三次（2001年1月、2007年9月、2020年3月），這次是本世紀在沒有重大突發事件觸發下的首次超常規降息。不過，經過一個多星期的消息滲透之後，資產市場對政策突變沒有作出太大的反應，聯儲局的公關處理可圈可點。
　
　　關於減息幅度25點還是50點，其重要性不在於一次減息的幅度，而在於鮑威爾打破了近20年來聯儲局調整利率的規矩。過往慣例是除非發生重大事件，政策利率基本上是小幅慢調。2003年3月到2006年6月期間，格林斯潘連續加息16次，每次25點，圖表上看好像整齊的上升階梯，成為之後聯儲局在正常情況下的標準操作。

 

鮑威爾以50點開啟減息周期，力度之大近年罕見。(AP)

　
　　這種模式現在被打破了，不是因為美國經濟即將進入衰退或者金融環境過分緊張等判斷，而是因為決策者希望給出一個強烈的訊號。聯儲局認定通脹已經受控，風險天平已經向勞工領域傾斜，所以不等經濟衰退跡象進一步明朗，便爭取先機重錘出擊，表達出不惜代價維護就業的意志。鮑威爾是律師出身，性格保守，這次做了一件不太像他的事情。
　
　　他的激進之舉，進一步減低了美國經濟滑入衰退的風險，更快地降低融資成本。然而，未來的政策透明度變得更低，市場誤判導致金融價格大幅波動的可能性更高。這次大碼降息沒有觸發資金對衰退的恐慌，可以說是鮑威爾的功力，也可能他這次比較幸運。從7月FOMC會議的不降息，到Jackson Hole的可能降25點，再到如今的直落50點，短短7個星期內發生了甚麼，仍不得而知。
　
　　其實市場利率早就開始下降了。以美國30年房屋按揭標準利率為例，今年5月為7.5厘，聯儲局減息前已經回落到6.1厘，而兩年期國債收益率從7月底水平也已經降了76點。換言之，50點降息已經反映在資金成本的定價上了，聯儲局利率決策只是追認了資金市場上已經作出的判斷。
　
　　筆者相信，終極利率水平的判斷，對於市場要遠遠重要過一次減息的幅度。FOMC的點陣圖表明，政策制定者預計今年底政策利率回落到4.4厘，即今年還有兩次減息，各25點。明年利率降到3.2厘，即大約有五次減息。點陣圖預測聯邦基金利率在2026年第二季度觸底，終極利率水平現在設在2.9厘。芝商所掉期價格顯示，交易員目前預計2026年3月觸底，終極利率2.7厘。筆者估計聯儲明年減息六次每次1碼，終極利率在2.5厘左右。
　
　　相對於聯儲局，日本央行在央行超級周的動作就溫和許多。BoJ決定維持政策利率不變，同時上調了對消費前景的展望。由於7月底加息給市場帶來的震撼，加上9月27日自民黨總裁選舉，市場幾乎一致認為日本央行這次不會做大動作，所以央行以不變應萬變符合市場預期。
　
　　央行行長植田在記者會上表明，如果經濟和通脹表現符合預期，將繼續加息。掉期市場價格隱含著77%的概率，年底前還有一次加息，可能是25點。筆者認同市場定價所反映的加息前景，當然未來的幾個核心數據對加息的時機有影響。美國總統選舉或許帶來不確定性，可能令BoJ在11月繼續暫停加息，直至12月例行會議，這也給當局更多時間觀察私人消費的改善進程。
　
　　這次日央行會議最值得關注的，是對消費前景的表述。7月會議使用了「韌性」來形容日本消費，這次則使用了「溫和增長」，基調更樂觀了一點。植田強調工資增長與消費之間正在形成互動，這意味著央行對於內需溫和復甦的信心逐漸增強，並將此逐步體現在未來的政策制定上。
　
　　BoJ還特別提到了金融市場與日圓匯率。8月股市大跌和日圓大漲，對日本金融環境和物價走勢均構成衝擊。日本央行平時不多對股市、日圓發表評論，看來它在政策焦點和工具選擇上有所改變，更願意通過口頭干預控制日圓過度升值或貶值，看來上次加息導致日圓斷崖下墜亦非無心之失。
　
　　筆者看來，日本經濟已經打破了工資－物價的螺旋下行，通脹勢頭已經穩定，個人消費心態已經有所改善。但是生活成本的上漲，大幅高過CPI數據，實際購買力並沒有足夠的提高，因此消費信心在短期內無法明顯改善。這就決定了經濟只能有溫和復甦，日本央行在加息問題上取態會非常慎重。
　
　　本周焦點是日本執政自民黨的總裁選舉，勝者將成為下一任首相。數據層面上，關注美國PCE通脹、歐元區PMI初值、中國PMI和美國密歇根大學消費信心指數。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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