歐洲央行加快減息步伐

上周，央行仍是資本市場的聚焦點，不過主角不是美國聯儲局，而是歐洲央行和中國人民銀行。歐央行再次降息25點，它對未來的經濟表述令市場相信ECB要加快降息步伐，歐元匯率下挫。中國央行推出了新的刺激措施，重燃了資金對股市的期望。日本銀行表明不急於加息，日圓對美元匯率重上150。美國的零售資料再次展現消費的韌性，美股繼續上揚。伊以危機看來不至於進一步升級，原油價格回吐。黃金白銀價格紛創紀錄。

歐央行上周下調政策利率25點至3.25厘，在本周期第三次減息本身在市場預料之中，也早已反映在資產價格上。然而，行長拉加德在記者會上所展現出的「鴿聲」，卻比資金所料的更嘹亮。拉加德坦言「非通脹」（注意，刻意迴避了通縮兩個字）正在很好地進行中，「當然改善了我們的信心」、「我們有沒有打斷通脹的脖子？還沒有；是不是在打斷脖子的過程中？是的」。

這是歐洲貨幣當局在本周期描述控制物價前景問題上最肆意的表達。拉加德有底氣對通脹前景感到樂觀，歐元區通脹9月已經回落到1.7%，3年多來第一次物價指數下降到政策目標之下。如果能源價格不出現巨大反彈，歐央行與通脹之間的搏鬥已經接近尾聲，只需要一點時間讓服務業工資上漲回落。

對於歐洲，經濟挑戰已經從控制物價轉向維持增長和消費了。歐央行26個理事國中，大多數都擔心經濟活動會比之前估計的更弱，而一系列前瞻性指標也的確指向增長失速，這是ECB在未見大的資料惡化的情況下，9月減息後直接再降息一碼的背後邏輯。從期貨市場的定價看，現在資金預計歐洲在12月和明年1月再連續兩次降息，每次25點。

9月歐元區通脹回落至1.7%，3年多來首次在政策目標之下。(AP)

歐洲經濟中，旅遊業佔比較大的國家經濟狀況還好，但是像德國那樣依賴出口的就舉步維艱。她們不僅受到全球需求萎縮的衝擊，承受著能源危機後重化工業產業鏈轉移壓迫，更遭遇被貶值日圓加持的日本企業的打擊。這種三重打擊，在德國身上表現得非常明顯，也使歐洲整體經濟停留在極低增長水平，隨時可能陷入衰退。

歐央行必須盡快將政策利率調向中性水平，甚至歐元匯率因此走貶也在所不惜。其實，在能源價格不大升的情況下，匯率貶值也許是她們所願，也許是與日本競爭所需要的，而且是寬鬆本土貨幣環境的正解。以前有能源危機，歐央行不願進一步加重通脹的壓力，如今燃料價格已經大幅回落，束縛政策的限制已經解除。

歐元匯率在本月貶值超過2%，其中大部分發生在ECB會議之後。歐洲經濟的弱勢Vs美國經濟的強勢、ECB的鴿派表態和聯儲局正常碼減息，令市場重新評估兩者之間的基本面此消彼長。筆者認為目前的架構令兩家央行各得其所，強美元利好海外資金流入，拉起美元資產價格，而弱歐元利好歐洲修復出口競爭力，紓緩通縮壓力。

最近特朗普交易捲土重來。民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人特朗普仍在纏鬥之中，民意調查多數顯示賀錦麗在全國調查中略微領先，但基本上在誤差範圍之內。賭博網站則顯示特朗普有5至6點的領先優勢，不過賭盤一般比較波動。9月底兩人直播辯論後，華爾街就從特朗普交易轉為賀錦麗交易了，這次轉身頗為突然。

賀錦麗突然失寵、特朗普重受青睞，和拜登政府處理颶風賑災和中東危機不當有關，也和生活成本一路上揚有關，賀錦麗在福克斯電視台採訪中的表現也令部分觀眾失望。

特朗普交易，顧名思義就是可以直接受惠於特朗普當選的資產。特朗普主張削減監管、調低稅率、加增關稅和控制非法移民。他的主張對財政赤字、通脹、銀行、科技巨企和債券市場均有很大的影響。1950年後美國總共有18次總統選舉，白宮10次易手，很難想到有哪場選舉像今年那麼牽一髮動全身的。

對於華爾街，2016年選舉中特朗普贏出，是一個巨大的意外，這次應該不是。美國法庭甚至判決，允許對選舉結果對賭，其中一個理由是這樣可以給機構投資者一個對沖的機會。

特朗普交易這次聚焦在以下幾個方面：1）他主張大幅減稅，但沒有給出平衡預算的具體方案，財政赤字民間觀察機構預計特朗普政策在未來可能製造出的赤字，比賀錦麗的超過一倍，這對美國國債明顯不利；2）特朗普揚言對中國進一步增加關稅，並可能對盟國動手，這不僅令全球貿易受到打擊，還增加通脹壓力，不利消費情緒和零售行業；3）特朗普團隊確認支持強美元，令日圓、歐元、英鎊走弱；4）特朗普對替代能源興趣不大，傳統油氣重受青睞；5）特朗普支持比特幣。

本周焦點為中國經濟與市場刺激的後續動作。除此之外，日本CPI（預計反彈）和聯儲局褐皮書（反映颶風衝擊）也值得關注。俄羅斯央行起碼加息100點，甚至更多。